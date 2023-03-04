الحكومة تولي مهمة بناء وتطوير مدينة الصدر لشركات عالمية

الغزي يضع حجر الأساس لمشاريع 7 أحياء سكنية في الناصرية

الناصرية – باسم الركابي

بغداد – إبتهال العربي

وضع محافظ ذي قار محمد هادي الغزي حجر الاساس لتنفيذ عدة مشاريع للبنى التحتية في سبعة احياء سكنية مهمة وسط مدينة الناصرية. وقال المحافظ لـ(الزمان) أمس على هامش زيارته لمواقع العمل ان (عقود الاحالة وقعت لتنفيذ مشاريع البنى التحتية في إحياء المتنزه والاقتصاديين الشموخ الثانية والشموخ القديمة الزاوية والممرضات والسكك وتم تشكيل دوائر المهندس المقيم وستباشر الشركات خلال 3 ايام بالعمل بينما ستواصل الحكومة المحلية بتوقيع عقود والمباشرة بـ 160 مشروعاً خلال الشهر الجاري). واضاف ان (مشاريع العام الحالي وزعت حسب الحاجة والاسبقية بين احياء عموم مدن المحافظة). من جهة اخرى اعلنت جامعة سومر في قضاء الرفاعي المباشرة بالمرحلة الأولى من انشاء المدينة الجامعية في القضاء بكلفة تجاوزت 10 مليارات دينار. وقال رئيس الجامعة عادل راضي الزركاني في تصريح ان (احدى الشركات المحلية باشرت العمل بالمرحلة الأولى من إنشاء المدينة الجامعية ضمن مشاريع صندوق أعمار ذي قار). واضاف ان (المرحلة الأولى تشمل بناء السياج الخارجي للمدينة ومبنى لكلية العلوم وبناية أخرى للأقسام الداخلية فضلاً عن مبنى لكلية الزراعة يتم تنفيذه من قبل شركة نفط ذي قار عن طريق المنافع الاجتماعة لحقل الغراف النفطي).

لمسة فنية

مشيرا إلى ان (المدينة الجامعية تضم 14 كلية ومرافق خدمية اخرى وتم عداد تصميمها من قبل شركة متخصصة ومكتب استشاري وكلية الهندسة في جامعة واسط وستكون فيها لمسه فنية مستوحاه من الحضارة السومرية وينفذ المشروع على راض تبلغ مساحتها 450 دونماً.

واحالت الحكومة، مشروع بناء وتطوير مدينة الصدر ببغداد الى شركة عالمية، واشارت الى تخصيص ارض لمشروع خاص بأمانة بغداد. وقال المتحدث بإسم الأمانة حيدر مجيد، تلقته (الزمان) امس ان (مشروع تطوير وتأهيل مدينة الصدر يحظى بإهتمام مباشر من رئاسسة الوزراء، نظراً لعراقة المنطقة وخدمة اهاليها)، مبيناً ان (هنالك إجراءات اتخذتها الأمانة العامة بعد تكليفها من قِبل رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، لغرض تهيئة المشروع، وتخصيص 5700 دونماً للمشروع)، واشار الى (احالة المشرع لشركات عالمية رصينة، بغية وضع التصاميم الخاصة ثم المصادقة عليها)، مؤكدا ان (عدد الوحدات السكنية للمشروع بلغت 90 الف وحدة، لكونها مدينة متكاملة تحتوي على الخدمات الصحية والتربوية والأماكن الترفيهية، فضلاً عن شبكة طرق تربط المدينة بالمدن المجاورة). واوضحت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، تفاصيل مشروع محطة معالجة مجاري حمدان في البصرة. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الملاكات مستمرة بتنفيذ مشروع محطة معالجة مجاري حمدان المرحلة الخامسة في محافظة البصرة، بطاقة تصميمية تبلغ 150 الف متراً مكعباً باليوم من المياه المعالجة الصالحة للسقي الزراعي، بما يقلل الضغط على الموارد المائية)، واضاف ان (المشروع تنفه شركة الفاروق بإشراف المديرية العامة للمجاري التابعتين للوزارة)، لافتاً الى انه (يشمل المدخل واحواض التهوية والترسيب و التجفيف، وخزان الكلور، ومنشآت اخرى خاصة بالورش والإدارة والخزانات). ومنحت هيئة استثمار البصرة، 13 إجازة استثمارية لمشاريع كبيرة ضمن خطتها للعام الجاري. وقال رئيس الهيئة، علاء عبد الحسين، ان (الاستثمار منح 13 إجازة استثمارية لمشاريع كبيرة ضمن خطتها للعام الجاري، بكلفة بلغت نحو 862 مليون دولاراً)، مشيراً الى (انجاز جزء من المشاريع وتشغيلها تجريباً، ومواصلة العمل في مشاريع اخرى، الى جانب بعض المشاريع التي لم تباشر بها الهيئة للان)، واضاف ان (المشاريع ستتضمن بناء سوقاً عصرياً فيه 540 محلاً تجارياً ومخازن ومواقف سيارات السوق العصري حديثاً، فضلاً عن مشروع مجمع الشروق السكني بواقع 800 وحدة سكنية عمودية في مركز المحافظة، اما مجمع النسيم السكني 4000 وحدة سكنية، الى جانب اجازة مشروع متنزه ومشتل في شط العرب على مساحة 34 دونماً، يحتوي على حدائق ومدن العاب). على صعيد متصل، كشف مدير عام صندوق إعمار ذي قار، عادل سعدون عن المشاريع الخاصة بمدينة اور الاثرية ونسب انجازها.

شبكة صرف

وقال البيان ان (مشروع اور تم احالته في العام الماضي بعقد قيمته عشرة مليارات دينار، ويتضمن إنشاء شبكة صرف صحي بطول الف و500 متراً، وشبكة مياه امطار وانشاء محطة امطار وشارع رئيسي بطول 700 متر وعرض 12 متر الى جانب اعمال دفن ترابية وتطبيق بالبازلت الطبيعي، وكذلك بناء ارصفة واعمال الكهرباء)، ولفت الى ان (المرحلة الثانية تتضمن اعمال تبليط الشوارع الرئيسة وتشييد شبكات الانارة ومد شبكات الماء للمدينة، فضلا عن صب وتبليط الارصفة، وإنشاء شبكة الماء وتجهيز خزان ماء كبير وآليات حوضية)، واوضح ان (نسب انجاز المشروع وصلت الى نحو 70 ضمن تخيصات قانون الدعم الطارئ). من جانبه اكد محافظ واسط، محمد جميل المياحي، ان خطة العام الجاري ستمنح الاولوية لمشاريع البنى التحتية في المحافظة. وذكر المياحي، في تصريح ان (الخطة ستشمل 50 بالمئة من مشاريع البنى التحتية و50 بالمئة مشاريع استراتيجية)، ونوه الى انها (ستشمل عدداً من الجسور والمستشفيات والمنشآت الحكومية، فضلا عن توسيع المساحات الخضراء والحدائق العامة في واسط)، واوضح المياحي ان (المحافظة تستكمل خطتها تزامنا مع إقرار الموازنة المالية، وستتضمن مشاريع موزعة بين عموم الأقضية والنواحي). الى ذلك، واصل فريق الجهد الخدمي اعماله في المناطق المشمولة بالبرنامج الخدمي. اوضح رئيس الفريق في ميسان، نورس عبد الرضا الساعدي، لـ (الزمان) ان (الفريق الخدمي يواصل تقديم خدماته لأهالي المحافظة، وازالة التجاوزات السكنية التي تقع ضمن حدود منطقة المدثرة، وانجاز المرحلة الاولى من المشروع).