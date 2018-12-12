العنف الأسري وأضراره – فاطمة فاضل ابراهيم

ما هو العنف الأسري وما هي أسبابه؟

العنف الأسري انواع كثيرة منها نفسي ومنها معنوي ومنها جسدي هو استخدام القوة بين أفراد الأسرة (الأبوين) سواء بالكلام الجارح أم بالضرب وتعنيف تجاه أحد أفراد العائلة ، العنف النفسي هو استخدام الألفاظ السلبية او الجارحة التي ستترك إنطباعا سيئا في شخصية الشخص تجعله يمر بحالة نفسية سيئة بسبب ذلك الكلام الجارح أما العنف الجسدي إستخدام القوة البدنية وانتهاك للحقوق الجسدية للشخص وهذا قد يُخلف أضرارا نفسية وبدنية للفرد مما سيجعله يحقد على الجميع ولكل شيء في الحياة أسباب فما هي أسباب العنف؟ تكون ناتجة تفكك أسري أو إنحلال فكري او سلوكي في بعض الأحيان بسبب معاملة الأهل مع الفرد بالتالي سيؤثر عليه في المستقبل اهانة الأولاد وتكلم بسوء عنهم أمام الآخرين سيؤدي ذلك الى ضرر في سلوك الطفل

وأيضاً يعود إلى عدم تربية الشخص تربية صالحة أو تربى في محيط غير صالح هذه العوامل جميعها ستنتج نتائج سيئة تسبب له اضطرابات نفسية مما يجعله يمر بحالة عنف ضد أفراد أسرته ، نرى في بعض البلدان حقوقا للشخص الذي يتعرض للعنف الأسري مهما كان سببه فهو يعد اعتداء على الحقوق الشخصية وفقدان الشخصية للفرد أصبح في وقتنا الحالي عنف الأخ لشقيقته بحكم المحافظة عليها فهي عورة او الزوج لزوجته وخوفاً عليها من الإنحراف ! يجب على كل شخص أن يفكر كيف يربي أطفاله لكن بصورة جميلة ليست بتعنيف أو ضرب فلا يعالج الخطأ بخطأ آخر يجب عليك أنت كربَّ أسرة أن تُكّون عائلة أساسها صلب وحياة هادئة لبناء شخصية سليمة للأولاد حاول تشجيعهم على تحقيق اهدافهم لدى كل فرد بعائلتك طموح واهداف يريد تحقيقها قف بجانبهم مُد يَّد العون لهم لا تحطم تلك الاحلام الجميلة بداخلهم عزز الثقة بالنفس لديهم كن صديقا قبل أن تكن أباً ، أفعل المستحيل لا تجعلهم يعانون تلك التصرفات السيئة التي كنت تمر بها يجب عليك عدم السماح لتوليد لديهم عُقد نفسية مُصاحبة لهم طوال الدهر ، أيضاً كونك أبا إعلم أن العنف الأسري يجعل قلوب أطفالك في بعض الأحيان قاسية وأحيانا يفكرون خوفاً مما يدور حولهم بسبب التعنيف الذي تعرضوا له

التعنيف هو ليس حلا لمشاكلك وإنما الحل بالكلام الجميل والتفاهم والمناقشة بين افراد العائلة لإيجاد الحل المناسب لجعل مستقبل أطفالكم جميلا وزاهرا

كونك أبا أو أما يجب عليكما مراعاة كل فرد في الاسرة

تلك العائلة الجميلة أمانة من الله لديكم حافظوا عليها قبل فوات الأوان

كربلاء