الاسدي يشدّد على محاربة الفساد وتعديل قانون الحماية

العمل يطلق منصة مِهن لتوظيف الشباب في القطاع الخاص

بغداد – ابتهال العربي

اطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، منصة مِهن لربط الشباب الباحثين عن العمل بمؤسسات القطاع الخاص. وقال المتحدث بإسم الوزارة نجم العقابي في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (المنصة تعد التجربة الأولى في العراق، التي اعتمدتها الوزارة لدعم الشباب العاطل عن العمل)،

برنامج دعم

مشيراً الى (تعاون الوزارة مع عدد من المنظمات الدولية، وحكومة الخدمة الوطنية)، واضاف العقابي ان (الوزارة وضعت برنامجاً لدعم الشباب وانخراطهم في سوق العمل)، مؤكدا ان (مِهن تعد اول منصة توفر ما يحتاجه العراق من عمالة ماهرة ومتنوعة لتشجيع وتنشيط سوق العمل)، ولفت الى (دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المهم في مجالات الحياة و الوصول الى الشركات واصحاب الاعمال، والدوائر والمراكز الحكومية والاهلية المعنية بالتدريب). واوضحت الوزارة، ان موعد إصدار الدفعة الجديدة من المشمولين براتب الحماية الاجتماعية مرهون بإقرار الموازنة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (عملية البحث الاجتماعي مستمرة، حيث تم بحث اكثر من 300 الف عائلة في بغداد والمحافظات)، لافتاً الى ان (الوزارة ستخدم نحو مليون و 700 الف عائلة من المستحقين بالحماية الاجتماعية)،

واكد ان (رواتب الدفعة الجديدة متعلقة باقرار موازنة العام الجاري)، وتابع ان (قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 سمح باستيراد السيارات ضمن المواصفات المطــابقة بما يتلاءم مع الشخص المُعاق).

واوعز الوزير احمد الاسدي، بإجراء حملة بحث ميداني مكثفة في قضاءي الحمزة والدغارة في محافظة الديوانية. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاسدي وجّه قسم الحماية الاجتماعية في الديوانية، باطلاق حملة بحث ميداني مكثفة في قضاءي الحمزة، والدغارة التابعين للمحافظة)،

ونوه الى (انطلاق الفريق الوزاري للبحث في الاقضية والنواحي)، موضحاً ان (عدد العوائل التي تم البحث عنها منذ منتصف الشهر الماضي حتى الان بلغ نحو 10 الاف عائلة). وبحث الاسدي، مع منظمة العمل العربية بالقاهرة، رفد العراق بخبراء فنيين واقامة دورات تدريبية لتطوير ملاكات الوزارة. وذكر بيان امس ان (الاسدي ناقش مع المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز المطيري، تعزيز التعاون مع العراق، على هامش الدورة 98 لمجلس ادارة المنظمة في القاهرة)، مبيناً ان (الجانبين اتفقا على التعاون المشترك في مجال التدريب، عن طريق تقديم المحاضرات و اقامة الدورات، بواقع ثلاث دورات في السنة بإشراف المنظمة). واوعز الاسدي بوضع آلية جديدة لعمل الشركات المُرخصة والجديدة في العراق. وبحسب البيان فإنه (شدد على حسم مجمل القضايا التي تخص عمل الوزارة، خصوصاً فيما يتعلق بتقييم عمل الوكلاء والمديرين العامين لتحديد مواقع الاخفاق والنجاح)،

عمل دوائر

ولفت الى (ضرورة مواجهة الفساد في الشركات الكبرى وتقييم نصف شهري لعمل الدوائر في الوزارة)، واوضح (اهمية رعاية الطبقة الفقيرة، والكشف عن اعداد المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية دون سلبهم حقوق المستحقين، وتعديل فقرات اليتيم بقانون الحماية الاجتماعية، فضلاً عن مناقشة قضايا تخص دائرتي العمل والتدريب المهني والتقاعد والضمان الاجتماعي)، مؤكداً ان (الوزارة ستوسع تعاونها مع الشركات في مجال اتمتة الوزارة).