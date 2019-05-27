من برمانا البحر يجري جنوباً.. موطن الحضارة الفينيقية

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العوائل تحيي ممتلكات أجدادها والعيش المشترك يسود صيدا – احمد عبد المجيد

الى جوار هذا الخان مباشرة، قصر اخر تحـــــــول الى متحف اســــمه (قصر دبانة) الذي شــــــــيد في القرن الــــــثامن عـــــــشر، وتتمثل فيه خصـــــــائص الدار العربية الاســـــــلامية (العثــــــمانية) الخاصة بتلك الحقبة.

والدخول الى القصر يتم عبر مدرج عال ضيق يقود الى باب خشبية عريضة ثم الى فناء داخلي يؤدي الى الغرف الواسعة او القاعات المحيطة بالفناء. ويشهد هذا القصر الذي يديره احد ورثة عائلة دبانة تساعده سيدة ترتدي ملابس سود طلب اليها تحضير فناجين قهوة لوفد عراقي مؤلف من 8 اشخاص، على مهارة الهندسة المعمارية الدمشقية التي تطورت بفعل التقاليد المملوكية وبتأثير من الفن العثماني.

وقال مدير المتحف وهو يقدم لنا نبذة عن تاريخه (في سنة 1920 اتخذ المبنى شكله الحالي مع سطح القرميد الاحمر والواجهة الزجاجية التي تضيئ الباحة الرئيسة). ولم تتول الحكومة تأهيل او ادامة او ادارة المتحف، بل اضطلعت عائلة دبانة بالمهمة من منطلق حرصها على ارث العائلة. ويعكس ذلك وعياً لبنانياً بأهمية المكان والاعتزاز بثراث العوائل. ويقدم هذا الفهم الثقافي الشعبي لنا في العراق تجربة جديرة بالدراسة والاقتداء. فكم منزل او خان مهمل يعود لعوائل وبيوتات بغدادية او عراقية في المدن تحتاج الى اعادة احياء وعرض مقتنيات وكشف نفائس او عرض وثائق؟

وقد اتاح اهتمام هذه العائلة اللبنانية بموروث اجدادها لها، فرصاً للانفتاح على العالم المعني بمبادرات ومشاريع من هذا النوع. ففي العام 1999 تم اعتباره وقفاً وفي العام الذي يليه بدئ بترميم المبنى بهدف الحفاظ عليه وفي العام 2001 اصبحت ابواب القصر مفتوحة امام الزائرين، بينما الدراسات جارية لترميم المبنى كله كاملا. وفي العام ذاته انتسب الوقف الى المجلس الدولي للمتاحف ولجنة المساكن التاريخية. ولان مصادر التمويل ذاتية، فان ادارة المتحف تعتمد على التبرعات التي يقدمها اليه الزوار فقط، وهي لا تتقاضى رسوما عن الدخول، وتبيع بعض المشغولات اليدوية والبدائل التراثية للحصول على ارباح اضافية. وأرى ان لجنة الثقافة والسياحة والاعلام البرلمانية العراقية، مطالبة باعداد تشريع لتحفيز العوائل على اعادة تأهيل موروثاتها بالتعاون مع وزارة الثقافة، ووضع حوافز واعفاءات للمبادرات التي تنجح في بلوغ هذه الغاية بالاعتماد على نفسها. ومن المناسب التذكير بان خان البغدادي القديم في منطقة الميدان شهد مبادرة بحاجة الى دعم وتشجيع حكومي تمثلت باقامة مقهى المدلل، اعتمادا على استثمار فردي، لكن المشروع يحتاج الى توسيع ليشمل بقية ارجاء الخان والمنطقة المحيطة بأسرها. وكانت مصادفة اننا إلتقينا فريقاً من طلبة المرحلة الرابعة بالجامعة اللبنانية يعد مشروعا للتخرج بانجاز شريط مصور عن هذا المتحف. وقد اجرى سلسلة لقاءات مع اعضاء الوفد العراقي. واثنيت انا على الاهتمام الشبابي والجامعي بمشاريع من هذا النوع، كما اشدت بادارة المتحف وعائلة دبانة التي تولت عملية حضارية تضطلع بها، في الغالب، الحكومات.

