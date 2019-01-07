الغارديان: بسماية مدينة الأحلام بعيدة عن بغداد الضخمة

لندن – الزمان

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية امس تحقيقا بعنوان أحلام كبيرة: مؤشرات استقرار بينما تقترب بغداد من أن تصبح مدينة ضخمة. قالت فيه إنه (بعد رحلة مضنية عبر ضواحي بغداد الضخمة التي يكسوها الغبار، تلوح في الأفق مدينة بسماية الجديدة بألوانها الرقيقة ويسبق مدخلها بوابتها الأنيقة) مبينة أن (الأبراج في المدينة التي أصبح بعضها مشغولا بالسكان بينما ما زال البعض الآخر شاغرا تأتي بمثابة تغيير صادم في الأجواء الفوضوية لبغداد). واضافت (أن بسماية الملقبة بمدينة الأحلام، من إنشاء شركة كورية وإنها عند إتمام بنائها ستتسع لنحو مئة ألف شخص) لافتا الى (أن بسماية التي تهدف إلى إقامة عائلات الطبقة المتوسطة تقدم رؤية محتملة لمستقبل بغداد التي تستعد لدخول نطاق المدن الضخمة، حيث يقارب عدد سكانها عشرة ملايين شخص). ويرى أن (بغداد تتغير، فبعد هيمنة العنف عليها طوال 15 عاما، عنف صاحب الغزو الأمريكي عام 2003 ثم أعوام من أعمال العنف الطائفية التي تراجعت ليحل محلها العنف الذي تسبب فيه تنظيم داعش). ويرى كاتب التحقيق أن (تقويض تنظيم داعش سمح لمدينة بغداد ان تلتقط أنفاسها، وأصبحت بغداد تبدو طبيعية ومليئة بالحياة). ويقول إن (حديقة الزهراء ومتنزهها للألعاب أصبح مليئا بالمتنزهين والعائلات، كما أن المناطق الأكثر ثراء في المدينة مثل الكرادة والجادرية أصبحت منتعشة).