العمل العراقية تقرّر دوام أقسام الحماية الإجتماعية في العطل الرسمية

إطلاق حملة لمدة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المراة

بغداد – قصي منذر

قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية استمرار اقسام الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات بالدوام ايام العطل الرسمية . وقال بيان للوزارة تلقته ( الزمان ) أمس أنه ( تنفيذا لتوجيهات الوزير رئيس هيئة الحماية الاجتماعية وكالة باسم عبد الزمان تقرر استمرار دوام اقسام الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات لكي تواصل عملها يوم العطل لاستقبال الاسر المستفيدة من راتب الاعانة ضمن الدفعة الجديدة من اجل تدقيق معاملاتها لاصدار البطاقة الذكية تمهيدا لاطلاق الرواتب)، فيما اقامت دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة في الوزارة حملة لمناهضة العنف ضد المرأة مؤكدة اهمية اقرار قانون العنف ضد النساء، وتابع البيان ان ( الفعالية شددت ضرورة وضع خطط ودراسات لتقليل العنف ضد المرأة وهو امر يحتاج الى تقديم الدعم المالي والمعنوي)، داعيا الى (زيادة نسبة مشاركة النساء في صنع القرار في الدولة بمختلف الاختصاصات)، واضاف البيان الى ان ( مديرعام دائرة حماية المرأة عطور حسين الموسوي اشارت في كلمتها خلال الفعالية الى انواع العنف الذي تتعرض له المرأة في المجتمع والظروف الصعبة التي مرت بها في ظل غياب المعيل وتعرض المطلقات والارامل لشتى انواع الابتزاز)، داعية الى (تكثيف حملات التوعية لايقاف العنف ضد المرأة من اجل نشر وتعزيز ثقافة اللاعنف)، مبينة (اهمية دعم المرأة من خلال اقامة المشاريع وتكثيف التدريب لايجاد فرص عمل مدرة للدخل)، واضاف ان ( الفعاليات شملت ايضا عرض فيلم يتحدث عن نشاطات الوزارة في دعم وتمكين المرأة). يذكر ان العراق احد منفذي القرار الأممي 1325 المرأة، والامن والسلام) الذي يدعو الى حماية المرأة خلال النزاعات والكوارث.وعقدت هيئة رعاية الطفولة في الوزارة اجتماعا للجنة اصدار هويات الأحوال المدنية لليتامى والمشردين برئاسة مدير عام مكتب الهيئة عبير مهدي الجلبي ومشاركة منظمة بوابة العدالة احدى منظمات المجتمع المدني، لمناقشة عدد من الملفات ومراجعة ما تم انجازه خلال المدة الماضية وخاصة فيما يتعلق باصدار هويات الاحوال المدنية لليتامى والمشردين. مؤكدة ضرورة الإسراع في انجاز معاملات استصدار هويات للأطفال القاطنين في العشوائيات وحسم ملفات الاطفال الموجودين في دور الأيتام وعدد من الحالات الاخرى التي تم عرضها امام اللجنة من خلال التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية ومنظمة بوابة العدالة ومديرية العمل والشؤون الإجتماعية في محافظة نينوى. واضاف البيان ان ( اللجنة التي شكلتها هيئة رعاية الطفولة نجحت في استصدار العديد من هويات الاحوال المدنية لليتامى الموجودين في دور الدولة وخارجها والمشردين خلال المدة الماضية وتعمل على ضمان حصول جميع الاطفال على المستمسكات الرسمية التي تمكنهم من التمتع بحقوقهم في الصحة والتعليم وغيرها).

انجاز معاملات

وتشارك الوزارة في اجتماع بالجامعة العربية لكبار المسؤولين العرب لبحث مكافحة الاٍرهاب ممثلة بوكيلها الاقدم فالح العامري في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين العرب، أعضاء الفريق العربي المعني بالإرهاب والتنمية الاجتماعية، الذي عقد بالجامعة العربية بمشاركة كبار مسؤولي الوزارات العربية المعنية بالموضوع.

خطة العمل

وتابع البيان ان (الاجتماع جاء لمناقشة خطة العمل العربية لمكافحة الاٍرهاب التي أعدها الفريق، بالتركيز على البعد الاجتماعي للظاهرة في ضوء الملاحظات والمقترحات التي وردت من جانب بعض الدول العربية، والهدف من الخطة هو إبراز الدور الاجتماعي، والتنشئة الاجتماعية، والإعلام، والثقافة، والمؤسسة التربوية سواء أكانت المدرسة أو الجامعة، فضلا عن دور المؤسسات الدينية، ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك البعد الاقتصادي في مكافحة الفقر، والقضاء على الجوع، وعدم الاقتصار فيما يتعلق بالاٍرهاب على البعد الأمني او العسكري)، ونقل البيان ان (الاجتماع يهدف أيضا إلى مناقشة محاور الخطة، ووضع هذه المسودة في صورتها النهائية، التي من المؤمل رفعها الى اعمال الدورة الـ38 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المقرر إقامتها في مدينة شرم الشيخ بمصر يوم الخامس من كانون الاول الجاتري وأن الخطة ستنتقل بعد ذلك إلى المراحل التنفيذية، وبرنامج عمل زمني محدد، بعد تقسيم الأدوار بين الشركاء من أجل متابــعة تنفيذها).