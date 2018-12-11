الغاء‭ ‬خانة‭ ‬الديانة‭ ‬من‭ ‬بطاقة‭ ‬الرقم‭ ‬القومي‭ ‬يثير‭ ‬خلافات‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬

القاهرة- مصطفى عمارة
اثار مشروع القانون الذى تقدم به اسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب بالغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي جدلا واسعا بين اعضاء البرلمان ،وكشفت مصادر برلمانية ان المشروع المقترح ان لايكون بين بطاقه الرقم القومى خانه عن نوع الديانه على ان يلتزم كل من يقبل الزواج باستخراج وثيقة رسمية من مصلحة الاحوال المدنية تتضمن نوع الديانة لتقديمها للماذون الشرعى وفى تصريحات خاصه اكد النائب اسماعيل نصر الدين مقدم المشروع ان هناك دول سبقت مصر فى هذا الاجراء مثل الاردن وتركيا وفلسطين وانه يهدف الى الغاء التمييز بين افراد المجتمع واضاف انه استعان بفريق من المستشارين لصياغه المشروع واوضح ان خانه الديانه تكون سببا فى بعض الاحوال فى استبعاد المسيحيين من بعض الوظائف وعن المعترضين عن المشروع قال انهم يتحدثون من منطلق عقائدى وفى استطلاع للراى اجريناه مع عدد من النواب حول هذا المشروع ايدت النائبه هبه هجرس عضو لجنه حقوق الانسان بمجلس النواب هذا المشروع مؤكده ان انشاء مفوضيه عدم التمييز استحقاق دستورى ايضا واضافت ان العالم كله يميل الى عدم التمييز وتحقيق مبدا المواطنه وتكافؤ الفرص مشيره انه لايوجد مبرر للابقاء على خانه الديانه فى المقابل اعلن شكرى الجندى عضو لجنه الشئون الدينيه بالبرلمان ورفضه الغاء خانه الديانه لان هذا المقترح يثير البلبله داخل الدوله وان خانه الديانه تهدف الى بيان صفه الانسان ولا علاقه لها بالتمييز واضاف ان المقترح يتعارض مع الدستور والقانون فيما اوضح النائب خالد حنفى عضو لجنه الشئون الدستوريه انه بدلا الدم خانه الديانه يمكن اضافه بيانات اهم كفصيله الدم .