العمل يفتح الشمول براتب المعين

بغداد – ياسين ياس

فتحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، الشمول الجديد براتب المعين المتفرغ. وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (الوزير أحمد الأسدي أعلن فتح باب الشمول الجديد براتب المعين المتفرغ من خلال بوابة أور الالكترونية).

بدورها ، اكدت رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة ذكرى عبد الرحيم أن (آلية التقديم تكون من خلال الموقع الالكتروني دون مراجعة الهيئة)، واشارت الى (ضرورة ملء حقول الاستمارة الموجودة على منصة أور اوالتأكد من دقة المعلومات الشخصية للمتقدمين مثل نوع العوق والتحصيل الدراسي مع تثبيت رقم هاتف صحيح ومن ثم حفظ الرسالة النصية التي ستصل على الهاتف الشخصي للمتقدم)، واستطردت بالقول أنه (في حال وجود نقص او بيانات خاطئة تهمل الاستمارة، وان التقديم عبر الرابط الالكتروني سيكون مفتوحاً على مدار اليوم).