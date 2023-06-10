صرف مكافأة نهاية الخدمة لمتقاعدي ضحايا الإرهاب والحشد الشهر الجاري

العمل يطلق خدمة (نجيك لبيتك) وراتب المعين المتفرّغ لأيار الماضي

بغداد – قصي منذر

اطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، خدمة نجيك لبيتك، لغرض التخفيف عن كاهل ذوي الاعاقة والعاجزين وتبسيط اجراءات معاملاتهم.

وقال بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة، اطلقت خدمة نجيك لبيتك لغرض التخفيف عن كاهل ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة والعاجزين، وكبار السن، المشمولين بالحماية الاجتماعية، وتبسيط اجراءات معاملاتهم حسب توجيهات وزير العمل احمد الأسدي)، مبيناً ان (الخدمة تتضمن تقديم البيان السنوي للمعاقين من قِبل ذويهم، واثبات شهادة حياته بالمشاهدة عبر تطبيق الواتساب، او تكليف باحث اجتماعي لزيارته لمحل سكناه). واطلقت الوزارة ملحق راتب المعين المتفرغ لشهر آيار من العام الجاري.

استكمال اجراءات

وقال بيان امس ان (هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة، استكملت الإجراءات كافة لتشمل 21 الف مستفيد في ملحق رواتب المعين المتفرغ، بمبلغ إجمالي يزيد عن ثلاثة مليارات و575 مليون دينار لآيار الماضي)، داعياً المستفيدين الى (التوجه للمنافذ المعتمدة من مصارف الرافدين والرشيد وأشور لإستلام رواتبهم بعد استكمال الإجراءات، وتبليغهم من قِبل المصارف). وافتتح الاسدي، المركز الوطني للتدريب مشدداً على تطبيق قانون العمل وانظمة الصحة والسلامة في مواقع العمل.

وقال بيان امس ان (الوزير افتتح المركز في دائرة العمل والتدريب المهني بحضور ممثل منظمة العمل الدولية لتدريب وتطوير قدرات مفتشي العمل والصحة والسلامة المهنية)، واوضح ان (الوزارة تسعى الى تنفيذ قوانين العمل والضمان الاجتماعي الى جانب دعم مجال التفتيش بموارد بشرية لسد نقص الشركات والمعامل، والاهتمام بقطاع الرقابة وملف الخدمات حسب الخطط والبرامج الموضوعة).

وكشف الاسدي عن افتتاح استعلامات قروض المشاريع الصغيرة، ورفع رأس مال صندوق الإقراض الى ترليون و200 مليار دينار، لافتاً الى إطلاق الدفعة 36 من القروض الميسرة في الاسبوع المقبل. وذكر في تصريح اطلعت عليه (الزمان) ان (الوزارة افتتحت الاستعلامات الإلكترونية في دائرة العمل والشؤون الاجتماعية والتدريب المهني المعنية بالقروض الميسرة والمدرة للدخل، استعداداً لتطبيق خطة الوزارة التي ستباشر بها بعد إقرار الموازنة)، مؤكداً انها (رفعت رأس مال صندوق الإقراض الى تريليون و200 مليار دينار على مدى ثلاثة سنوات، الى جانب تخصيص دعم بقيمة 400 مليار دينار بضمن الموازنة للقروض المذكورة)، واضاف ان (هذه الخطوات ستكون جزءاً لإتمام الحوكمة والأتمتة في جميع دوائر الدولة)، مبيناً ان (الوزارة اطلقت الاسبوع الماضي الدفعة 35 من القروض الى خمسة آلاف مقترض، وستطلق الدفعة 36 خلال الاسبوع المقبل او الذي يله لشمول خمسة آلاف مقترض جديد في بغداد والمحافظات).

تخصيص درجات

ونوه الى (تقديم مقترح لدعم الوزارة بالموظفين الجدد عبر تخصيص درجات لحملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل، في الوزارة لسد النقص في الموظفين). على صعيد متصل، اعلنت هيئة التقاعد الوطنية، عن البدء بصرف مكافأة نهاية الخدمة لدفعة الشهر الجاري، بشمول 11 الف و939 متقاعد، استناداً الى توجيهات رئيس الوزراء، محمد السوداني.

وقال بيان امس ان (السوداني اوعز بتنفيذ حزمة الاجراءات الخاصة بدعم شريحة المتقاعدين بمتابعة رئيس الهيئة ماهر حسين رشيد، لصرف مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بهم، وتخصيص مبلغ اجمالي قدره 97 مليار واكثر من ستة ملايين موزعة بين فئات المتقاعدين المدني والعسكري وشهداء وجرحى وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، والسجناء ممن لاتقل مدة اعتقالهم عن شهر ، وجرحى ضحايا الارهاب ممن لاتقل اصابتهم عن 30 بالمئة). ووافق مجلس إدارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة، على تخصيص 200 قرض لضحايا او عائلات الاتجار بالبشر للاعوام الثلاثة المقبلة، ضمن الخطة الوطنية لمكافحة التجارة بالبشر، فضلاً عن موافقته على مقترح تخصيص 100 قرض لفئة العائدين من المهجر كدفعة ثانية، بحضور الوزير. وشدّد الاسدي خلال ترؤسه المجلس (دعم المشاريع الصغيرة ومنح القروض الخاصة بالمستفيدين، لاسيما التي تحقق جدوى اقتصادية)، مشيراً الى (اطلاق الدفعة 36 خلال اقل الشهر)، وتضمن الاجتماع (مناقشة امكانية فتح قروض للنساء المستفيدات من وزارة الهجرة والمهجرين).