ذي قار توفد فريقاً إلى الهند للتعاقد مع مستشفيات رصينة

الغزي يضع حجر الأساس لمشروعين حيويين في الشطرة

الناصرية – باسم الركابي

وضع محافظ ذي قار محمد هادي الغزي،الحجر الاساس لمشروعين حيويين في قضاء الشطرة ،ضمن خطة تنمية الاقاليم في المحافظة للعام الماضي .

وقال الغزي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المشروع الاول ،هو انشاء الممر الاول للطريق الحولي ابتداء من جسر الحاوي حتى تقاطع بني زيد مع اعمال تاثيث الطريق وبطول 2.1 كيلومتر)، مؤكدا ان (المشروع يعد من المشاريع الستراتيجية المهمة في المحافظة )، واضاف ان (المشروع الثاني هو انشاء شوارع في منطقة مربع الفتاحية ، الذي يخدم عدد كبير من الاحياء السكنية في القضاء ويلبي متطلباتهم في مجال البنى التحتية ).

رؤية جديدة

وتابع ان (المحافظة تنتهج رؤية جديدة في إعادة النظر بالبنية التحتية وتسعى لاحداث ثورة عمرانية في مختلف المناطق وهي ضمن خطط بعيدة الأمد لجعل المحافظة يشار لها بالبنان في عمرانها وخدماتها)، ولفت الى انه (اطلع مشروع صب وانشاء شوارع وارصفة حي السكك والاقتصاديين ودور المصب العام وانشاء البوابة الغربية وتأهيل المدخل الغربي لمدينة الناصرية وتأهيل بوابتها الجنوبية وانشاء البوابة الشمالية ،فضلا عن توسيع وتأهيل شارع حدائق مشروع ياحسين وشارع المحطة من تقاطع الرايات الى المحطة)،واشار الى ان (النهج الجديد الذي تتبعه الحكومة المحلية بضرورة المتابعة الميدانية والوقوف على المشاريع من شأنه أن يسهم في تجسيدها على أرض الواقع في أقرب الأجال خاصة مع مراعاة القدرات الحقيقية للإنجاز على عكس ما كان يحدث خلال السنوات الماضية ونتج عنه إهمال كبير في انجاز مشاريع عامة وهامة لها انعكاسات إيجابية على الوطن والمواطن على حدا سواء). واوضح الغزي ان (الملاكات الهندسية بذلت جهودها الإستثنائية في تغيير واقع طريق يا حسين وإعادة رسم البُنى التحية بطريقة هندسية وعمرانية حديثة وفق اجمل التصاميم ، التي من شأنها ان تجعل ذي قار تنفرد بجمال مشاريعها الخدمية وتطور بيئتها العمرانية)، كما اشرف الغزي ، على الاعمال الخدمية الجاري تنفيذها بمشروع الشارع الممتد من جسر الحضارات الى مجمع تينا .

وقال المحافظ ان (جولته الميدانية للمشروع ،جاءت لغرض الاطلاع والمتابعة وتوجيه الملاكات الهندسية على ضرورة انجاز المشروع لاهميته باعتباره احد اهم الشوارع التي تسهم في تخفيف الزخم المروري وسط المدينة). وفي اور ، وضع الغزي الحجر الأساس لإنشاء مشاريع خدمية متنوعة ، لتكون اول ناحية بكامل البنى التحتية نهاية العام الجاري . وقال البيان انه (تم وضع الحجر الاساس لحزمة مشاريع خدمية جديدة في اور ، لتكون اول ناحية تكتمل بناها التحتية لمركزها بعد احالة مشاريع اكمال البنى التحتية فيها ).

مرافق ترفيهية

واشار الى ان (المشاريع المنفذة تنوعت بين مد شوارع جديدة وتحسين شبكات كهرباء وتعزيز المرافق الترفيهية للشباب ، لتضاف الى مشاريع سابقة في مجالات الماء والمجاري والبنى التحتية نفذت في الناحية )، مبينا ان (المشاريع هي انشاء شوارع متكاملة ونصب محولات كهرباء وتحسين شبكات الطاقة في قرى الناحية ومد شبكات كهرباء لعدد من الاحياء ، اضافة الى انشاء مدرجات وجناح اداري لملعب رياضي في الناحية).

على صعيد متصل ،حققت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة ، نسب انجاز متقدمة باعمال تنفيذ المرحلة الاولى لمشروع جسر شمال الناصرية الستراتيجي.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة حققت نسب انجاز متقدمة في تنفيذ مشروع جسر شمال الناصرية ، الذي يعد من اهم الجسور الحيوية في المحافظة )، واشار الى ان (المشروع ضمن المشاريع البرنامج الحكومي الذي تنفذه شركة حمورابي العامة باشراف دائرة الطرق والجسور،حيث بلغ نسبة انجاز المشروع 82 بالمئة بممرين للذهاب والاياب)، مؤكدا ان (طول الجسر يبلغ 940 متر مع مقتربات وعرضه 24 مترا يحتوي على 24 فضاء )، وتابع ان (المشروع يعد من اهم المشاريع الحيوية التي تنفذ في ذي قار ويقع على نهر الفرات شمال مدينة الناصرية،وهو جزء من الطريق الحولي الذي يربط المحافظة بالطريق المؤدي الى محافظة واسط الناصرية الكوت). وفي تطور ، اوفد الغزي ، فريقاً مختصاً لغرض التعاقد مع مجموعة مستشفيات هندية رصينة . وقال رئيس الوفد ان (التعاقد مع المستشفيات الهندية يأتي من اجل تسهيل اجراءات المواطنين واجراء العمليات التي تستوجب اجراءها خارج العراق)، مؤكداً ان (اختيار المستشفى جاء بعد اكثر من زيارة الى دولة اقليمية والاطلاع على المستشفيات هناك).