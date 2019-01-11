الغاز‭ ‬لتفريق‭ ‬متظاهري‭ ‬الخرطوم‭ ‬وأم‭ ‬درمان‭ ‬والتجمع‭ ‬المهني‭ ‬يعلن‭ ‬أسبوع‭ ‬الانتفاضة‭ ‬الشاملة

الخرطوم‭ – ‬الزمان‭ ‬

أطلقت‭ ‬شرطة‭ ‬مكافحة‭ ‬الشغب‭ ‬السودانية‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬على‭ ‬متظاهرين‭ ‬خرجوا‭ ‬الى‭ ‬الشوارع‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬ومدينة‭ ‬أم‭ ‬درمان‭ ‬عقب‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬فيما‭ ‬دعا‭ ‬منظمو‭ ‬المسيرات‭ ‬إلى‭ ‬تظاهرات‭ ‬أخرى‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬ضد‭ ‬الرئيس‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭.‬

وهتف‭ ‬المتظاهرون‭ ‬الذين‭ ‬خرجوا‭ ‬في‭ ‬منطقتين‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬وأم‭ ‬درمان‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬لنهر‭ ‬النيل‭ ‬“حرية،‭ ‬سلام،‭ ‬عدالة”،‭ ‬بحسب‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تطلق‭ ‬شرطة‭ ‬مكافحة‭ ‬الشغب‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬عليهم‭. ‬وجاءت‭ ‬تظاهرات‭ ‬الجمعة‭ ‬بعدما‭ ‬دعا‭ ‬المنظمون‭ ‬للخروج‭ ‬في‭ ‬مسيرات‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬للمطالبة‭ ‬باستقالة‭ ‬البشير,

وانطلقت‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬إثر‭ ‬قرار‭ ‬الحكومة‭ ‬رفع‭ ‬أسعار‭ ‬الخبز‭ ‬بثلاثة‭ ‬أضعاف‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬تظاهرات‭ ‬أوسع‭ ‬نطاقا‭ ‬بات‭ ‬ينظر‭ ‬إليها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬أكبر‭ ‬تهديد‭ ‬واجه‭ ‬حكم‭ ‬البشير‭ ‬منذ‭ ‬تسلمه‭ ‬السلطة‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭. ‬وقال‭ ‬“تجمع‭ ‬المهنيين‭ ‬السودانيين”‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬قطاعات‭ ‬عديدة‭ ‬بينها‭ ‬أطباء‭ ‬وأساتذة‭ ‬جامعيين‭ ‬ومهندسين‭ ‬الجمعة‭ ‬“سنبدأ‭ ‬أسبوع‭ ‬الانتفاضة‭ ‬الشاملة‭ ‬بتظاهرات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مدن‭ ‬وقرى‭ ‬السودان”‭. ‬وفي‭ ‬النص‭ ‬الذي‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬دعا‭ ‬الاتحاد‭ ‬خصوصا‭ ‬إلى‭ ‬“مسيرة‭ ‬الأحد”‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الخرطوم‭ ‬و”مسيرات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أجزاء‭ ‬العاصمة”‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل‭.‬

ودعا‭ ‬إلى‭ ‬تجمع‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬عطبرة‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬نحو‭ ‬250‭ ‬كلم‭ ‬شمال‭ ‬الخرطوم‭ ‬وشهدت‭ ‬التظاهرة‭ ‬الأولى‭.‬

وتفيد‭ ‬حصيلة‭ ‬للسلطات‭ ‬السودانية‭ ‬أن‭ ‬22‭ ‬شخصا‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬التظاهرات‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر،‭ ‬بينما‭ ‬تتحدث‭ ‬منظمتا‭ ‬“هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش”‭ ‬و”العفو‭ ‬الدولية”‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أربعين‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال‭.‬

ويشير‭ ‬محللون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التحدي‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمنظمين‭ ‬بات‭ ‬الآن‭ ‬تعبئة‭ ‬حشود‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭.‬

وقال‭ ‬مات‭ ‬وارد‭ ‬المحلل‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الإفريقية‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬“اوكسفورد‭ ‬اناليتيكا”‭ ‬إن‭ ‬“بعض‭ ‬مجموعات‭ ‬المعارضة‭ ‬والنقابات‭ ‬تحاول‭ ‬التعبئة‭ ‬لتظاهرات‭ ‬جديدة‭ ‬وتفكر‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬تصعيد”‭ ‬الاحتجاج‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬“الاحتجاجات‭ ‬مستمرة‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تتكثف‭ ‬بشكل‭ ‬كبير”‭.‬

