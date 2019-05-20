العناصر الكيمياويّة في عامِها الدولي 2019 – عبدالرضا سلمان حساني

في إجتماعها الرابع والسبعين المنعقد بتاريخ 2017/12/20 وبحضور جميع الأعضاء، أعلنت الجمعيّة العامة للأمم المتحدة بالإجماع:

أنّ هذا العام 2019 هو عام الجدول الدَوري للعناصر الكيمياويّة وذلك لمرور 150 سنة على إختراعه وصياغته من قبل العالم الكيمياوي الروسي ديمتري إيڤانوڤچ مندليڤ (1833-1907) في عام 1869.

فالجدول الدَوري للعناصر الكيمياويّة وذرّاتها المعرِّفة لها هو فهرس ودليل مركّز متكامل نتج عن جهد أبداه العديد من الإختصاصيين في دراسة الخصائص الكيمياويّة للعناصر على مدى قرنين من الزمن. إنّهيمثّل ثورة في عالم المعرفة العلميّة لمكوّنات الكون الواسع في عناصره الكيمياويّة المكتشَفة والمتوقّع تركيبها. في البداية وضع مندليڤ الجدول لستين عنصراً كانت معروفة آنذاك ورتّب صياغتها حسب عددها الكتلي أو الكتلة الذريّة ( الكتلة الذريّة هي مجموع عدد البروتونات والنيوترونات في نواة الذرة). كانت الصيغة هي وضع العناصر بشكل دورات مجدولة أفقيّاّ وبشكل مجاميع عموديّاً ولذلك سمّي بالجول الدَوري.وكانت كل دورة تتضمّن سبعة عناصر في حينه تأسيساً على نشاطها التفاعلي حيث لم تكن الغازات الخاملة مكتشفة بعد.والدورة الثانية إحتوت عدداً أكبر من العناصر وهكذا تمثّل العناصر بموجب تركيبها الذري والصيغ الكيمياويّة لتوزيع إلكترونات ذراتها على المدارات وعدد الألكترونات في المدار الخارجي. ويعطيك الجول مثلاً موقع العناصر القارية مجتمعة في دورةواحدة والعناصر(معادن) في دورة أخرى والهالوجينات وغيرها بالإضافة الى تسهيل مهمّة التنبؤ لإكتشاف عناصر جديدة. يتضمّن الجدول الدَوري في وقتنا الحاضر 118 عنصراً منها 92 عنصراً وُجدت في الطبيعة والباقي من صنع الإنسان. أوّل العناصر وأخفّها متموقع في أعلى يسار الجدول وهو الهيدروجين بالعدد الذرّي واحد(عدد البروتونات أو عدد الألكترونات) وآخرها اليونكتونيوم (تحضير مختبري وليس طبيعي) بالعدد الذري 118 مروراً بأثقل العناصر الموجودة بشكل طبيعي وهو اليورانيوم ذي العدد الذري 92 والعدد الكتلي 238 وبالتسلسل 92 والپلوتونيوم بالعدد الذري 94 وكلاهما قد أستخدما في صنع القنبلتين اللتان ألقيتا على هيروشيما وناگازاكي (مقال في صحيفة الزمان منشور بتاريخ 2016/7/11 بعنوان -مشروع منهاتن الأمريكي وأول تفجير نووي) وفي وقت لاحق آخر، فقد حاول الفيزياوي الإنگليزي هنري موزلي بإعادة صياغة الجدول الدوري أثناء أعوام الحرب العالمية الأولى بعد إن حقّق إنجازه العلمي في دراسة خصائص ذرات العناصر تحت تأثير الأشعة السينية ووضع معادلات لازمة لذلك، الاّ إنّ موته في الحرب وهو في سنّ السابعة والعشرين حال دون تحقيق المزيد من الإنجازات العلميّة الكبيرة ومنها ترشيحه لنيل جائزة نوبل للعام 1915 فلم يحصل عليها بسبب الوفاة.

لقد قٌتل موزلي في عام 1915 في تركيا اثناء الحرب حيث كان ضابطاً في الجيش البريطاني.

من هنا يمكن إدراك أهمية إنجاز الجدول الدَوري الذي يعرض العناصر الكيمياويّة بذرّاتها ومكوّناتها وتشكيلاتها المداريّة.

تخصيص علمي

والآن وبعيداً عن تفاصيل التخصص العلمي، يمكن أن نذكر بعض العناصر من الجدول الدَوري ومكان وجودها في حياتنا وأجسامنا ومناطق في الكون الشاسع مترامي الأبعاد. فمثلاً معدن الذهب موجود في الحلي كالقلائد والمحابس وكذلك في الدوائر الألكتونيّة للهواتف الخلويّة لكونه معدن موصّل ممتاز للكهربائيّة.

إذن، غالبيّتنا بصورة أو بأخرى يحمل معه الذهب الذي ترتيبه 79 في الجدول الدوري.

ولو تركنا الذهب وعدنا الى جسم الإنسان نفسه لوجدنا أن نسبة 65 بالمائة من كتلة الجسم هي ماء الذي يتألّف من ذرّتي هيدروجين وذرّة أوكسجين. وبسبب كون ذرّة واحدة أوكسجين أثقل بكثير من ذرّتي هيدروجين، فيمكن القول أنّ معظم كتلة الجسم البشري متكوّنة من الأوكسجين الذي ترتيبه 16 في الجدول الدَوري.

ولو فكّرنا بالجدران الكونكريتية لأي بناية، فإنّ معظم الكونكريت هو رمل وإن الرمل هو ثنائي أوكسيد السليكون أي يحتوي على ذرّتي أوكسجين وذرّة واحدة سليكون. من هنا يظهر لنا أنّ معظم جدران الكونكريت مكوّنة من الأوكسجين أيضاً لأنّ كتلة ذرّة السليكون هي 28 وكتلة ذرّتي أوكسجين هي 32.

وعليه فإنّ العنصر السائد في الجسم هو الأوكسجين يليه الكاربون ثم الهيدروجين بنسبة أقل من 10 بالمئة ويأتي بعده النتروجين 3 بالمئة والعناصر الأخرى مجتمعة بحوالي 2 بالمئة من كتلة الجسم كالكالسيوم والپوتاسيوم والكبريت والفوسفور وغيرها. ولو تمعنّا في النجوم والشمس فإنّها تشكّلت من 74 بالمئة هيدروجين و25 بالمئة هليوم وعناصر أخرى كلّها بنسبة 1 بالمئة.

وهنا نرى قلّة الأوكسجين في طبقات الجو العليا والنجوم والشمس.

وهناك العديد من التقانات التي نتعرّف بواسطتها على ذرّات المواد وتشمل الطيفيّة بمديات الأطوال الموجبة المرئية وتحت الحمراء وفوق البنفسجية والتقانات الراديوية بتلسكوباتها ومديات أطوالها الموجية.

فمثلاً، بإستخدام التلسكوبات الراديويّة الكبيرة يمكن معرفة جزيئات المواد المختلفة المنتشرة في المجرّات والتي ستكون بالتأكيد مدرجة في مواد الجدول الدَوري مثل مواد الكون الأخرى.

سطور الختام

يجب التذكير هنا بأنّ الأمم المتحدة كان لها إعلاناً آخراً في عام 2008 وهو تسمية العام 2011 بالعام الدولي للكيمياء إعترافاً منها ومن منظّمة اليونسكو والإتحدات الكيمياويّة الدولية بالإنجازات التي قدّمتها الكيمياء في خدمة البشريّة.

أمّا هذا العام 2019 فهو العام الدولي للجدول الدَوري للعناصر الكيمياويّة.