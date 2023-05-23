إطلاق المرحلة الأولى من مشروعي ربط النجف وذي قار

الغزي: الحكومة وجّهت بتخصيص أموال إنشاء أبنية المدارس

النجف – سعدون الجابري

الناصرية – باسم الركابي

شارك محافظ ذي قار، محمد الغزي، في مناقشة الجلسة السادسة للهيئة العليا غير المرتبطة بإقليم، بحضور المحافظين، لبحث الاوضاع العامة والمشاريع في المحافظات، برئاسة رئيس الوزراء محمد السوداني. وقال المحافظ في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الاجتماع خرج بضرورة تهيئة الاراضي الخاصة بمشاريع المدارس الجديدة، التي سيتم تنفيذها ضمن موازنة العام الجاري، لدعم واقع الطلبة لاسيما خلال الامتحانات، الى جانب تنفيذ حملة شاملة لتأهيل المدارس خلال العطلة الصيفية)، وتابع ان (رئيس الوزراء، وجه بتنفيذ المشاريع بدعم خزينة الدولة، واستكمال مشاريع اخرى).

اصحاب البسطيات

من جانب اخر، استحصل الغزي، موافقة وزير العمل احمد الاسدي، على شمول اصحاب البسطات في شارعي الحبوبي والنيل، بشبكة الحماية الاجتماعية. وقال بيان امس ان (الاجراءات جاءت تمهيداً لرفع التجاوزات، وانجاز مشروع المشهد الحضري وتأهيل شارعي النيل والحبوبي الى حي اريدو)، مبيناً ان (الغزي استحصل شمول ذوي البسطات برواتب العاطلين عن العمل، كخطوة لمساندتهم لكونهم من ارباب العوائل)، واضاف ان (الحكومة ستعمل على رفع التجاوزات عن الشوارع). على صعيد متصل، اطلعت وزارة التخطيط، على مشروع مجاري قضاء الشطرة بالمحافظة، مؤكدة انجازه قبل نهاية العام الجاري. وذكر بيان امس ان (فرق المتابعة المتخصصة في دائرتي البرامج الإستثمارية الحكومية وتخطيط القطاعات بالوزارة، اجرت زيارة ميدانية الى المشروع تجهيز وتشغيل مجاري الشطرة في ذي قار، لتحديد نسب الانجاز، والتحديات التي تواجه تنفيذ المشروع)، واوضح ان (المشروع حيوي ومهم لكونه سيدعم الجانب الخدمي لأكثر من 300 نسمة في القضاء، بطاقة تصميمية تصل الى 64 الف متر مكعب باليوم)، مبيناً انه (سيوفر شبكات لمياة الأمطار ومياه الصرف الصحي، وخط ناقل للمياه بطول 7 كيلومتر، الى جانب تنفيذ 13 محطة لرفع مياه الصرف والامطار)، واشار الى (تنفيذ ثلاث محطات من اصل 10 مختلفة الاقطار تصل نحو 315 ملمتر، فضلاً عن وحدة معالجة مياه التصريف، وعدد من البنايات والطرق والانارة)، مضيفاً ان (الكلفة الكلية للمشروع بلغت نحو 110 مليار دينار، والمتوقع إنجازه نهاية العام الجاري).

على صعيد متصل، اوضح وزير الاعمار والاسكان والبلديات، ان الاولوية ستكون لمشاريع الوزارة، بعد اقرار الموازنة المالية للشركات الالمانية للبدء بمرحلة اعمارية جديدة.

وذكر بيان اطلعت عليه (الزمان) ان (هذه الشركات ستحال اليها مشاريع مهمة في مجالات الاعمار وبناء الوحدات السكنية، والطرق والجسور ومشاريع معالجة النفايات)، مؤكداً ان (المرحلة المقبلة ستشهد تقليصاً للرتابة في العمل، فضلاً عن تسريع الاليات القانونية والادارية اللازمة لدخولها الى سوق العمل). وتواصل الوزارة، تنفيذ المراحل الأخيرة لمشروع تأهيل طريق أبو غريب رمادي للمرور السريع الرابط بين محافظتي بغداد الأنبار.

وقال البيان ان (المشروع تشرف على تنفيذه دائرة الطرق والجسور التابعة للوزارة، بتمويل من قرض البنك الدولي)، واوضح انه (يبلغ طوله نحو 80 كيلومتر لممري الذهاب والإياب، ويبدأ من تقاطع ابو غريب لغاية تقاطع الثرثار بين مدينتي الفلوجة والرمادي)، لافتاً الى (إنجاز اغلب اعمال الطريق منها قشط المناطق المتضررة من الطريق وإزالة التخسفات، وإكساء الطريق، فضلاً عن استبدال الأجزاء المتضررة من السياج الوقائي).

مرور سريع

واطلقت الوزارة، العمل بمشروعي ربط محافظتي النجف وذي قار، بطريق المرور السريع الدولي رقم 1. وذكر بيان امس ان (طول طريق ربط النجف الشوملي القاسم يبلغ اكثر من 16 كليومتر، ويتكون من ممرين رئيسيين بمواصفات المرور السريع، مع تقاطعين)، مشيراً الى ان (المشروع سيربط بين قضاء القاسم بطريق المرور السريع من جهة الشوملي، وبين طريق القاسم الكفل من جهة اخرى، كمرحلة اولى من المشروع)، واضاف ان (المرحلة الثانية تتضمن تقاطعاً لربط طريق المرور السريع رقم 1 المقطع ط 6 عند المحطة 138 كيلومتر، وتقاطعاً آخر لربط داخل الناصرية مع الطريق الحولي الواصل لجسر شمال الناصرية).