بمناسبة الذكرى الأولى لوفاته

الغربة والإغتراب في شعر مجيد الموسوي

عـلاء لازم العيـسى

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لقد كان لكشوفات علم النفس والتحليل النفسي في القرن العشرين والتي ظهرت على يد فرويد ويونغ وأدلر ، تأثير كبير في حرف مؤشّر بوصلة النقد الأدبي من المنهج ( المعياري ) إلى المنهج ( النفسي )، فبعد أن كان النقد المعياري يعتمد على قواعد محدّدة لا يمكن أن يحيد عنها ، كقاعدة نقاء الجنس الأدبي ، وضرورة وحدة الزمان والمكان ، وغيرهما ، ممّا كان سائدًا في أوروبا حينذاك ، اهتمّ المنهج النفسي بمضامين الأعمال الأدبيّة من دون أن يولي أهميّة كبيرة للعناصر الأخرى فيها.

وبين هذا المنهج وذاك كان هنالك منهج ثالث ظهر تحديدًا في الفن التشكيلي ، ثمّ انتقل إلى النقد الأدبي ألا وهو المنهج ( الانطباعي ) أو التأثري ، وصار يعني التعبير عن التأثر والانطباع الذي يتركه النصّ الأدبي أو العمل الفنّي في المتلقّي ، ولهذا فهو يعتمد إلى حدّ كبير على العوامل الاجتماعيّة والثقافيّة والحس المرهف والذوق الرفيع للناقد ، ومدى ما يستثير من ذكريات وعواطف كامنة في ذاته، وهذا ما وجدناه في لغة النقّاد طه حسين والعقّاد من مصر ، والدكتور علي جواد الطاهر وعبدالإله أحمد من العراق وهذا المنهج سيكون منهجي في قراءتي لديوان المرحوم الأستاذ مجيد الموسوي الذي سمّاه : (( لتأخذني أقدامي حيث تشاء ))، ط1 من اصدارات اتحاد الأدباء والكتّاب في البصرة ، لسنة 2014 وستكون البداية مع العنوان .

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عتبة النصّ

يمثّل العنوان العتبة التي يجتازها المتلقّي إلى متن النص ، وهو يشكّلُ حضورًا نصيًّا مستقلًا ، ومفتاحًا دلاليًّا مهمًّا للدلالة على النص والإشارة لمحتواه الكلّي ، وفكّ بعض رموزه ، وقد حاول شاعرنا الموسوي منذ العنوان الرئيس لديوانه أن يلفت نظرنا إلى أنّه في رحلة ، بكلّ ما تعني الرحلات من رموز كعبور بحر الحياة ، أو الوصول إلى الكمال ، أو البحث عن الجنّة المفقودة ، أو اختيار أحد الممرّين الأيسر أو الأيمن ، أي الرفض أو القبول .

لكنه استخدم صورةً من المفارقةِ في المفهوم توحي بأنّ خطواتنا مرسومة ومحسوبة ، وهي التي تقودنا إلى مصائرنا ، شئنا أم أبينا ، فهي التي تشاء وليس نحن ، وهذا ما سيذكره بعد ذلك في واحدة من قصائد الديوان ، فيقول:

(( للعالمِ ميقاتٌ

لا يتقدّمُ أو يتأخّر:

البذرةُ في الأرض

تصيرُ نباتًا

والآن

يصيرُ الماضي

والغدُ يغدو الآنَ

ولكلٍّ ميقات لا يتغيّرُ

في هذا الدورانْ

لكن الوقت

هو السيّد يرقبنا ، حذِرًا يتربّصُ بين كمائنه

مثل الصيّاد )) ص41

وهناك متربّصٌ آخر غير الوقت ، أنّها امرأة عمياء ، تختبئ خلف نافذة مغلقة:

(( امرأةٌ عمياءٌ

طاعنةٌ

وموحِشةٌ

تتربّص بالعابرين )) ص124

وهذه مفارقة أخرى ربّما أراد بها الأيام أو الدنيا أو شيئًا آخر ، فالأعمى كيف يتربّص .

ومنذ مفتتح الديوان ، وهي العتبة الثانية ، بدأ الشاعر يتوغل في الوحشة والحيرة نحو المجهول :

(( سأبدأ من الزمن الذي لا زمن له

وأعرف أنّي سأنتهي إلى منطقة مجهولة

سأدخل غابة الأسئلة المحيّرة

وليس في الفؤاد جواب ))

3

العناوين الفرعيّة

وحينما أجريتُ إحصاءً لعناوين قصائد الديوان الفرعيّة والتي بلغتْ ( 77 ) عنوانًا، وجدتُ أنّ أهمّ القسمات الوجوديّة والنفسيّة المميّزة لعالم شاعرنا الموسوي ، هي الشعور بالغربة والوحشة واللاجدوى من عالمنا ، والتفاهة التي خيّمت على واقعنا فصبغته بقتامة مقرفة .

