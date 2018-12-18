العيداني بتمسك بمنصب المحافظ ويرفض عضوية مجلس النواب

البصرة – الزمان

طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في محافظة البصرة المحافظ أسعد العيداني بالتحقيق في حادث الإعتداء والإهانة والضرب الذي تعرض له مواطن في المحافظة. وقال بيان امس ان (مكتب المفوضية في البصرة بدأ التحري والتحقيق بحادث الاعتداء على أحد مواطني المحافظة في أحد معارض السيارات قبل أيام)، مطالبا العيداني بـ (متابعة التحقيق الخاص بحادث الاعتداء والإساءة البالغة والمعاملة المهينة للكرامة التي تعرض لها المواطن من قبل أفراد تابعين لأحد أفواج الجيش والذي تم تداوله على كافة مواقع التواصل الاجتماعي وإحالة المقصر إلى القضاء بشكل عاجل تعزيزاً لحماية لحقوق الأنسان ومبدأ المساواة أمام القانون). في غضون ذلك جدد العيداني تمسكه بمنصب المحافظ ورغبته بالتخلي عن معقده في مجلس النواب. واتهم العيداني في تصريح امس (القيادي في تيار الحكمة عبد الحسين عبطان بالسعي لإقناع القوى السياسية بتغيير المحافظ)، واضاف ان (الاستحقاق النيابي لا يعنيني بقدر ما يهمني البقاء لإكمال ما بدأت به من عمل ولذلك سأبقى محافظا للبصرة)، ولفت العيداني الى ان (مشاريع ستراتيجية تتعلق بتحلية المياه سوف تنفذ قريباً وقد استغرقت دراستها والتخطيط لها أشهرا عدة من أجل تنفيذها بشكل صحيح)، مبينا ان (بعض السياسيين من خارج البصرة يطالبون بذهابي الى البرلمان على اساس أن منصب المحافظ من حصة جهة سياسية معينة وهذه الجهة تريد فرض إرادتها). وأخفق مجلس المحافظة امس الثلاثاء بعقد جلسته الاعتيادية بسبب عدم اكتمال النصاب.وقال رئيس المجلس وكالة وليد كيطان في تصريح إن (هناك أعضاء تغيبوا بشكل متعمد لمصالح معينة غير مادية) على حد تعبيره. مؤكدا أن (جدول الجلسة يضم مقررات بشأن مستقبل المحافظة وكان يفترض بهؤلاء المتغيبين الحضور ومناقشة ذلك والدفاع عن آرائهم لانهم يمثلون المواطنين في المحافظة). الى ذلك تظاهر العشرات من أصحاب المركبات المتعاقدين مع شركة نفط ذي قار أمام مبنى الشركة رفضاً لتقليص الرواتب والأجور اليومية. وقال المتظاهرون في تصريح امس (نرفض مناقصات متعهدي النقل والعقود الشهرية وإعادتها إلى عقود سنوية وإرجاع ساعات العمل إلى 60 ساعة وتحديد أجور المواقع البعيدة في المحافظات الأخرى والمطالبة بإعادة الساعات الإضافية لمدة أربعة أشهر ماضية)، مؤكدين (استمرار تظاهراتهم لحين تحقيق هذه المطالب).