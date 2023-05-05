العميد والمهنة والطالب والفساد – صلاح الدين الجنابي

فساد أي مهنة يبدأ من طريقة اختيار العميد، فاذا كانت جيدة ونزيهة فهو يعمل على تحسين الطريقة التي يمارس بها مهامه في اختيار رؤساء الأقسام وأعضاء اللجان العلمية وترصين العمليات التعليمية والبحثية والمجتمعية وصيانة العلاقة بين الطالب والتدريسي وتطوير المهنة وترسيخ قيمها وأخلاقياتها، أما اذا كانت سيئة ومشبوهة فهو يعمل كل ما يستطيع لتدمير كل شيء وصولا الى ترسيخ صورة سيئة عن المهنة في ذهن الطالب ومنه الى المجتمع.

# مكافحة الفساد تبدأ من طريقة اختيار القيادات التربوية والتعليمية (رئيس جامعة، عميد، رئيس قسم، مدير عام، مدير مدرسة).