الغريزة الحاكمة – يثرب أحمد فاضل

يجد بعض الشباب.. صبايا وصبيان.. الغريزة معادلاً موضوعياً للحب؛ وتحت هاجس الهوى ولهفة الإعجاب وضغط الحاجة لتفريج إحتقانات جسدية ونفسية؛ يقتنع هذا “البعض” موهماً نفسه بصواب ما يُقدِمُ عليه؛ فيخترق الحدود الإجتماعية ويبرر لذاته مشروعية عبور الخطوط الحمراء المحرمة.. إلا بسلطان الزواج الشرعي.. فيقع المحذور و… لات مندم!

مرت بي.. مثلما مرت بالقارئ الكريم.. حالات من خطيئة، وقع بها العشاق، ضحيتها البنت.. غالباً.. في مجتمعنا الـ… شرقي.. العشائري في تقاليهد، الى حد تنبض فيه الأعراف مع نسغ الدم الساري في العروق، بحكم النشأة التي توقظ.. مبكراً.. مخاوف الإنجرار وراء شهوة الآخر… بالإستجابة لنوازع النفس الـ… أمارة بالسوء، ولا تجد ما يحتويها.وأترك “يحتويها” سائبة للتأويل لأن الغريزة واقع ملتبس في ظروف مجتمعنا الفالت من عقال المنطق، يقسر فطرة الله ويؤشرها بعلامات الإنحطاط والضعة والتوصيفات اللا أخلاقية!!! غاضاً النظر عنكونها فطرة الرب الذي نظمها في سياقات إجتماعية ولم يقمعها، بل إشترط الإشهار في الزواج. لكن كما اسلفت.. مفترضة أن القارئ وافقني الرأي.. تحت ضغط الحاجة يتساوى السيء والحسن، وتلعب الهواجس والميول والنوازع المأزومة والرغبات المتوثبة في حيوية الجسد؛ دوراً يسوغ الخطيئة ويبرر الإثم، الى حد علمت ممن تورطن في بلوى الـ… حب! أن نوبة بكاء تبدأ حال التخلص من الشهوة.. تستمر فاضحة المستور.وهنا تبسط شرائع الدين وقوانين الدولة وأعراف المجتمع سطوتها، على الضحية؛ وفي معظم الحالات التي عرضت في حياتنا، ينتفي الحب بين الشاب والصبية اللذين جمعهما سرير الخطيئة، بل ينقلب كرهاً وحقداً متبادلاً وشعوراً بالخديعة والفخ.. كلاهما يحمل بغضاً مغتاظاً على الآخر، ظناً منه أن الحب كان سبيلاً لإستدراجه… ريثما وقع في لذة.. بدأت سعادة وإنتهت بالتحول الى جريمة في ما بعد.الشرائع والقوانين والأعراف.. دينياً ورسمياً وإجتماعياً، لا توفر حماية ولا تضع حلولاً تقي الشباب والصبايا من الإنهيار، إنما تستل سيف الحساب بإقسى نصل بتار لتجد معالجات.. أحلاها مر، فإما تقتل البنت ويتشرد الشاب مطلوباً للثأر بإعتباره سبباً أي “قاتل” وإما يلزمان بالزواج بعد أن مسخت الأحداث لهفتهما، وكما قلت كرها اليوم الذي تعرفا فيه.. أحدهما الى الآخر.. هكذا رأيت الأحداث القريبة ولمست معاناة أصدقاء وصديقات مشتركين وعايشت حالات لا توصيف لها، إنما هو قدر دائر بمصائر أحبة لا يتحكمون بإندفاع هواهم متعاشقين حد الصدمة…