العمّار يقدّم نبذة تاريخية عن العود بمهرجان دولي:

الآلة ظهرت في العراق خلال العصر الأكدي

بغداد – ياسين ياس

شارك الباحث الموسيقي انمار علي العمار احد تدريسي معهد الفنون الجميلىة للبنات ، في مؤتمر طرائق تدريس الة العود ، الذي اقيم من قبل المعهد العالي للموسيقى مؤخرا في العاصمة التونسية تونس،كباحث موسيقي من العراق وممثلا عن اللجنة،الوطنية العراقية للموسيقى بوزارة التربية.، التقته(الزمان) للتحدث مشاركته في المؤتمر قال(مشاركتي كانت من خلال تقديم نبذه تاريخية عن الة العود ،اذ اوضحت ان آلة العود ظهرت في العراق وبالتحديد في العصر الاكدي ما بين 2350 – 2170 ق.م ثم انتقلت الة العود من العراق الى مصر من خلال ( الشام ) في عام 1600 ق.م و كان العود ذو رقبة قصيرة وقد عرف في العصور العربية القديمة باسم آلة العود و بالتحديد العراق اذ كانت الآلة على شكل عود وفي العصور العربية ما قبل الاسلام والعصر الاموي تطورت هذه الالة تطورا كبيرا وبلغت اوتار الة العود الى أربعة بعدها وفي بغداد اضاف زرياب (857 – 789 هـ ) الوتر الخامس و استبدل المضرب الخشبي بمضرب من ريشة النسر فاحدث طفرة كبيرة في نوعية الاصوات المنطلقة من هذه الآلة كذلك الآلة الموسيقية ذاتها من رافق العزف والغناء الانفرادي والجماعي عبر عدة عصور تاريخية وصولاً الى تاريخنا المعاصر) .مضيفا (وسلطت الضوء على المناهج والمدارس المتعاقبة والمعاصرة في تدريس آلة العود في العراق في مؤسساتنا الموسيقية ابتداء من المراحل الابتدائية والمتوسطة في مدرسة الموسيقى والبالية وصولا إلى طرائق واساليب تدريسها في قسم الفنون الموسيقية/ معاهد الفنون الجميلة كذلك الدراسات الأولية والعليا في قسم الفنون الموسيقية/ كلية الفنون الجميلة ومن حيث عدة تقنيات ادائية وديناميكية. تختلف من جيل العازفين لأخر) .

وعن تاريخ المدارس الخاصة بالة العود قال العمار(المدارس الفنية في تدريس آلة العود بدأت من مدرسة الشريف محي الدين حيدر مؤسس معهد الفنون الجميلة في العراق 1946م حيث كان صدى وأسلوب تلك المدرسة التي تعتبر من أهم المدارس في العراق المعاصر لما قدمت من عازفين أبدعوا في عدة مؤلفات وقوالب موسيقية شرقية مثل قالب السماعي واللونكا والبشرف والعديد من المقدمات والقطع الموسيقية . ومن ابرز رواد تلك المدرسة في القرن العشرين نذكر كمنير بشير ، جميل بشير ، سلمان شكر، علي الإمام، معتز البياتي ، سالم عبد الكريم الذين تتلمذ على ايديهم عدة عازفين واساتذة كبار ساهموا في رفد الثقافة الموسيقية في العراق من خلال تأليف عدة أعمال موسيقية تناسبت مع روح العصر واستخدام عدة تقنيات وامكانيات ادائية وديناميكية . ومابين جيل الربع الاخير من القرن التاسع عشر وصولاً إلى القرن العشرين نذكر :

نصــــــــير شــــمة، سامي نسيم ، خالد محمد علي ، دريد فاضل ، أحمد جهاد ، علي حسن ، محمد عبد الرضا، علاء صبري ، بلال صبحي، زياد هادي واخرون