الغزي يحيل 13 مشروعاً خدمياً لتطوير كهرباء وطرق الشطرة

الناصرية – باسم الركابي

احال محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي 13 مشروعاً خدمياً في الشطرة لتنفيذها، لافتاً الى تخصيص 40 مليار دينار لإنجازها. وذكر الغزي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المشروع يتضمن انشاء شوارع مع شبكة مجاري مياه الامطار وشبكة الصرف الصحي مع محطة رفع مشتركة بقدرة 2 الف متر مكعب، في مناطق الفتاحية و مثلث المعهد الفني وحي التجّار وعذيب وخلف السوق العصري، فضلاً عن الممر الاول من جسر الحاوي الى تقاطع شارع بني زيد)، واضاف ان (المشاريع تشمل شوارع منطقة الاسرى و المفقودين وستة طرق ريفية بطول 12.9 كيلومتر، مع انشاء جسر مشاة في المدينة وشوارع خلف مستوصف الفتاحية)، مشيراً الى (تنفيذ مجمّع ماء سعة 200 متر مكعب بالساعة لقرية ال عواد الرعده، وتجهيز المناطق ضمن قاطع مركز صيانة اكد بالكهرباء، وتوسيع مشروع طاقة ماء الزهراء الى 400 متر مكعب بالساعة، شبكات ماء في قضاء الشطرة). من جهتها ادرجت ميسان 12 مشروع لمجاري المحافظة بضمن خطة العام الماضي.

حجر أساس

وقال بيان تلقته (الزمان) ان (المحافظ علي دوّاي وضع الحجر الاساس لمشروع انشاء شبكتي مجاري ثقيلة وامطار الى جانب محطة الرفع في قضاء العمارة بطاقة 3 و600 متر مكعب، بضمن خطط وتخصيصات المحافظة)، مبيناً ان (الاعمال شملت مد خطوط ناقلة وشبكات المياه الثقيلة والأمطار وتشييد تصريفات مختلفة الاحجام بإستخدام انابيب مختلفة الاقطار، من الخرسانة المسلحة مع محطة الرفع وخطوط الدفع والمضخّات الغاطسة)، ولفت الى ان (الشركة المُنفذة للمشروع ستباشر بالعمل في 12 مشروع لقطاع المجاري في عموم ميسان). وافتتح دوّاي محطة تشغيل مشروع مجاري مع محطة الرفع في حي الصدر بالمحافظة. واوضح البيان ان (شركة الرمح للمقاولات المحدودة تفذت مشروع المجاري بطاقة بلغت 4 الف و800 متر مكعب بالساعة)، منوهاً الى ان (الاعمال تضمنت مد خطوط ناقلة وشبكات مياه الامطار والمياه الثقيلة وتشييد مانهولات، الى جانب محطات الرفع وخطوط الدفع والمضخّات بمختلف الإحجام، وكذلك تجهيز مولدة كهربائية للمشروع وآليتين تخصصية ساحبة و صاروخية)، وتابع ان (الشركة انجزت المشروع خلال سنة وهي مدة اسرع من بند العقد الذي نص على انجازه خلال سنتين)، مشيراً الى ان (المحافظة ادرجت مشروع ارصفة وتبليط حي الصدر المجبس بضمن خطة العام الجاري بعد انجاز البنى التحتية في المنطقة).