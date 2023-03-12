إفتتاح مشروع مجاري الحر وتحديد موعد المباشرة بطرق المرور

الغزي يضع الحجر الأساس لتأهيل البنى التحتية في أحياء ذي قار

الناصرية – باسم الركابي

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

وضع محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، حجر الاساس لمشاريع اكمال البنى التحتية في مناطق صوب الجزيرة، ضمن مشاريع تنمية الاقاليم.

مشاريع خدمية

وقال الغزي في تصريح لـ (الزمان) امس ان (المشاريع الخدمية للمحافظة تشمل تبليط الأرصفة و الشوارع، لأحياء الشرقية والسراي والموحية الثانية وحي اور والتضحية)، وتابع ان (هنالك مشاريعاً في سبعة احياء بمدينة الناصرية).

وافتتح وزير الإعمار والإسكان والبلديات بنكين ريكاني، مشروع مجاري قضاء الحر في محافظة كربلاء.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (ريكاني افتتح مشروع محطة معالجة المياه الثقيلة في قضاء الحر في بكربلاء، بحضور المحافظ نصيف الخطابي)، واوضح ان (المشروع سيسهم بتحسين الواقع الخدمي والبيئي في القضاء، وتحويل المياه الثقيلة الى معالجة صالحة للسقي الزراعي)، مضيفاً ان (الوزارة ماضية بإنجاز جميع مشاريعها في المحافظة، خصوصاً المتلكئة).

وحدات سكنية

واوضح ان (المشروع يعمل بطاقة 37 الف و500 متر مكعب باليوم من المياه المعالجة الصالحة للسقي الزراعي، وسيخدم نحو 175 الف نسمة من اهالي المحافظة). وكشفت الوزارة ،عن حاجة العراق من الوحدات السكنية لحل ازمة السكن، وحددت اهم مشاريع الطرق ضمن الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية.

وذكر وكيل الوزارة، جابر الحساني، في تصريح امس ان (الكشف اوضح الحاجة الى ثلاثة ملايين وحدة سكنية لحل الأزمة)، مبيناً ان (هذا العدد يعد حاجة آنية بحسب كشف الوزارة، لزيادة الحاجة الى بنحو 150 الف وحدة تزامناً مع النمو السكاني)، وبشأن خطط الوزارة لتطوير الطرق، اكد الحساني ان (الاعمار سيباشر بمشاريع الحزمة الاولى من المشاريع التي اطلقها رئيس الوزراء، محمد السوداني، خلال الأشهر المقبلة بعد استكمال الاجراءات، لتسهيل حركة المرور في بغداد وحل ازمة الازدحامات)، موضحاً ان (ابرز مشاريع الحزمة الطريق الحلقي الرابع، ومجسرات فوق ساحة النسور وطريق بغداد الشعب)، وتابع ان (الجهد الحكومي تشاركه محافظة بغداد وامانة بغداد عبر شركات حمورابي واشور والمنصور والفاروق، في انجاز الاعمال الخدمية).

من جهتها حددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، موعد المباشرة بتنفيذ حزمة الاختناقات المرورية. وذكر المتحدث بإسم الأمانة العامة، حيدر مجيد، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (رئاسة الوزراء اطلقت حزمة من الإجراءات المتعلقة بمعالجة فك الاختناقات المرورية التي تعاني مناطق بغداد منذ اعوام)، واشار الى ان (الحكومة وضعت ضمن ملف حركة المرور في مقدمة برنامجها الحكومي، عن طريق انشاء جسور وانفاق جديدة، فضلاً عن تطوير عدد من التقاطعات والساحات)، مؤكداً ان (دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان، لها دور مهم في بناء المشاريع بضمنها طريق الدورة يوسفية الذي افتتح في الشهر الماضي ويربط نهاية جسر الطابقين بالطريق الدولي السريع)، ولفت الى (العمل الحثيث في تطوير مداخل العاصمة الخمسة بغداد واسط، بغداد ديالى، بغداد الأنبار، بغداد نينوى، وبغداد بابل)، مضيفاً ان (مشروع تأهيل المداخل يتضمن صيانة الشوارع وبناء مجسرات ، فضلاً عن انشاء الاستدارات للحد من الحوادث المرورية على الطرق الخارجية)، وذكر مجيد ان (نسب الإنجاز في مدخلي بغداد واسط ، وبغداد ديالى، تجاوزت 60 بالمئة)، منوهاً الى ان (الحزمة الأولى الخاصة بفك الازدحامات، من المقرر انطلاقها بمنتصف شهر نيسان المقبل، وستنجز خلال سنة واحدة).