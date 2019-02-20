الغزو الأمريكي وتقسيم الأوطان بالتفتيت الأيديولوجي – خالد محسن الروضان

مع ان الاشتراكية الماركسية قد تغلغلت في العديد من دول العالم الا انها نتيجة لعوامل عديده بدأت منذ منتصف القرن العشرين بالتراجع عن الكثير من المبادئ والاسس التي بنت عليها افتراضاتها التقليدية، وقد استمرت الاشتراكية الماركسية بالتراجع الى ان تعرضت الى هزيمه ساحقة عام 1990 بانهيار مؤسسة النظام الشيوعي الروسي واستقلال الجمهوريات السوفياتية عن روسيا الام. وتكوينها لدول مستقلة، حتى ان الحزب الشيوعي في جمهورية روسيا عجز عن ان ينجح في الانتخابات الحزبيه عندما جرت لاول مرة من بعد انهيار الاتحاد السوفياتي فأميركا التي عملت على تدمير القطب الثاني بالشعارات الانسانية التي دفعتها لمعالجة حالات الجوع والفقر الانساني مع انها السبب فيها ، خطت خطوات بعيدة عن الدول الاخرى وصرفت من الاموال مايسد جوع الانسانية كاملة من اجل ان تدمر الانسانية بعد ان انفردت بالقوة المطلقة والجبارة، فافتعلت الاحداث بمعاونة الاعوان وقامت بالصاق التهم جزافاً بالعرب والمسلمين بداعي (الارهاب) وبهدف السيطرة على الثروات وتوسيع النفوذ لتحقيق المصالح المطابقة لشعاراتها المزعومة والملمعة ظاهرياً لكنها مدمرة باطنياً بما يشبه فعل امريكا التي عملت على تدمير الشعوب بمنطق ضرورة اسقاط الحكام المستبدين الخارجين عن طاعتها، في (افغانستان والعراق) وما تلاهما من تدخل عسكري في (ليبيا) ومارافقتهما من استخدام للقوة العدوانية ضد الانسانية وجرائم محشية يندى لها الجبين والضمير الانساني العالمي الحر.

فعل اجرامي

ومع ان الكل يعرف ان هذا الفعل الاجرامي مخالف لحقوق الانسان ومبدأ السيادة، وان الحقيقه في باطنيته هي تحقيق الشعارات الزائفة المرفوعة والمفضوحة التي يتبناها الحكام العرب والسياسيون الراكعون للاجنبي والمستسلمون لمنطق القوو الغاشمو هؤلاء الحكام ومعهم حكام ايران واسرائيل كانوا وراء الحروب في اليمن وسوريا ولبنان وفلسطين، وماجرى في مصر وتونس والذي اطلق عليه بالربيع العربي، وهو في حقيقته تفتيت واسقاط لكيانات الدولة الوطنية العربية وتفكيك جيوشها وابدالها بمليشيات ولائها خارج حدود الوطن لان الجيوش العربيه لهذه الدول تهدد امن الكيان الصهيوني, ففي فترة الحرب البارده بين المعسكرين الشرقي والغربي ثم بعد (التغيير) الدولي وخصوصاً بعد احداث 11 ايلول 2001 حيث قامت الولايات المتحدة الامربكية في عام 2003 بعملية اجراميه باحتلال العراق وتفكيكة واعادة تكوينه حسب نظريتها من جديد قومياً وطائفياً وادارياً، فقد عملت سلطة الائتلاف المؤقتة والحكومات المتعاقبة بعدها على تفتيت المجتمع والدولة العراقية، حيث صدر قرار حل الجيش العراقي وتفكيك مؤسسات الدولة وتطبيق الاجتثاث واصبح النزعة الثارية الانتقامية القائمة على الكيد والانتقام تمزق الجسد الاداري، بعد ان تحولت اللامركزية الادارية الى اللامركزية السياسية المطلقة ثم الى الفدرالية، ومن خلال هذا الامر البغيض جاءت لعبة الديمقراطية الفاسدة وصندوق الانتخابات المزورة، انها لعبة تنطوي على الغش والخداع والفساد والكذب وابتزاز الناخب وتضليل الشعب بوعود كاذبة حيث جاء البديل (للنظام السابق) متفقة اكثر ممن سبقوه بعلم وفن التزوير والتحريف والغش والخداع والتضليل والكذب اضافة الى الترهيب بالدين وغيبياته التي تعمي البصر والبصيرة، وصار النظام البديل اسوأ باستخدام مليشياته (عصابات القتل والاجرام) التي اغتالت العناصر الوطنية وحجمت دور الحركات والاحزاب العريقة بتاريخها في الحركة الوطنية، وعملت هذه المليشيات على اخلاء البلد من الكفاءات العلمية والمهنية، وكانت النتيجة واحدة لمن يمتلك القوة والسلطان، واقصاء المستحق وجلب الجاهل الكاذب حيث اخذت الاحزاب من خلال مليشياتها الصدارة في العملية الانتخابية (البيشمركة التابعة للحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) الاحزاب الشيعية والسنية استغلت الحشد الشعبي والعشائري كغطاء لمليشياتها وهذا ما افرزته نتائج انتخابات 2018 فهي انتخابات مزورة سيطرت عليها المليشيات المذكورة وزعمائها، حيث بقى الوضع كما هو عليه دون بناء دولة المؤسسات لكي يضل المواطن مرتبط بزعماء الطوائف والاحزاب بدل الدولة ومؤسساتها.

