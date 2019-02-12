فريق الخدمات الإجتماعية يتفقّد عوائل متعففة

العمل يصدر أكثر من 125 ألف بطاقة ذكية للأسر

المشمولة براتب الاعانة

بغداد – قصي منذر

اصدرت هيئة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل 125796 بطاقة ذكية (كي كارد) للاسر المشمولة براتب الاعانة الاجتماعية ضمن دفعتي الشمول الجديدتين الثالثة والرابعة .

ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن مدير عام دائرة تكنولوجيا المعلومات في الهيئة الحماية الاجتماعية جمال عبد الرسول قوله ان (اقسام الحماية الاجتماعية قطعت شوطا متقدما في تدقيق وانجاز معاملات الاسر المشمولة براتب الاعانة ضمن دفعتي الشمول الجديدتين الثالثة والرابعة).

لافتا الى ان (الشركة العالمية للبطاقة الذكية اكملت اصدار 125796 الف بطاقة للاسر المشمولة في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان).

تواصل عمل

مؤكدا ان (ملاكات اقسام الهيئة تواصل عملها يوميا حتى في العطل لاكمال تدقيق كل معاملات الاسر التي تم شمولها ضمن الدفعتين الاخيرتين من اجل اصدار البطاقات الذكية تمهيدا لمنحهم الرواتب المستحقة وفق قانون الحماية رقم 11 لسنة 2014). وتفقد فريق الخدمات الاجتماعية في الهيئة عددا من الاسر المتعففة في مجمع الامام علي بمعسكر الرشيد ببغداد. واكد مديرقسم الخدمات اسيل حسن لفتة ان (الفريق تكون من باحثين اجتماعيين وقام بزيارة منطقة معسكر الرشيد للاطلاع على الخدمات المقدمة واجرى خلال الجولة عدداً من اللقاءات مع الاسر الساكنة في المجمع البالغ عددها 780 اسرة).

واضافت ان (العوائل الساكنة تفتقر الى العديد من الخدمات الاساسية مثل البنى التحتية والصحة والتعليم), مشيرة الى (تعاون بعض المنظمات الانسانية في توفير بعض احتياجات العوائل مثل تحويل باصين الى صفين دراسيين يتسع كل صف 50 تلميذاً وتلميذة يتراوح اعمارهم بين 6-10سنوات يشرف عليهما باحث اجتماعي متطوع ومعلم).

الى ذلك , ناقش وفد الهيئة مع وكالة برنامج الاغذية العالمي امكانية مراجعة خطط التنسيق المشترك وكذلك عملية تبادل المعلومات عن الفئات الاكثر هشاشة بالمجتمع خاصة النازحين من اجل زيادة المساعدة وتنفيذ البرامج والمشاريع الخاصة بالحد من الفقر. وقال نائب رئيس الهيئة الحماية الاجتماعية محسن طعمة ان (الاجتماع راجع الخطط المشتركة الخاصة بالفئات الاكثر عوزا وهشاشة بالمجتمع وتم التركيز على النازحين).

تبادل معلومات

منوها الى ان (اللقاء بحث امكانية تبادل المعلومات عن تلك الفئات من اجل وضع الخطط والبرامج المشتركة لزيادة المساعدات المقدمة لها لتحقيق اهداف ستراتيجية الحكومة للاعوام (2021-2022 القائمة على ضرورة الحد من الفقر وسرعة عودة النازحين الى مناطقهم من اجل تدعيم الاستقرار في تلك المناطق). مبينا ان (وفد الوكالة برئاسة نائب المدير القطري في العراق ماريان ابدى اهتمامه بتطوير الخطط المشتركة الموضوعة مع الوزارة وايضا استعداد الوكالة لدعم ملاكات الهيئة بالخبرة الفنية اللازمة في مجالات الاحصاء والتقويم الشامل للاداء). مشيرا الى ان (المجتمعين اتفقوا على تحديد مجالات التعاون المشترك التي تخص كيفية معالجة الاحتياجات الانسانية للمواطنين ضعيفي الحال مع التأكيد على اهمية مبدأي الكفاءة والشفافية في العمل). فيما استقبل المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في الوزارة 402 مراجعا من العاملين في قطاع العمل العام خلال الاسبوع الاول من الشهرالجاري منهم 306 من العاملين في القطاع النفطي وقد اجري لهم 2565 فحص سريري وفسلجي الذي يشمل تخطيط القلب وفحص الرئة والنظر والسمع وضغط الاذن والاشعة وقياس الطول والوزن واللياقة البدنية والصحة النفسية اضافة الى تغيير طبيعة العمل ، يذكر ان هذه الفحوصات تجرى بشكل دوري لفئة العاملين من اجل الحفاظ على صحتهم البدنية والعقلية ودمجهم بالعمل الذي يتلاءم مع قابلياتهم البدنية والنفسية في بيئة عمل لائقة.