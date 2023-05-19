العمل يطلق دفعة للشمول بالإعانة الإجتماعية

بغداد – ندى شوكت

اطلق وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، الدفعة الأولى من المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية.وقال الأسدي في تصريح امس انه (تم إنجاز معاملات المواطنين المتقدمين للشمول بإعانة الحماية الاجتماعية والبالغ عددهم اكثر من مليوني فرد)، واشار الى (إطلاق الدفعة الأولى من المشمولين بإعانة الحماية وبعدد 121 الف و676 أسرة في بغداد والمحافظات وحسب عدد السكان وخط الفقر المنصوص عليه في قانون الحماية الاجتماعية)، مؤكدا (إكمال إجراءات البحث الاجتماعي ورفع القيود الجاهزة للأسر التي تم زيارتها من قبل الباحث الاجتماعي وبعدد 995 الف و492 اسرة الذين سيتم شمولهم بإعانة الحماية الاجتماعية في الدفعات القادمة تباعاً)، ولفت الى (إكمال إجراءات تدقيق ومقاطعة البيانات لنحو 905 الف و551 فرداً وأسرة، وتم رفع بياناتهم لغرض إجراء زيارتهم من قبل الباحثين الاجتماعيين)، واضوح الاسدي ان (جميع هذه الأسر سيتم نشر أسماؤها على موقع الوزارة الإلكتروني وصفحاتها الرسمية، وسيتم تحديد موعد للمراجعة بالنسبة للمشمولين ،حيث سترسل رسائل نصية على هواتف المشمولين في هذه الدفعة).

واستطرد بالقول (سيتم إطلاق الدفعة الثانية للمشمولين بإلاعانة من فئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة الذين تم استهدافهم إلكترونياً وبعدد 59 الفا و937 فرداً وأسرة، مع الدفعة المعلنة التي تم شمول بها 20 الفا و573، ليكون عدد المشمولين من المعاقين 80 و 510 معاقين)، مضيفا ان (حملة البحث الاجتماعي الكبرى الثانية مستمرة لبحث اجتماعي وسيتم إكمال الإجراءات حسب الخطة المتوقعة من 3 إلى 4 أشهر)، وحدد الأسدي (الثلاثاء المقبل موعداً لإطلاق البحث الاجتماعي للنازحين في المخيمات التي جرى الاتفاق عليها مع وزارة الهجرة والمهجرين).

مشيرا الى (تحديث بيانات اكثر من 5 ملايين فرد ، وأرسلت إلى وزارة التجارة لغرض تجهيزهم بمفردات السلة الغذائية، وهو الرقم الأعلى الذي تصله هيئة الحماية)، ومضى الى القول ان (المضي بإجراءات استرداد أموال المتجاوزين على إعانة الحماية الاجتماعية الذين بلغوا 163 الف متجاوز، حيث بلغ عدد المراجعين لغرض استرداد المبالغ التي بذمتهم لأكثر من 25 الف خلال شهرين).