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تحفل صيدا بقرى زراعية تشتهر بزراعة الموز. وتشاركها في ذلك قرى مدينة صور، التي تزدهر بهذه الفاكهة عبر بساتين غنّاء على طول الطريق بين صيدا وصور، كما تلفت النظر بساتين واسعة للنخيل العامر بالتمور والحمضيات.

ورأينا ان الاهالي يعتنون بهذه الاشجار عنايتهم بالموز، الذي يتسم بأنه صغير الحجم ويلف باكياس البلاستيك وهو في طور النمو بغية المساعدة في نضجه وتسويقه. ومن قرى صيدا المعروفة، الصالحية وخرطوم ودرب صيدا. ويعتمد سوق المدينة كلياً على منتجات هذه القرى في تلبية حاجة المستهلكين من الخضر والفواكه. وتشتهر صيدا ايضاً بقلعتها التي بناها الصليبيون – كما اسلفت – على جزيرة على الساحل، ولم نصادف جزيرة بالمعنى الكامل، بل هي في الواقع أسس حجرية عملاقة شيدت عليها القلعة.

وقد تحولت اليوم الى مركز سياحي اثري فقط يربطه بالساحل ممر حجري ايضا تقف على مدخله، في الجوار، بعض المشيدات الصغيرة وترسو عنده زوارق الصيد الصغيرة، ويسمى الجزء القريب من البر سهل صيدا، وهو سهل ساحلي يشرف على شرق البحر المتوسط. وتتمتع المرأة بحرية كاملة في التجوال والسير في صيدا على وفق تقاليدها الاجتماعية، فضلا عن وجود ملحوظ للسياح الاجانب وبينهم نساء بلا حجاب وبالازياء المريحة الشائعة ذات النزعة الرياضية. ويبلغ عدد نفوس صيدا نحو 250 الف شخص يعيشون على مساحة تبلغ 70 كيلومترا مربعاً اي بكثافة تقدر بنحو 0,028 نسمة/ كيلومتر مربع. وهي ثالث اكبر المدن اللبنانية واكبر مدن محافظة الجنوب، وان كنا رأينا مدينة صور اكثر تقدما منها من الناحتين العمرانية والسياحية، وكانت الاولى قد شهدت بعد الحرب الاهلية نمواً مدنياً متسارعاُ ، بحسب المصادر، ما ادى الى تضخمها وتمددها نمو العديد من القرى المجاورة بحيث اصبحت جزءا من مجالها.

مجال مفتوح

وفعلا فاننا طيلة الطريق اليها ومنها الى صور لم نجد مجالا مفتوحاً بل بلدات متجاورة واحياء ممتدة ساعد على نشوئها ايضا الطريق السريع المسمى (الاوتوستراد) الذي يربطها ببيروت. وفي وثيقة فان (صيدا تضم الدوائر الرسمية والمتاجر والمصارف والمؤسسات التعليمية والاستشفائية والصناعية الرئيسة.

كما يؤمن لها مرفؤها فرصاً اضافية للنمو والاستقطاب). وفي المصادر التاريخية فان اسم صيدا مشتق من اللاتينية واليونانية (صيدون) وبالعبرانية (صيدو) ولا يوجد تفسير واضح لأصل التسمية، فمنهم من ذكر انها تنسب الى صيدون ابن كنعان. ويعتقد ان الاسم مشتق من كثرة السمك في شواطئها او نسبة لاهلها الاقدمين الذين عملوا في صيد السمك.

