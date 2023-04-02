العمل يطلق رواتب المتقاعدين المضمونين

بغداد – فائز جواد

اطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، رواتب العمال المتقاعدين المضمونين دفعة نيسان الجاري. وقالت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في الوزارة خلود حيران في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الدائرة استكملت جميع الإجراءات المتعلقة باطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين)، ولفت الى ان (الرواتب اطلقت مع مكافأة رمضانية مقدارها 50 ألف دينار). وأصدر مصرف الرافدين، توضييا بشأن سلف الموظفين والمتقاعدين. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السلف الشخصية التي تم اطلاقها للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين ،يكون المبلغ فيها من 5 ملايين دينار الى 25 مليون دينار)، مؤكدا ان (الشمول بالسلفة يكون حسب راتب الموظف والمتقاعد على أن لا يتجاوز القسط 50 بالمئة من قيمة الراتب)، وتابع ان (التقديم الى السلفة يكون عن طريق التطبيق الالكتروني للمصرف). من جانبه ، اعاد مصرف الرشيد ،الاقساط المستقطعة من رواتب المتقاعدين. واكد المصرف في بيان امس انه (تم استرجاع الأقساط المستقطعة بصورة مضاعفة من بعض المتقاعدين التي كانت نتيجة رفع الرواتب قبل يوم الاول نيسان الجاري).