رغم‭ ‬أن‭ ‬أسعار‭ ‬الخبز‭ ‬كانت‭ ‬السبب‭ ‬المباشر‭ ‬للتظاهرات،‭ ‬لكن‭ ‬السودان‭ ‬يشهد‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬متفاقمة‭ ‬منذ‭ ‬قرابة‭ ‬عام،‭ ‬جراء‭ ‬النقص‭ ‬الحاد‭ ‬في‭ ‬العملات‭ ‬الأجنبية‭.‬

وترافق‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬الغذاء‭ ‬والوقود‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مدن‭ ‬بينها‭ ‬الخرطوم،‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الطعام‭ ‬والدواء‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬ضعف‭.‬

وألقى‭ ‬البشير‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬السودانيين‭ ‬باللوم‭ ‬على‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬المشكلات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬بلاده‭.‬

وفرضت‭ ‬واشنطن‭ ‬حظرا‭ ‬تجاريا‭ ‬على‭ ‬الخرطوم‭ ‬في‭ ‬1997‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬رفعه‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول/اكتوبر‭ ‬2017‭. ‬وفرضت‭ ‬قيودا‭ ‬على‭ ‬السودان‭ ‬في‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬والتعاملات‭ ‬المالية‭.‬

وتصاعدت‭ ‬حدة‭ ‬أزمة‭ ‬النقد‭ ‬الأجنبي‭ ‬منذ‭ ‬انفصال‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭ ‬في‭ ‬2011‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬بتقلص‭ ‬عائدات‭ ‬النفط‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭.‬

لكن‭ ‬معارضي‭ ‬البشير‭ ‬يشيرون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سوء‭ ‬إدارة‭ ‬حكومته‭ ‬للقطاعات‭ ‬الأهم‭ ‬وإنفاقها‭ ‬أموالا‭ ‬ضخمة‭ ‬لمحاربة‭ ‬تمرد‭ ‬أقليات‭ ‬عرقية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دارفور‭ ‬(غرب)‭ ‬وفي‭ ‬المناطق‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭ ‬تتسبب‭ ‬بمشكلات‭ ‬اقتصادية‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭.‬

لكن‭ ‬الرئيس‭ ‬تمسك‭ ‬بموقفه‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬للآلاف‭ ‬من‭ ‬أنصاره‭ ‬خلال‭ ‬مسيرة‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬حكومته‭ ‬لن‭ ‬تستسلم‭ ‬أمام‭ ‬الضغوط‭ ‬الاقتصادية‭.‬

وقال‭ ‬البشير‭ ‬“الذين‭ ‬سعوا‭ ‬لتكسير‭ ‬السودان‭ ‬(‭…‬)‭ ‬قالوا‭ ‬لنا‭ ‬(إن‭ ‬هناك)‭ ‬شروطا‭ ‬لو‭ ‬عملتها‭ ‬كل‭ ‬المشاكل‭ ‬ستحل‭. ‬نحن‭ ‬عزتنا‭ ‬أغلى‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬دولار”‭.‬

وأغلق‭ ‬مئات‭ ‬المتظاهرين‭ ‬المناهضين‭ ‬للحكومة‭ ‬طريقا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬أم‭ ‬درمان‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬خطاب‭ ‬البشير‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتدخل‭ ‬شرطة‭ ‬مكافحة‭ ‬الشغب‭.‬

وقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬متظاهرين‭ ‬عندما‭ ‬حاولت‭ ‬الشرطة‭ ‬فض‭ ‬الاحتجاج،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬السلطات‭.‬

وتشير‭ ‬مجموعات‭ ‬مؤيدة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬توقيف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬بينهم‭ ‬قادة‭ ‬في‭ ‬المعارضة‭ ‬وناشطون‭ ‬وصحافيون‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المتظاهرين‭.‬

واستدعت‭ ‬حملة‭ ‬السلطات‭ ‬الأمنية‭ ‬انتقادات‭ ‬من‭ ‬بريطانيا‭ ‬وكندا‭ ‬والنروج‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬حذرت‭ ‬الخرطوم‭ ‬من‭ ‬“تداعيات”‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬حكوماتها‭.‬

وردت‭ ‬الخارجية‭ ‬السودانية‭ ‬على‭ ‬موقف‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬الأربع‭ ‬وقالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬“تعرب‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬رفضها‭ ‬واستنكارها‭ ‬للبيان‭ ‬المجافي‭ ‬للحقائق‭ ‬والصادر‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الترويكا‭ ‬وكندا”،‭ ‬مؤكدة‭ ‬ان‭ ‬“السودان‭ ‬ملتزم‭ ‬بحرية‭ ‬التعبير‭ ‬والتظاهر‭ ‬السلمي‭ ‬والذين‭ ‬فقدوا‭ ‬أرواحهم‭ ‬مواطنون‭ ‬سودانيون”‭.‬