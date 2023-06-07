الغاء حفلة مغني راب فرنسي لتصريحاته المسيئة للمغربيات

الدار البيضاء‭ (‬المغرب‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ألغت‭ ‬السلطات‭ ‬المغربية‭ ‬حفلة‭ ‬كان‭ ‬مقرراً‭ ‬أن‭ ‬يحييها‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ “‬بوبا‭” ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬حزيران‭/‬يونيو،‭ ‬إثر‭ ‬حملة‭ ‬دعت‭ ‬لمقاطعتها‭ ‬بسبب‭ ‬اتهامه‭ ‬بالإساءة‭ ‬للمغربيات‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬أغانيه،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المنظمون‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وفي‭ ‬تأكيد‭ ‬لمعلومة‭ ‬نشرها‭ ‬موقع‭ ‬مجلة‭ “‬تيل‭ ‬كيل‭” ‬المغربية،‭ ‬ردّ‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬المنظمة‭ ‬للحفلة‭ ‬بـ‭”‬نعم‭” ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬بشأن‭ ‬حقيقة‭ ‬إلغاء‭ ‬الحفلة‭ ‬المذكورة‭.‬

وأشار‭ ‬المصدر‭ ‬عينه‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬اسمه،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإلغاء‭ ‬مرده‭ ‬إلى‭ ‬رفض‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬لمقاطعة‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‭ (‬أنفا‭)‬،‭ ‬منح‭ ‬الترخيص‭ ‬اللازم‭ ‬لإقامة‭ ‬الحفلة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬المغربية‭ ‬الكبيرة‭.‬

وأثارت‭ ‬الحفلة‭ ‬جدلا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬انتشار‭ ‬دعوات‭ ‬إلى‭ ‬مقاطعته‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بالمغرب،‭ ‬حيث‭ ‬يحظى‭ ‬الفنان‭ ‬بشعبية‭ ‬واسعة‭ ‬لدى‭ ‬جمهور‭ ‬الراب‭.‬

واستندت‭ ‬هذه‭ ‬الدعوات‭ ‬إلى‭ ‬مقاطع‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬المغني،‭ ‬واسمه‭ ‬الحقيقي‭ ‬إيلي‭ ‬يافا،‭ ‬اعتُبرت‭ ‬مسيئة‭ ‬بحق‭ ‬نساء‭ ‬المغرب‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭.‬

وقد‭ ‬لقي‭ ‬نبأ‭ ‬إلغاء‭ ‬الحفلة‭ ‬ترحيباً‭ ‬من‭ ‬مستخدمين‭ ‬للإنترنت،‭ ‬إذ‭ ‬كتب‭ ‬أحدهم‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ “‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬قوة‭”.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬انتقدت‭ ‬مستخدمة‭ ‬أخرى‭ ‬للإنترنت‭ ‬ما‭ ‬وصفته‭ ‬بـ‭”‬النفاق‭” ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬قرار‭ ‬الإلغاء‭.‬

وقد‭ ‬جمعت‭ ‬عريضة‭ ‬إلكترونية‭ ‬طالب‭ ‬معدوها‭ ‬بإلغاء‭ ‬الحفلة‭ ‬بسبب‭ “‬الإساءة‭” ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬الشعب‭ ‬المغربي‭ ‬جراء‭ ‬قرار‭ ‬استضافة‭ ‬المغني‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬4500‭ ‬توقيع‭.‬‮ ‬

وحظيت‭ ‬دعوات‭ ‬مقاطعة‭ ‬الحفلة‭ ‬بدعم‭ ‬جهات‭ ‬نقابية‭ ‬وحزبية‭ ‬معروفة‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬لكنّ‭ ‬المنظمين‭ ‬ظلوا‭ ‬حتى‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة‭ ‬يأملون‭ ‬بإمكان‭ ‬إقامة‭ ‬الحدث‭ ‬الموسيقي‭.‬

واتهم‭ “‬بوبا‭” ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬الفرنسي‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬مغربي‭ “‬مايس‭”‬،‭ ‬والمغني‭ “‬ميتر‭ ‬غيمس‭” ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬بالوقوف‭ ‬وراء‭ ‬حملة‭ ‬المقاطعة‭. ‬وأقيمت‭ ‬آخر‭ ‬حفلة‭ ‬لـ‭”‬بوبا‭” ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬وحضرها‭ ‬حوالى‭ ‬مئة‭ ‬ألف‭ ‬متفرج،‭ ‬وفق‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية،‭ ‬ضمن‭ ‬مهرجان‭ “‬موازين‭” ‬الذي‭ ‬يُعدّ‭ ‬أهم‭ ‬مهرجان‭ ‬موسيقي‭ ‬في‭ ‬المغرب‭.‬