ويقول المؤرخ الفرنسي جاك نانتي ان اول مدينة اسسها الفينيقيون هي صيدا قبل نحو 2800 قبل الميلاد ثم بنيت مدينة جبيل فأرواد فطرابلس. ويذهب المؤرخ احمد عارف الزين الى ان اسم صيدا مأخوذ من بكر كنعان حفيد نوح سنة 2218 قبل الميلاد وكانت في ايام يشوع بن نون أم المدن الفينيقية. وورد ذكر مجيء السيد المسيح إلى مدينة صيدا في مواقع عدة من أصحاح إناجيل لوقا ومرقس ومتى، فقد ورد على سبيل المثال لا الحصر في الإصحاح السادس من إنجيل لوقا ونزل معهم ووقف في موضع سهل هو وجمع تلاميذه وجمهور كثير من الشعب ومن جمع اليهودية وأورشليم وساحل صور وصيدا الذين جاءوا ليسمعوه ويشفوا من أمراضهم. كما انّ القديس بولس الرسول مر بمدينة صيدا، ويختلف الرواة في تاريخ مروره بها، ويقول الشيخ أحمد عارف الزين في كتابه (تاريخ صيدا) إنّ بولس الرسول مرّ في صيدا لتفقد شؤون المسيحيين وذلك حين ذهابه إلى روما.

وذكرت صيدا مرات عدة في الكتاب المقدس في جزأيه القديم (التوراة) والجديد (الإنجيل). وترتبط ببعض الوقائع القريبة الدالة على وطنية اهلها ورفضهم التبعية للاجنبي المحتل. وخلال الحرب العالمية الأولى، عانت صيدا الجوع وانتشار داء التايفوئيد، كذلك عُلّق أحد ابنائها وهو المرحوم توفيق البساط على المشنقة مع إخوانه الشهداء في ساحة البرج في بيروت في 6 ايار 1916م، ولما وصل الجيش الإنكليزي إلى ضواحي صيدا عام 1918م، قام المرحوم رياض الصلح مع عدد من الشباب الصيداوي بدخول دار الحكومة فرفعوا على ساريتها العلم العربي، وأعلنوا نهاية الحكم العثماني في الجنوب ونودي برياض الصلح رئيساً للحكومة العربية المؤقتة، التي سرعان ما سقطت بعد دخول الفرنسيين إلى مدينة صيدا وضمها إلى دولة لبنان الكبير عام 1920م. ومنذ فترة ما بعد الاستقلال وحتى اليوم، أخذت صيدا تزدهر يوماً بعد يوم وتتطور تجارياً واقتصادياً وصحياً وثقافياً، فبرزت الحركات الاجتماعية والجمعيات الثقافية والمدارس العريقة، كذلك كثرت المستشفيات والمراكز الطبية وازداد عدد المهندسين والأطباء والصيادلة، فضلا عن أهم رجالاتها من المفكرين والأدباء والسياسيين، مما جعل من مدينة صيدا ثالث المدن اللبنانية من حيث الأهمية وعاصمة محافظة لبنان الجنوبي.

ويعد الصلح في الضمير اللبناني بطلاً وطنياً سميت ابرز ساحات بيروت باسمه ويتوسطها تمثاله الكبير المصنوع من البرونز.

ورغم ذلك فان الوجهة القديمة لصيدا مازالت تحمل معالم بلدة فقيرة تحتاج الى مزيد من التطور والاهتمام. ويعول الاهالي على ممثليهم في البرلمان ولاسيما شقيقة الراحل رفيق الحريري، التي انتخبت نائبا عن المدينة، في تحسين احوالهم ونقل اوضاع مدينتهم نحو الاحسن. وقد صادف ان نجوم برامج ومسلسلات رمضان من اللبنانيين جاءوا الى صيدا بدعوة من السيدة بهية الحريري وامضوا وقتا فيها وتجولوا في سوقها القديم.

وقد وثقت وسائل الاعلام هذه الزيارة ونشرتها في مواقعها ونشرات اخبارها.

