العوادي الأختيار الصح – وليد الشطري

دماثة الخلق الرفيع والبساطة والتواضع في السلوك الوظيفي لمدير مكتب رئيس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني أحسان العوادي يصفق لهُ حتى الجماد معجباً.. الأختيار الصح للرجل المناسب في المكان الصح أبُصمُ بالعشرة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني نظرتك ثاقبة وأختيارك موفق.. لنتعلم التواضع والرقي في السلوك الوظيفي من مدير مكتب رئيس الوزراء الشخصية الرائعة أحسان العوادي.. أنسانية وروعة التعامل بين المواطن والمسؤول

تجسدت في أبهى صورها في شخصية العوادي وقلبهِ المفعم بالمروءة والشهامة الإيثار والوطنية.. رعاك الله لأنسانيتك النادرة وسرعة الأستجابة.. وبوركت الأم التي أرضعتكَ حليباً طاهراً نقياً مجبول على فعل الخير أحسان العوادي العراقي الأصيل الشهمُ النبيل أحني قامتي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لروعة أختيار أحسان العوادي لأهم منصب في حكومتهِ..