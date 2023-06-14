تجهيز الدفعة الخامسة للسلّةّ الغذائية بين العائلات المستضعفة بميسان

الغريري: تقارب الرؤى في تطلّعات العراق ومصر يطرح 11 مذكّرة تفاهم

ميسان – علي قاسم الكعبي

بغداد – ابتهال العربي

اكد وزير التجارة، اثير الغريري، ان الحكومة تسعى لزيادة حجم التبادل التجاري بين العراق ومصر، عبر الاتفاق على 11 مذكرة تفاهم من المؤمل توقيعها خلال زيارة رئيس الوزراء، محمد السوداني الى القاهرة.

تحسين مجالات

وذكر في تصريح اطلعت عليه (الزمان) امس ان (المذكرات ستتضمن تحسين مجالات التجارة والاعمار والتخطيط والسياحة والثقافة وغيرها)، مؤكداً ان (هنالك اتفاقاً وانسجاماً في توجهات الحكومتين حسب التفاوض)، واوضح الغريري ان (مصر ستكون سباقة في دعم مجال الاعمار والاستثمار في سوق العراق ورفده بالبضائع المصرية)، منوهاً الى (زيادة حجم التبادل التجاري العراقي المصري في المدة المقبلة). واطلقت الوزارة تجهيز الحصة الرابعة من مادة الطحين. وقال بيان امس ان (الشركة العامة لتصنيع الحبوب، في الوزارة، وجّهت قسم التسويق في مقرها العام وفروعها بالمحافظات، بالمباشرة بقطع قوائم تجهيز الوكلاء بمادة الطحين للحصة الجديدة)، مبيناً ان (الشركة اصدرت تعميماً يتضمن جدولاً بمواعيد القطع ومراجعة الوكلاء وفق التوقيتات الزمنية المحددة، وحسب الخطة التسويقية المركزية، بالتعاون مع شركتي تصنيع الحبوب وتجارة الحبوب لإطلاق خلطات الحبوب المخصصة إلى المطاحن المكلفة بإنتاج الحصة الرابعة من الطحين الذي يوزع ضمن مفردات البطاقة التموينية).

ودعت الوزارة الوكلاء الى (مراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات، لتسلّم قوائم التجهيز بالمواعيد المحددة لكل مركز، وتسلم جميع المواطنين حصص الطحين بعد التأكد من سلامة الكمية المجهزة).

على صعيد متصل، اكدت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في ميسان، المباشرة بتجهيز الدفعة الخامسة من السلة الغذائية، لتوزيعها بين العائلات المشمولة بالرعاية الاجتماعية. وقال مدير الفرع رائد شاهر، في تصريح اطلعت عليه (الزمان) ان (الفرع باشر بتجهيز الدفعة الخامسة من السلة الغذائية للعائلات الميسانية خلال الشهر الجاري، بدءاً من المناطق الأكثر فقراً)، لافتاً الى ان (المواد التي سيتم توزيعها تشمل الرز والسكر وزيت الطعام ومعجون الطماطم والحمص المجروش والعدس)، واضاف ان (الشركة باشرت بقطع السلة الخامسة للعائلات المشمولة بشبكة الرعاية الاجتماعية، بعد الانتهاء من تجهيز الدفعة الرابعة التي شملت الطحين الصفر وزيت الطعام والسكر والحليب والشاي).

عملية تسويق

واوضحت الشركة العامة لتجارة الحبوب في المحافظة، عن استمرار عملية التسويق لكميات الحنطة. وذكر مدير الشركة، محمد عواد خلف، في تصريح ان (الشركة مستمرة في تسويق محصول الحنطة في بالمحافظة بإدارة سايلو ميسان في مركز العمارة، حيث يستقبل نحو 80 شاحنة في اليوم الواحد)، مشيراً الى (فحص محصول الحنطة المسوقة مختبرياً، ثم يتم صرف صك ملبغ التسليم للمزارع المسوق). وتوقع خلف ان (إنتاج الحنطة للموسم الجاري سيصل الى اكثر من 300 الف طن). وسوّقت الشركة فرع ديالى، دون معوقات متجاوزة نسبة 60 الف طن من الحنطة، بحسب المدير علي حميد المجمعي. واوضح ان (مستحقات الفلاحين تُدفع يومياً الى جانب انسيابية التسويق دون تأخير او معوقات).