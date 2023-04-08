الغرب ضحية صنيعتهم – هشام داود

نجحت أمريكا وحلفائها بصنع الإرهاب في مناطق آسيا في سبعينيات القرن المنصرم عندما اسسوا حركة طالبان، لكن الحال لم يبق كما هو، فبعد خمسة عقود تبدل كل شيء تماماً، وتحول نجاحهم هذا وبالاً عليهم وللتوضيح أكثر فلابد من الإشارة الى فقرتين:

أولا: (تفريخ الأجيال الإرهابية بين شعوب المنطقة).

ولكي يكون الموضوع أكثر وضوحاً فباكستان هي أكثر دولة في آسيا ينطبق عليها هذا الكلام، والأعمال الارهابية في أوروبا هي براهين على ان الغرب يجني داخل اراضيه ما زرعه هناك من فكر متطرف.

ففي العام الماضي قامت مجموعة من الشباب الباكستانيين بأعمال إرهابية في العاصمة اليونانية أثينا، واليونان ليست مثل نظيراتها من دول الاتحاد الأوربي، فهي لا تمتلك جيشاً قوياً ولا يوجد لديها أطماع او مستعمرات في دول اسيا و افريقيا و أمريكا اللاتينية كما هو الحال بالنسبة لبريطانيا وفرنسا واسبانيا، ولكن ولأن اليونان تعتبر اول محطة لتجمع اللاجئين القادمين من آسيا إلى أوروبا، فشاء القدر ان تشهد عمليات إرهابية على اراضيها، واتضح فيما بعد ان الهجوم كان يستهدف مجموعة من السياح غير المسلمين بضمنهم إسرائيليين مما عدته إسرائيل ضمن الاعمال المعادية للسامية.

بعد فترة من الزمن تم التعرف على هوية المنفذين لهذا الهجوم وتبين انهم مجموعة من الشباب الباكستانيين من أصول إيرانية، وعلى الفور قامت إسرائيل بتوجيه التهمة الى إيران.

كان الغربيون ينسبون العنف إلى حد كبير إلى الأشخاص المتطرفين او ما كان يسموهم بـ(الذئاب المنفردة) ويعزون الأسباب الى الاختلافات الثقافية بمحاولة منهم لتجنب الاعتراف بالخطأ الذي اقترفته اياديهم جراء تأسيس طالبان في باكستان. ومع الوقت كشفت المتابعات الأمنية عن وجود خلايا إرهابية كبيرة وعالية التنظيم مكونة من شباب باكستانيين يعيشون في بلدان أوروبية مختلفة واغلبهم في إيطاليا، ومن بين ما كشفته تلك المتابعات في صيف 2022ألقت الاستخبارات الإيطالية ومكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الجناحين الفرنسي والاسباني لمكافحة الإرهاب القبض على 14مواطنا باكستانيا ضمن خطة أطلق عليها اسم (العملية القصوى).

لطالما تم اتهام باكستان بأنها توفر الحواضن الآمنة وتدعم الجماعات الإرهابية لوجستياً، فبغض النظر عن طالبان التي اسستها إدارة الرئيس كارتر في باكستان وبإشراف مباشر من قبل مستشار الامن القومي (زبيغينيو بريجينسكي) لمحاربة السوفييت في أفغانستان ولخلق أجواء عدائية بين مسلمي المنطقة، فهناك ايضاً القاعدة و(شبكة حقاني) وهما البنتان الشرعيتان لطالبان ومن بعدهما داعش، وهكذا تفقست بيوض الخلايا الارهابية.

ان الإسلام السياسي الذي سيطر على المناخ في باكستان زاد الامر تعقيداً، فالصراع على السلطة والمناصب الحكومية زج بالحكومة والجيش والشعب الباكستاني تحت وابل من التهم أثرت سلباً على البلاد بكل المجالات.

كذلك اعتماد الديكتاتوريات العسكرية على الأحزاب الدينية لكسب الشرعية من الجماهير ولسوء الحظ فإن الانتقال إلى الديمقراطية في باكستان بعد فترات طويلة من الحكم العسكري قد جلب هذه الأحزاب الدينية إلى السلطة ضد الغرب (الذي له الفضل في انشائها) وقد اتهمت هذه الجماعات الغرب باعتباره معاديا للإسلام واعتمدت الحكومات المتعاقبة على هذه المجموعات لضمان نجاحها في البرلمان، لكن تلك الحكومات كانت ضعيفة ولم تتمكن من اتخاذ أي تدابير سياسية ضد المتطرفين خوفاً من الانتقام تارة ومن استغلال الأحزاب الدينية للوضع ضدهم تارة أخرى لذلك كان موضوع مكافحتها على عاتق الغرب الذي اوجدها.

هناك امراً مهم جداً يكمن في الظروف الاقتصادية التي كلما تدهورت زادت البطالة وزادت معها الجماعات المتطرفة والتي أصبحت قوية مع مرور الوقت بسبب دعم الجيش الباكستاني ومستقلة ماليا، ثم بدعم الحكومة تمكنوا من التحايل على العقوبات الدولية من اجل توفير الأموال لأنشطتهم المتطرفة، وتزامناً مع استياء الشباب في باكستان من الدولة بسبب قلة الفرص فإنهم ينخرطوا بصفوف تلك الجماعات وعندما يسافروا يصدروا افكارهم إلى الغرب ويعملون كخلايا نائمة، وهذا ما جنته ايادي الغرب.

ثانياً: (ولادة عقليات جديدة تختلف من حيث الأفكار والايمان).

الإسلاميون المتشددون حال صعودهم في باكستان عملوا على زيادة المشاعر المعادية للهند، فقد حث زعمائهم إلى العنف ضد الهند لعقود من الزمان حتى عبر الكتب والمناهج المدرسية ووجد أنه منذ 1970عززت تلك الكتب بشكل منهجي الكراهية تجاه الهنود والديانة الهندوسية وتصويرهم بشكل سلبي قدر الإمكان، الامر الذي أدى الى إراقة الكثير من دماء الأبرياء، وهذا جاء تحصيل حاصل لمؤامرة خلق تلك الجماعات في المنطقة.

إن تهديد الإرهاب من باكستان للغرب أصبح امراً حقيقياً وينبغي أن يؤخذ على محمل الجد، لأن تطرف الشباب في المدن وانعدام حرية التعبير وتدهور الظروف الاقتصادية هي عوامل تغذي الإرهاب، وعلى المجتمع الدولي أن يصحح خطأه السابق ويضغط على باكستان لاتخاذ تدابير أكثر واقعية لمكافحته، لكن على ما يبدو ان الأمر أصبح مستحيلاً خاصة بعد انحسار الدور الأمريكي في المنطقة وفقاً للأحداث العالمية.