ولاننا ننوي الذهاب الى صور للتمتع بمناظر بلاجها السياحي، فان برنامج زيارتنا الى صيدا بدا محدودا، فاضطررنا الى تقليص وجهتنا نحو بعض المعالم الاثرية والتراثية الاخرى كمعبد اشمون ومتحف الصابون، الذي يوضح آلية الانتاج اليدوي لاشهر انواع الصابون المستخرج من زيت الزيتون، والقلعة البرية او قلعة القديس لويس التاسع ملك الفرنجة الذي قاد الحملة الصليبية السابعة، وتلة المريق التي تقع الى الجنوب من القلعة البرية. وهي عبارة عن مرتفع اصطناعي يصل طوله الى نحو مئة متر وارتفاعه الى نحو 50 مترا.

وقد يكون تراكم بقايا اصداف المريق (الموريكس) وهي محار يستخرج منها الصباغ الارجواني. وقيل لنا ان صيدا وجوارها يزخران بالمقامات الدينية اذ تحتفظ صيدا وجوارها بعدد كثير من المساجد والكنائس إضافة إلى مقامات الأولياء والقديسين التي ترجع إلى عصور مختلفة ويحترمها المسلمون والمسيحيون واليهود على حد سواء، وأهم هذه المقامات مقام النبي صيدون الذي كان يقع في البساتين في منطقة البرغوت، أما اليوم فقد أصبح داخل مدينة صيدا، وكانت تحيطه حديقة واسعة ويعتقد أنه كان في الأصل هيكلاً للإله الفينيقي صيدون، ومن هنا تسمية المسلمين له بالنبي صيدون، بينما يزعم اليهود بأنه ضريح زبلون من أبناء يعقوب، ولا يوجد في الضريح ما ينبئ عن صحة نسبته (وتاريخ بنائه)، وكان معظم زواره من اليهود وقلة من المسلمين، ومقام النبي يحيي الذي يقع شرقي صيدا قرب منطقة الحارة.

اما المقابر فلابد من الاشارة الى اهميتها في الموروث الروحي والتاريخي لصيدا التي تم العثور فيها على ناووس الملك الصيدوني اشمون عزر الثاني وهو موجود في متحف اللوفر، والمقبرة الثانية التي تقع تحت قرية الهلالية عثر فيها على نواويس رخامية شهيرة، هي ناووس الاسكندر وناووس الليفي وناووس المرزبان وناووس الندابات، وهي موجودة في متحف إسطنبول. وفي مقبرة عين الحلوة جنوب شرقي صيدا عثر على مجموعة من النواويس الرخامية، وهي حاليا في المتحف الوطني في بيروت.

وكنت قد زرت المتحف اللبناني، وسط العاصمة، قبل سنوات وتجولت في اروقته، لكني لم انجذب كثيرا الى محتوياته قياساً لما وجدته مثلا في متاحف عربية واجنبية، كالعراق ومصر ولندن وباريس. واعزو ذلك الى فقر عمليات التنقيب والبحث عن مواقع اثرية جديدة يزخر بها لبنان، وتعد جناحا مكملا لوجهاته السياحية المشهورة. واذا وقفنا طويلا عند تاريخ صيدا فانها وحدها تكفي لملء متاحف عديدة.

وطبقا لما ورد في المصادر فان، صيدا التي هي موطن الحضارة الفينيقية ادت دوراً مهماً في اكتشاف الأبجدية ونقلها إلى العالم، وعندما نذكر صيدون الفينيقية، لا بدّ أن نذكر معها الدور الحضاري العظيم الذي قدمته هذه المدينة إلى بلاد اليونان، ألا وهو نشر الأبجدية فيها، وهذا ما تؤكده روايات مؤرخي اليونان، انهم عرفوا الهجائية عن طريق الصيدونيين الذين جاءوا إلى بلاد اليونان وصحبة (قدم) أو قدموس نحو سنة 1580 ق.م، والذي حمل معه الحروف الهجائية وبنى مدينة تيبه وتملكها.

