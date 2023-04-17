العمل يشمل المسنّين براتب الحماية

بغداد – فائز جواد

اوعز وزيـر العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي ، بشمول المسنين كافة ، براتب الحماية الاجتماعية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاسدي تفقد دارَي المسنين وبراعم زهور الاعظمية للاناث ،واطلع على سير العمل في الدارين، مؤكدا اكمال إجراءات شمول المسنين كافة براتب الحماية الاجتماعية)، واشار الى انه (من أولويات الوزارة، وحرصها الشديد على الاهتمام بهم، وتقديم العون لهم لما افنوه من حياتهم لخدمة المجتمع)، داعيا الى (استكمال إجراءات شمول اليتامى بالأوراق الثبوتية، ممن ليس لديهم مستمسكات، وتقديم الرعاية اللازمة لهم). رصدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعي ،163 الف من مزدوجي الرواتب ،متجاوزين على رواتب الاعانة. وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد خلف في تصريح امس إن (الهيئة أكملت بحث أكثر من 830 ألف أسرة)، واضاف (توقع شمول أكثر من 600 ألف أسرة ضمن البرنامج الحكومي)، واشار الى ان (العمل مستمر بوتيرة متصاعدة لإكمال البحث الاجتماعي لمليون و700 ألف أسرة خلال الثلاثة أو الأربعة أشهر مقبلة)، مؤكدا (العمل وفق معايير خط الفقر والبحث في جميع الأقضية والنواحي)، ولفت الى ان (رواتب الدفعة الاولى من المشمولين ستصرف بعد إقرار الموازنة)، ولفت الى ان (البحث الاجتماعي يكون ميدانياً من 10 آلاف إلى 12 ألف أسرة يومياً)، مبينا ان (التفاوت في الرواتب يكون بحسب عدد أفراد الأسرة)، واشار الى ان (هناك امتيازات للمشمولين وهي شمولهم بالضمان الصحي، كما نعمل بالتنسيق مع التربية لشمول الأطفال بالتعليم وتخصيص مبلغ 30 ألف دينار لكل طالب ملتحق بالمدرسة)، ومضى الى القول ان (الاسدي ، أعلن عن أكبر عملية تقاطع للبيانات في الوزارة وصل إلى 163 ألف متجاوز بينهم موظفون ومتقاعدون وأجراء يوميين)، وتابع ان (الهيئة كشفت عن وجود 28 ألفاً و500 متجاوز خلال العام الجاري)، واسنطرد بالقول ان (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أصدر قراراً بإحالة المتجاوزين إلى المحاكم المختصة وخاصة عناصر الأجهزة الأمنية).