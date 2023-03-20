التخطيط: صندوق التنمية سيغطّي المشاريع الخدمية بالمناطق الأشد فقراً

العمل يطلق قروضاً للمشاريع الصغيرة ويوزّع مِنحة لذوي متوفين

بغداد – الزمان

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

وزّعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،الدفعة الأولى من المنحة المالية بين ذوي المتوفين لعام 2020 في محافظة كربلاء. وقال الوزير احمد الاسدي في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الوزارة شملت ذوي المتوفين بالمنحة المُقدمة عبر احدى شركات التأمين المتعاقدة مع الوزارة)، موضحاً ان (الوزارة والشركة باشرت امس بالمرحلة الأولى من توزيع المنح المالية في المحافظة لشمول نحو 380 مستفيداً بالمنحة)، واضاف ان (سبب تأخير توزيع منحة المليون دينار يتعلق بالقسّام الشرعي)، مؤكداً (استمرار الوزارة بتوزيع المنح المالية في المحافظات الاخرى). وتوجهت الوزارة الى اطلاق 40 الف قرض للراغبين بتأسيس المشاريع الصغيرة خلال العام الجاري، كاشفة عن تقديمها مقترحاً لتوفير 100 الف فرصة عمل عبر برنامج الأشغال العامة. وذكر مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، رائد جبار ناهض، في تصريح امس ان (الوزارة تعمل على إطلاق 40 الف قرض في العام الجاري، ضمن صندوق الإقراض التابع للوزارة للشباب العاطلين عن العمل الراغبين بتأسيس مشاريع صغيرة، عبر البرنامج الحكومي الخاص بتوفير مراكز التدريب المهني لبناء قدرات الشباب وتأهيلهم للدخول في سوق العمل).

تطوير مناهج

ولفت الى (استمرار العمل على البرنامج من اجل تطوير المناهج التدريبية وفق متطلبات السوق الجديدة، وتطبيق مبادرة ريادة التي اطلقها رئيس الوزراء لإحتضان الافكار العلمية والعملية المنتجة وتطويرها ورعايتها عبر حاضنات الاعمال في بغداد والمحافظات، وتطويرها وزيادة ملاكاتها)، مبيناً ان (الحاضنات ستمثّل الذراع اليمنى لتطبيق هذه المبادرة لإكساب الشباب مهارات في إدارة الاعمال و دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الابتكارية والريادية، فضلاً عن تسهيل حصول الشباب على مبالغ مالية نقدية لتأسيس مشاريعهم الصغيرة).

مشروع وطني

واشار الى ان (الوزارة تسعى الى تنظيم عمل الاجانب وإنصاف العمّال العراقيين، وتحسين اوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية ودمجهم مع الاجانب في المشاريع الاستثمارية).

واوضح ناهض ان (هنالك مشروعاً وطنياً خاصاً بالتشغيل والتدريب المهني، سينطلق في النصف الثاني من العام الجاري، وستحدد كافة المسارات والخطط والسياسات والبرامج التي من شأنها توفير فرص العمل وتقليل نسب البطالة)، مضيفاً ان (الاسدي اقترح برنامجاً على رئيس الوزراء لتوفير 100 الف فرصة عمل، عن طريق برنامج الاشغال العامة). في غضون ذلك، كشفت وزارة التخطيط، عن شمول الخطة السنوية للصندوق الاجتماعي للتنمية الخاصة بالعام الجاري، حملات خدمية استناداً للأولويات التي حدّدها البرنامج الحكومي. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (خطة الصندوق الاجتماعي للتنمية للفصل الأول ستغطي الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حملات الحشد المجتمعي في محافظة البصرة، الى جانب دراسة المشاريع وإستكمال متطلباتها في محافظات صلاح الدين، محافظات ميسان والمثنى وكركوك ونينوى بضمن المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة)، واوضح ان (الصندوق سيشمل الكشوفات الفنية لمشاريع محافظة اربيل وتوقيع عقود لتنفيذ 14 مشروعاً في نينوى وخمسة مشاريع بمحافظة الديوانية وخمسة اخرى في محافظة ذي قار)، مشيراً الى ان (المراحل المُقبلة ستغطي ما تبقى الأشهر المتبقية، وستشمل عدد من القرى والمناطق الاشد فقراً، بمشاريع الخدمات في مجال الصحة والتعليم، و الماء والكهرباء والطرق).