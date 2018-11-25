عبد الزمان : نعمل للاستفادة من خبرات المجتمع المدني الميدانية

العمل يناقس جدوى منح القروض إلى المشاريع الصغيرة

بغداد – قصي منذر

ناقشت دائرة التخطيط والدراسات التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الجدوى من منح القروض للمشاريع الصغيرة حسب نتائج القروض السابقة. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (دائرة العمل والتدريب المهني بمشاركة عدد من ملاكات دوائر الوزارة نافشت المشاريع الصغيرة واهميتها كبيرة في امتصاص البطالة وتسريع النمو الاقتصادي لرفع مستوى الدخل القومي الى مستوى ينعكس إيجابياً على مستويات الدخل الفردي والاسري وبالتالي على مؤشرات التنمية البشرية)،واضاف انه (تم توضيح اهمية توعية الشباب وتغيير فكرة البحث عن فرصة عمل في القطاع الحكومي والتوجه نحو القطاع الخاص كونه المؤهل حاليا لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الباحثين عن العمل من خلال التشغيل الذاتي)،واشار البيان الى ان (الوزارة بادرت الى تطبيق تجربة المشاريع الصغيرة تحت عنوان التأهيل المجتمعي ثم القروض الصغيرة والقروض الميسرة لاقامة مشاريع مدرة للدخل ولكل برنامج مزاياه ومصادر تمويله والفئة الاجتماعية التي يستهدفها،وان هدف هذه التجربة هو تأمين فرص العمل واعادة التدريب وفقا للمتطلبات الجديدة وزيادة الانتاجية ودعم الاقتصاد الوطني).

نجاح تجربة

وتابع ان (المجتمعين ناقشوا الافكار والاراء في العوامل التي تسهم بانجاح تجربة منح القروض الصغيرة والخطوات المطلوبة لغرض تبسيط اجراءات منحها وكيفية توسيع مجالاتها الانتاجية والخدمية واهم الخطط التي تساهم في إحكام التكامل الانتاجي والمهاري ومساهمة الدولة في دعم الباحثين عن العمل وضرورة نشر الوعي وثقافة العمل وسط الشباب والتعريف بالاعمال الابداعية والابتكارات ووضع سياسة مالية وتسويقية مؤاتية للمشاريع الصغيرة).فيما دعا الوزير باسم عبد الزمان الى تسخير مواقع التواصل الاجتماعي لخدمة المجتمع ومعالجة الظواهر السلبية . ونقل البيان ان (الوزارة تبدي استعدادها للاستجابة السريعة للمناشدات الانسانية التي يطلقها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي كأحد الاساليب التي تتبعها الوزارة للاطلاع المباشر على احتياجات المواطنين والاستماع الى طلباتهم)،واضاف عبد الزمان خلال لقائه عدداً من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي ان (تلك المواقع لها جوانب تخدم المجتمع اذا ما تم استخدامها بشكل ايجابي من خلال تسخير صفحاتها لرصد الحالات الانسانية ومعالجة الظواهر السلبية)،مشيرا الى ان (الوزارة وجهت فريق الرصد الميداني بالوصول سريعا الى الحالات الانسانية التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم تشكيل فريق للتواصل مع منظمات المجتمع المدني للاستفادة من خبراتها الميدانية والاحصائية وفتح منافذ جديدة لاسلوب مهني يهدف الى خدمة الشرائح المستضعفة)،موضحا ان (ناشطي صفحات التواصل الاجتماعي سيكونون جزءا من العمل المشترك مع تلك المنظمات)،وتابع البيان ان (عبد الزمان اكد خلال زيارته مقر اتحادات نقابات العمال اهمية وحدة الحركة النقابية في العراق و ضرورة التعاون والتواصل بين الوزارة والجهات المعنية بالعمال من اجل خدمة الطبقة العاملة في العراق)،وتابع ان (الوزارة على تواصل مباشر مع الاتحادات من خلال المراسلات الرسمية للوقوف على المشاكل والتحديات التي تواجه هذه الشريحة المهمة من المجتمع وان هناك محاولات لتوحيد جهود كل الحركات العمالية والنقابية في العراق وهي بادرة ايجابية).

تخرج متدربين

واعلنت الوزارة عن تخرج اكثر من 1300 متدرب ومتدربة من المراكز التدريبية كافة التابعة للوزارة في بغداد والمحافظات خلال ايلول 2018. ونقل البيان عن مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني عمار عبد الواحد قوله ان (الخريجين من الدورات تلقوا دروسا عملية ونظرية وفق منهاج مركزي معتمد وعلى ايدي ملاك تدريبي متطور وتم اكسابهم مهارات فنية وعملية مع منحهم شهادة مشاركة)، واضاف ان (الدائرة تقوم ايضا بفتح دورات تدريبية لبعض الفئات كالمهجرين العائدين والنازحين حسب الرقعة الجغرافية للمراكز التدريبية،وكذلك المعوقين والارامل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني)، واوضح عبد الواحد ان (الدائرة تقدم خدماتها لشرائح متعددة من المجتمع وخاصة الباحثين عن العمل او الراغبين بتحويل مساراتهم المهنية).