كما كان للحضارة الفينيقية دور مهم في اكتشاف مادة الصباغ الأرجــــــــواني وتصديرها إلى العالم ويتم استعمال هذه المادة في صباغ الحرير والقطن والصوف الناعم).

أصباغ الارجواني

وتعد مدينة صيدون مكتشفة الصباغ الأرجواني بخلاف ما ذُكر من أنّ صور هي مكتشفته، وقد (وُجد جبل كامل من هذه الأصداف عند مقام أبا روح على شاطئ صيدا الجنوبي ويعود تاريخها إلى أوائل الألف الثاني قبل المسيح في حين أنّ آثار مصانع الأرجوان حول مدينة صور تعود إلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد فقط).

والصيدونيون هم أول من صنع الزجاج، ولا سيما الشفاف منه وأنشأوا لصناعته المعامل المهمة، وكانت مصانعهم في صيدون والصرفند أشهر معامل من نوعها في العالم المعروف وقتئذٍ. كما برع الصيدونيون في صنع الأواني الخزفية وهم أول من نقل هذه الصناعة إلى بلاد اليونان، كما تفوقوا في صناعة الحفر والنقش وصب الذهب والفضة ومختلف المصنوعات المعدنية، وقد وجدنا محالاً صغيراً تعنى بالفضيات والاحجار الكريمة داخل السوق القديم، لم تحظ باهتمام الاهالي سوى السياح.

تبليط الشوارع

وكانوا أول من عنوا بتبليط الشوارع وأحرزوا في صناعة السفن نصيباً وافراً من المجد والشهرة، وكانوا أسبق الأمم إلى ركوب البحر والتوغل فيه. وفي مدينة صيدا ثلاث كنائس اثرية، احداها للروم الارثوذكس والثانية للطائفة المارونية، وهما داخل المدينة القديمة.

وقد صادف وجودنا في قصر دبانة، اقامة قداس يوم الاحد في هذه الكنيسة التي كان يقف عند بوابتها اثنان من عناصر الامن المسلحين يتوليان حماية المصلين.

ومددت رأسي الى الداخل. وفيما كان ابونا المبجل يتولى تلاوة اجزاء من الانجيل ويلقي مواعظه على المصلين.

كانت الشموع تتلألأ عند اطراف المذبح ورائحة البخور تكاد تخترق جدران الكنيسة. وألهمني المشهد، ذكرى زيارتي الى ارمينيا وحضوري قداديس مماثلة في اشهر كنائسها.

ايضا كانت الشموع توقد والبخور يضوع في المكان وسط طقوس روحانية.

اما الكنيسة الثالثة في صيدا فهي للروم الكاثوليك وتقع خارج سوق المدينة في حي مار نقولا. وشيد في صيدا عدد من المساجد داخل صيدا القديمة عند تقاطع الأزقة والدروب، بحيث تفضي هذه الطرق في معظمها إليها.

وكان يلف كل مسجد حديقة وارفة الظلال يجلس فيها الناس بعد الانتهاء من اعمالـــــــهم يتسامرون، فاذا حان وقت الصلاة أدّوهـــــا في وقتـــــــها، فالمقاهي لم تكن موجــــــــودة في المـــــــدن الإسلامية، ولا يعــــــرف كيف وجدت وانتشرت بحـــــــيث لا يخلو شـــــــــارع من شوارعها الــــــــقديمة منها، واغلب ظني ان البطالة المتفاقمة ورغبة الاتصـــــــال المواجهي بين السكان وراء انتشارها.

وهذه المقاهي ملاصــــــقة تماماً للمساجد.

والملفت للنظر أن هذه المساجد مقامة على خطين مستقيمين من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال من المدينة، فالمسجد العمري الكبير ومسجد قطيش ومسجد الكيخيا ومسجد أبي نخله على خط مستقيم واحد، يوازيه على خط آخر يضم مسجد بطاح ومسجد باب السراي ومسجد البحر.

أمّا المسجد البراني فيقع خارج سور البلدة، ومسجد القلعة البرية يقع في قلعة البحر.