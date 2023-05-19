محافظ ذي قار يسعى لتعويض الأهالي عن الحرمان الخدمي والصحي

الغزي: أور ستمثّل مركزاً لجذب السائحين من دول العالم

الناصرية – باسم الركابي

ميسان – علي قاسم الكعبي

اوضح الامين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، ان مدينة اور ستكون مركزاً لإستقطاب السائحين من دول العالم. وقال في تصريح تابعته (الزمان) امس انه (ناقش مع الشركة المُنفذة لمشروع مدينة أور السياحية، مراحل العمل ونسب الإنجاز في المشروع، لافتاً الى اعتماد الجودة)، مبيناً ان (المدينة ستتضمن مسرحاً ومراكز للتقافة، فضلاً عن متحف وشقق فندقية ومساحات خضراء كأي مدينة سياحية)، واشار الى (اهمية الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الهندسية والفنية المتطورة، والانجاز خلال التوقيتات المحددة). وكثّف فريق الجهد الخدمي التابع الى وزارة الاعمار والاسكان، في ميسان، جهوده لتسريع الانجاز في المناطق المستهدفة، مؤكداً السعي الى تشكيل لجان مختصة لمتابعة المشاريع المنجزة في المحافظة. وذكر رئيس الفريق، نورس عبد الرضا، في تصريح امس ان (الفريق تابع الأعمال الجارية في المناطق الاهم التي عانت من الاهمال الخدمي)، واضاف ان (الفريق ضاعف ساعات العمل في اغلب المناطق من اجل تسريع الإنجاز، وفق الخطة). على صعيد متصل، وضع محافظة ذي قار محمد هادي الغزي، حجر الأساس لمشروعين خدميين في ناحية الطار بالناصرية.

شبكة مياه

وقال بيان تلقته (الزمان) ان (المحافظ وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء شبكة مياه صرف صحي، ومشروع صيانة طريق الطار الفهود، الى جانب خط ناقل مع محطة رفع مشتركة، وإنشاء طرق ريفية متفرقة ضمن خطة تنمية الأقاليم للعام الماضي، في مركز ناحية الطار بالمحافظة، بحضور النائبين عن المحافظة حسين البطاط ونيسان الزاير)، مؤكداً ان (هذه المشاريع ستكون علامة فارقة في تطوير خدمات الصرف الصحي، والطرق والجسور لاهالي قضاء الطار، الذين عانوا طويلاً من انعدام الخدمات)، ووضع الغزي حجر الاساس لمشروعين جديدين للمجاري ومياه الصرف الصحي في قضاء الجبايش. واوضح البيان ان (القضاء سيحقق نحو 75 بالمئة من الحاجات الخدمية في حال انجازهما)، لافتاً الى (انشاء شبكات مجاري وامطار، وصرف صحي، مع محطة رفع مشتركة بطاقة 3 الاف متر مكعب في الساعة لمنطقة ال غريج في قضاء الجبايش)، وتابع ان (المشروع الاخر سيتضمن توفير شبكات مجاري وصرف صحي للمنطقة الشرقية بمقاطعة في مركز قضاء الجبايش). وتستعد المحافظة لتوزيع اكثر من الف قطعة ارض بين مستحقيها في قضاء كرمة بني سعيد. وذكر الغزي في تصريح ان (المصادقة على التصاميم القطاعية للقضاء، جاءت بعد مرور اكثر من 13 عاماً على آخر مصادقة)، مبيناً انه (صادق على التصميم القطاعي الاول في القضاء، لتوفير الف و200 قطعة ارض سكنية سيتم توزيعها بين المشمولين من الشرائح المُســــتحقة، الى جانب توفيره موقع لســت مدارس وحضانة اطفال، ومركزاً صحياً)، واكد الغزي ان (المحافظة ستمضي بالاجراءات ليتم توزيع الاراضي).

مدكرة تفاهم

من جانب اخر، قدمت وزارة الصحة دعمها للمحافظة، عبر توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الكوري، لإنشاء مستشفى جراحة قلب الاطفال. وذكر البيان ان (الوزير صالح الحسناوي، وقع المذكرة مع سفير كوريا الجنوبية في العراق، جوي سونغ سو، ممثلاً عن الوكالة الكورية للتعاون الدولي كويكا، الخاصة بمشروع انشاء مستشفى امراض القلب للاطفال في ذي قار)، موضحاً ان (المذكرة تتضمن تعزيز التعاون في مجال المشاريع الصحية بمنحة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي كويكا، وتقتضي التعاون من العام الجاري حتى 2028).