وهذا النظام (الديمقراطية الطائفيه) المنقول من لبنان يضل يرشح لنا الصراعات والنزاعات والحروب الطائفية والعنصرية التي تهدد النسيج الاجتماعي للوطن، فقد طبق هذا النظام في لبنان منذ اكثر من سبعين عام ولم يجني الشعب اللبناني منه سوى اكثر من خمسة حروب اهليه تعرضت لها لبنان ولايزال المواطن فيها مرتبط بزعماء الطوائف والاحزاب لغياب دولة المؤسسات وانعدام وجودها اصلاً وفي العراق منذ عام 2003 حيث قامت العملية السياسية على هذه الاسس (المحاصصة) الديمقراطية الطائفية العنصرية التوافقية. وكانت خلاصة القول تحمل الاسباب التاليه:-

1-حكومات مشلولة وفاشلة عملياً ينخر عروشها الفساد.

2-احزاب اقصائية ومصلحيه وظلاميه متحجرة لاتهمها مصالح البلاد والعباد يهمها مصالح عناصرها وميليشاتها 3-قوانين قضائية ودستورية معطلة واخرى مزورة وفاسدة ومسيسة.

4-عسكر موالين للحكومة القائمه واحزابها بفعل التسييس قادته وضباطه من خلال الترهيب بالاجتثاث والترغيب بالرتب والمناصب والامتيازات.

5-شباب عاطل لم يجد فرصة لا للعمل ولا للحياة فقد مل السفر والتجوال في الدول الاخرى وتجرع المهانه والذل على انواعها.

6-فساد حكومي وقضائي مستفحله .

7-منظمات حقوق الانسان عاجزة عن تأدية مهامها الانسانية الكبيرة.

8-نهب الثروات وارسالها الى الخارج.

9-تأثير اجنبي الشيطان الاكبر، والاقليمي الشيطان الاصغر واضح بحجم فعاليته وسيطرته على الامور وتسيير الحكام.

كل ذلك حصل في ظروف دولية مشبوهة يراد لها فرض سياسة الامر الواقع الراهن الجديد بعد احتلال العراق عام 2003 فمخاطر القوى الاجنبية والاقليمية الطامعة بالعراق والتي تريد تحويله الى اقاليم ودويلات (محميات) تحت مسميات طائفية واثنية لازالت قائمه وتلوح بمشروع الشرق الاوسط الجديد.. ان التصدي لهذه المخاطر يتطلب تحقيق ثروه اصلاحية تكون مقدمتها تصحيح المسار الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات.