عبد الزمان ولجنة المهجرين النيابية يبحثان تفعيل القوانين التي تخدم المواطنين

العمل ينفق أكثر من 179 مليون دينار على الأعمال الطوعية

بغداد – الزمان

بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان واعضاء لجنة العمل والمهجرين النيابية التعاون المشترك واهمية تفعيل مشاريع القوانين التي تخدم المواطنين وخاصة الشرائح الضعيفة والمحتاجة. والتقى عبد الزمان رئيس واعضاء اللجنة الثلاثاء الماضي بحضور وكيل الوزارة لشؤون العمل عبد الكريم شلال وممثل الدائرة القانونية وممثلي هيئتي الحماية الاجتماعية وذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزير استعرض خلال اللقاء ابرز نشاط دوائر الوزارة ومستويات الاداء فيها وكيفية استهداف الشرائح الفقيرة والمستضعفة في المجتمع وشمول المستحقين منهم بالحماية الاجتماعية، كذلك رواتب المعين المتفرغ لذوي الاعاقة والاحتياجات الحاصة فضلا عن القروض الصغيرة المدرة للدخل والضمان الاجتماعي للعمال. وقدم الوزير شرحا عن قانون الحماية الاجتماعــــــية رقم 11 لسنة 2014 مبينا انه (يمثل قفزة نوعية في توفير مظلة اجتماعية آمنة لمن هم دون خط الفقر. واوضح الوزير اهمية قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 وما يتضمنه من امتيازات واعفاءات لفئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة. وبين عبد الزمان ان نجاح الوزارة في عملها وتنفيذ ستراتيجيتها جاء ثمرة تعاون مع الشركاء الاجتماعيين الداعمين لمسيرتها ومنهم لجنة العمل البرلمانية. مشيرا الى العديد من الانجازات المتحققة التي كان لها الاثر الكبير في التخفيف عن كاهل العديد من شرائح المجتمع رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، مؤكدا ان لدى الوزارة خطة طموحة للارتقاء في عملها وتطوير نوعية الخدمات الاجتماعية التي تقدمها لتكون احدى روافد الدعم للمجتمع. من جهته اثنى رئيس لجنة العمل النيابية وابدى ارتياحه للمنجز الذي حققته الوزارة)، مشيرا الى (ان اللجنة مستعدة لتقديم مختلف اشكال الدعم لتحقيق الرؤى التي رسمتها الوزارة تجاه الفئات التي ترعاها).وتنفيذا لتوجيهات عبد الزمان تستمر الحملة التفتيشية على الشركات الاستثمارية العاملة في البصرة التي اطلقتها الوزارة يومي 16ـ17 كاون الاول الجاري.

حلول أمنية

وقد تمت خلال الاحد زيارة مدينة الطاقة البرجسية وشركات دنبرة للحلول الامنية، و(اج دي ايل انتر نشونال) للنقل النفطي الواقعة قرب بير/ 20 في البرجسية، فضلا عن شركة كامرون النفطية الواقعة في الرميلة الشمالية و(انتوب اويل) غرب القرنة/2 و(بيكر هويز) لتقديم خدمات الابار، وكذلك شركات قمة السلام للخدمات النفطية، و(شلمبرجر) الفرنسية، و(دانشنك) الصينية للاصلاح، وكذلك اويل تك تكنولوجيا النفط والخدمات و(بتروفاك) في الرميلة الشمالية و(كريت وول) في الرميلة الجنوبية. وقال بيان ثان انه (تمت خلال الاثنين زيارة شركات (وير سليوشن) للحلول النفطية والخريف للبترول في الرميلة الشمالية و(ايكولوج) في غرب القرنة فضلا عن الامكو وام اس كي واي بي سيوجي سي سي واي بي بي ام التونسية وتعز الامنية، وشركة (بي جي بي) (النفط الوطنية)، والصينية للاستثمار وذهب البصرة الواقعة في البراضعية، وحقل السيبة الغازي وشركة (جنرال الكترك) وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد اطلقت حملة تفتيشية في البصرة تستهدف الشركات النفطية المتعاقدة مع وزارة النفط لغرض إنفاذ قانون العمل رقم 37لسنه 2015، الذي سيتم على اثره تدقيق بيانات العاملين الاجانب في الشركات النفطية والتأكد من وضعهم القانوني لإلزام تلك الشركات بتشغيل العمالة الوطنية حسب النسبة المحددة بموجب التعليمات البالغة 50 بالمئة.

واضاف البيان ان (الحملة ستشمل جميع الشركات العاملة في مختلف القطاعات، وان الوزارة ستفرض عقوبات على المخالفين لتنفيذ قانون وتعليمات تشغيل العمالة الوطنية ولن تسمح للعمالة الاجنبية بالعمل داخل العراق دون الحصول على اجازة العمل من الوزارة).

وشاركت دائرة العمل والتدريب المهني بالمعرض النوعي الرابع للعمل الطوعي الذي نظم من قبل وزارة التخطيط لمناسبة اليوم العالمي للتطوع، بحضور وكيلها الإداري والمديرين العامين وممثلي الوزارات، وبمشاركة عدد كبير من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كالـ(الدفاع، وألكهرباء، والنقل، والإسكان والاعمار والبلديات وهيأة الحشد الشعبي وأمانة بغداد والعتبتين العباسية والحسينية) .

وقد أشاد الوكيل بالجهد الذي يبذله المتميزون من موظفي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات في مواصلة تقديم الإعمال التطوعية والجهود التي يبذلها المشرفون على إقامة المعرض والجهات المشاركة فيه لمساهمتهم الفاعلة في إنجاحه. واشار مدير عام الدائرة المهندس عمار عبد الواحد ان المعرض يهدف إلى إبراز الأعمال الطوعية في العراق ومدى مساهمتها في تغيير المجتمع نحو الأفضل. وذكر خلال لقاءه بالوكيل الاداري لوزارة التخطيط ان الدائرة قامت بتفعيل وتنمية ثقافة العمل التطوعي لمنسوبي ومتدربي الدائرة ومراكزها، لافتا الى انها انجزت العديد من الانشطة والمبادرات التطوعية ومنها شمول 150مدرسة بخدمات صيانة واصلاح الأبنية والموجودات الثابتة (الكهرباء، النجارة، الحاسوب، الصحيات، اللحام، التكييف، الترميم والصبغ) فضلا عن شمول 50 دار رعاية ومخيم نازحين بالمبادرات الخاصة بتوزيع الملابس والحلاقة لكلا الجنسين وترميم الابنية والصحيات وتقديم الهدايا والمواد العينية. واضاف ان الدائرة قدمت ايضا الدعم اللوجستي للحشد الشعبي في مجال تصنيع الناموسيات والمرافقات صحية المتنقلة ومعدات نقل الجرحى وتصنيع مسننات للمدفعية وتحوير اسلحة احادية والتبرع بالدم والمواد الغذائية الجافة، مبيناً ان القيمة المادية لتلك المبادرات والنشاطات التطوعية بلغت (179.281.000) مليون دينار.

واوضح ان الاعمال الطوعية تشكل ركيزة أساسية لدعم العمل الحكومي من خلال قيام الموظف بانجاز العديد من النشاطات دون مقابل او مردود مادي كالتبرع بالدم للقوات المسلحة والحشد الشعبي ومساعدة النازحين في المناطق الساخنة التي تعرضت للإعمال الإرهابية.

وسجل المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 18 حالة اصابة عمل خلال شهر تشرين الثاني لعام 2018. وقد بلغت عدد الاصابات الواردة الى قسم السلامة المهنية عبر استمارات خاصة بإصابات العمل التي تم توزيعها بمواقع العمل في القطاع العام، اذ سجلت وزارة النفط/ شركة مصافي الوسط 13 اصابة، فيما اعلنت وزارة الصناعة والمعادن عن وقوع 4 اصابات في شركة الاتحاد لصناعة السكر، فضلاً عن اصابة واحدة في وزارة الموارد المائية/ الهيئة العامة للمياه الجوفية . يذكر ان المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل يحرص على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر الصناعات المختلفة ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية والذي من شأنه ان يساهم في الحد من الاصابات والامراض المهنية وحماية العاملين من الحوادث وخفض عدد ساعات العمل المفقودة نتيجة الغياب بسبب المرض او الاصابة، وكذلك الحد من تكاليف العلاج والتأهيل والتعويض عن الامراض والاصابات المهنية والذي ينعكس على تحسين وزيادة الانتاج ودفع عجلة الاقتصاد في البلد.واختتم قسم التوعية والتدريب في المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية الدورة التدريبية الاساسية لمنسوبي وزارة الدفاع/ قيادة القوة الجوية عن الصحة والسلامة المهنية بمشاركة ضباط من القوة الجوية وبمستويات مختلفة. واشار البيان الى ان (مدير عام المركز المهندسة ازهار فاضل ماجد في كلمة لها خلال توزيع شهادات المشاركة على المتدربين الى اهمية تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية وفقاً لسياسة المركز الجديدة والانفتاح على جميع الانشطة وقطاعات العمل كافة).

مستقبل قريب

من جانبه اعرب المقدم حسن محمد عباس نيابة عن الفريق الطيار الركن قائد القوة الجوية عن شكره وتقديره الى وزارة العمل متمنيا استمرار التعاون بين الجانبين في المستقبل القريب. على صعيد اخر قامت لجنة منح تخاويل الفحص الهندسي في المركز باجراء اول اختباراتها النظرية والعملية والمقابلات لعدد من المهندسين المتقدمين للحصول على تخويل الفحص الهندسي للمعدات الخطرة (المراجل البخارية واوعية الضغط والمصاعد الكهربائية والرافعات بانواعها بعد توقف المنح منذ تسعينيات القرن الماضي) وجاء ذلك ايمانا من المركز باهمية اجراء الفحوصات الهندسية الدورية استناداً الى الفقرة ط البند ثانياً من المادة 114 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 والتعلـــــــيمات رقم 12 لسنة 2016 والتعديل الاول لها رقم 3 لسنة 2018.

يذكر ان المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هو المركز الوحيد المتخصص الذي يعنى بسلامة العامل وتوفير وسائل الصحة والسلامة في اماكن العمل للوقاية والحد من الاخطار التي قد تصيب العاملين.