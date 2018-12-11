الغاء‭ ‬خانة‭ ‬الديانة‭ ‬من‭ ‬بطاقة‭ ‬الرقم‭ ‬القومي‭ ‬يثير‭ ‬خلافات‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬

القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة

اثار‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الذى‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬اسماعيل‭ ‬نصر‭ ‬الدين‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالغاء‭ ‬خانة‭ ‬الديانة‭ ‬من‭ ‬بطاقة‭ ‬الرقم‭ ‬القومي‭ ‬جدلا‭ ‬واسعا‭ ‬بين‭ ‬اعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬،وكشفت‭ ‬مصادر‭ ‬برلمانية‭ ‬ان‭ ‬المشروع‭ ‬المقترح‭ ‬ان‭ ‬لايكون‭ ‬بين‭ ‬بطاقه‭ ‬الرقم‭ ‬القومى‭ ‬خانه‭ ‬عن‭ ‬نوع‭ ‬الديانه‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يلتزم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يقبل‭ ‬الزواج‭ ‬باستخراج‭ ‬وثيقة‭ ‬رسمية‭ ‬من‭ ‬مصلحة‭ ‬الاحوال‭ ‬المدنية‭ ‬تتضمن‭ ‬نوع‭ ‬الديانة‭ ‬لتقديمها‭ ‬للماذون‭ ‬الشرعى‭ ‬وفى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصه‭ ‬اكد‭ ‬النائب‭ ‬اسماعيل‭ ‬نصر‭ ‬الدين‭ ‬مقدم‭ ‬المشروع‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬دول‭ ‬سبقت‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬الاجراء‭ ‬مثل‭ ‬الاردن‭ ‬وتركيا‭ ‬وفلسطين‭ ‬وانه‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬الغاء‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬افراد‭ ‬المجتمع‭ ‬واضاف‭ ‬انه‭ ‬استعان‭ ‬بفريق‭ ‬من‭ ‬المستشارين‭ ‬لصياغه‭ ‬المشروع‭ ‬واوضح‭ ‬ان‭ ‬خانه‭ ‬الديانه‭ ‬تكون‭ ‬سببا‭ ‬فى‭ ‬بعض‭ ‬الاحوال‭ ‬فى‭ ‬استبعاد‭ ‬المسيحيين‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الوظائف‭ ‬وعن‭ ‬المعترضين‭ ‬عن‭ ‬المشروع‭ ‬قال‭ ‬انهم‭ ‬يتحدثون‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬عقائدى‭ ‬وفى‭ ‬استطلاع‭ ‬للراى‭ ‬اجريناه‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬ايدت‭ ‬النائبه‭ ‬هبه‭ ‬هجرس‭ ‬عضو‭ ‬لجنه‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬مؤكده‭ ‬ان‭ ‬انشاء‭ ‬مفوضيه‭ ‬عدم‭ ‬التمييز‭ ‬استحقاق‭ ‬دستورى‭ ‬ايضا‭ ‬واضافت‭ ‬ان‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬يميل‭ ‬الى‭ ‬عدم‭ ‬التمييز‭ ‬وتحقيق‭ ‬مبدا‭ ‬المواطنه‭ ‬وتكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬مشيره‭ ‬انه‭ ‬لايوجد‭ ‬مبرر‭ ‬للابقاء‭ ‬على‭ ‬خانه‭ ‬الديانه‭ ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬اعلن‭ ‬شكرى‭ ‬الجندى‭ ‬عضو‭ ‬لجنه‭ ‬الشئون‭ ‬الدينيه‭ ‬بالبرلمان‭ ‬ورفضه‭ ‬الغاء‭ ‬خانه‭ ‬الديانه‭ ‬لان‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬يثير‭ ‬البلبله‭ ‬داخل‭ ‬الدوله‭ ‬وان‭ ‬خانه‭ ‬الديانه‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬بيان‭ ‬صفه‭ ‬الانسان‭ ‬ولا‭ ‬علاقه‭ ‬لها‭ ‬بالتمييز‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬المقترح‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬الدستور‭ ‬والقانون‭ ‬فيما‭ ‬اوضح‭ ‬النائب‭ ‬خالد‭ ‬حنفى‭ ‬عضو‭ ‬لجنه‭ ‬الشئون‭ ‬الدستوريه‭ ‬انه‭ ‬بدلا‭ ‬الدم‭ ‬خانه‭ ‬الديانه‭ ‬يمكن‭ ‬اضافه‭ ‬بيانات‭ ‬اهم‭ ‬كفصيله‭ ‬الدم‭ .‬