فالمدينة لم يذكرها في عناوينه سوى مرةً واحدة وكان يُشيرُ إلى مدينة مجهولة ، أو ( مدينة أخرى ) غير المدينة التي ولد فيها ، فمدينته بنقاوتها ودهشتها وجماليتها أمست مجرّد وهم ، سار نحو مدينة أخرى لوحده بلا أنيس وبدون توقّع منه ولا من أصدقائه ، بعد أن ترك البيتَ والأهل والكتب الثمينة ، وبالرغم من كلّ ما لاقى من نصب وارهاق لكنه لم يبلغ المدينة التي ظلّ يحلم بها أيضًا ، فقال :

(( كم مشيتُ هنالك

أعوامًا وأعوامًا

وأعوامًا سألتُ ، إلى أن بتُّ شيخًا

طاعنًا ، حَرَضًا

ولمّا أبلغنَّ

مدينتي

الأخرى )) ص24

وقد ظهرت هذه الوحشة، بل هذه المأساة بشكل واضح حينما جعل اللون الأسود يحاصر كلّ شيء في الحاضر حتى طغى على كلّ الألوان ، اللون الأسود بكلّ ما يحمل من رموز سلبيّة كالحداد ، والقنوط ، والتخلّي ، وظلمة الروح ، والخراب:

(( السواد

يملأ كلّ شيء

ويلوّن الكائنات

ويتغلغلُ في مساحات الروح )) ص123

إنّ هذا الشعور بالغربة والوحشة عند الشاعر الموسوي ، جعل من الغياب والاضمحلال والتلاشي المهيمنة الرئيسة على كثير من المفردات والأشياء :

(( وتضمحلّ الأشياء التي نُحبّها

بعيدًا

بعيدًا

وتتلاشى

مثل ظلال غاربة ؟ )) ص126

وفي قصيدة أخرى قال :

(( لا شيء في الكف

لا شيء في الفؤاد

وما نتذكّره الآن

ننساه غدًا )) ص114

4

لقد كانت شعرية المرحوم مجيد الموسوي مظلّلةٌ بسماء مكتظةٌ بقلقٍ غير محدود وبأصوات الألم واللوعة في الحاضر ، وبخوفٍ من المستقبل وضبابيتهِ ، ولهذا فقد اكتظّت عناوين القصائد بكلمات موجعة ، مثل : ( تلاشي ، وبكاء ، وعزلة ، ووحشة ، واغتراب ، وخيبة ، ومتاهة )، وحتى المساءات الجميلة عند غيره أمست موحشة وحزينة عنده ، ففي قصيدته ( مساء ممطر ) ، يستيقظ منتصف الليل يبكي أيّامه مرتعبًا ، مأخوذًا بهواجس لا يعرف مصدرها .

وفي قصيدته الأخرى ( مساء آخر ) ، قال :

(( الليلةُ أسهرُ وحدي مأخوذًا

وأفكّر بالأمواتْ

ما أوحش هذا الليلَ

وما أوحش روحي

ما أوحشني )) ص32

5

وكما كان للأحزان والوحشة مساحة كبيرة في عناوين الديوان الفرعيّة ، كان للرمز حضور لا بأس به ، فكان : ( يوم سنمار ، وثور آشور ، وتاج زنوبيا ، وطعنة بروتس ، وشهريار ، والبراق ، وابن سيرين ، وعباءة عروة بن الورد ).

أخيرًا ، فإنّ ديوان (( لتأخذني أقدامي حيث تشاء )) للشاعر مجيد الموسوي ، قدّم عرضًا موفّقًا لأحاسيسٍ وأعراضٍ نفسيّة واجتماعيّة متأزمة يمرّ بها المثقّف بصورة عامة، كما كان شاهد عيان لاحتضار القيم النبيلة في مجتمعنا ، لقد مات شاعرنا الموسوي ومات معه حلمه بمدينة فاضلة ، ولهذا سأخاطبه بما خاطب به نفسه :

(( أيّها الشيخ

الذي يبحث عن لؤلؤة الخلد

صباحًا ومساء

عبثًا

تنتظر الوعد )) ص107

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* ولد الشاعر مجيد سلمان الموسوي في البصرة سنة 1945 تخرّج في جامعة بغداد قسم اللغة العربية سنة 1967 عمل في التدريس ، نشر شعرًا في الصحف والمجلات العراقية ، أصدر أكثر من مجموعة شعرية ، منها : مخاطبات العشب 2000 يقظة متأخرة 2002 دموع الأرض 2013لتأخذني أقدامي حيث تشاء 2014 .

توفي صباح يوم 27 / 1 / 2018 .