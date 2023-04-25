العمل يسمح للمتجاوزين إعادة رواتب الحماية على شكل أقساط

بغداد – الزمان

قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السماح للمتجاوزين استرجاع ما بذمتهم من رواتب الاعانة الاجتماعية على شكل اقساط.

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في تصريح امس إن (الوزارة تدقق بمقاطع بيانات الأسر المستفيدة، ليتم إفراد الكثير من غير المستحقين، حتى تذهب مبالغ الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها)، واشار الى ان (الإجراءات بحق المتجاوزين على شبكة الحماية ،هو استرداد الأموال كاملة، والأشخاص الذين لا يستطيعون دفع المبالغ المترتبة عليهم دفعة واحدة، يستطيعون أحضار كفيل ليتم تقسيط المبلغ)، مؤكدا ان (القانون سمح للمتجاوزين على الحماية الأجتماعية، تقسيط المبالغ لمدة 10 سنوات، إذا كانت المبالغ كبيرة جداً). وكشفت هيئة الحماية الاجتماعية، في وقت سابق، عن 163 ألف متجاوز على الحماية خلال شهرين. وقال رئيس الهيئة أحمد خلف إن (الوزارة أتمت البحث الاجتماعي لأكثر من 850 ألف أسرة ،والعمل يجري بشكل متصاعد على إتمام جميع الأسر التي يشملها البحث والبالغة مليونين و700 ألف أسرة).

بطاقات ذكية

مؤكدا ان (الأسر التي تأكد استحقاقها تتجاوز 600 ألف أسرة حتى الآن ،وأدخلت إلى قاعدة بيانات هيئة الحماية ونعمل حالياً على تهيئة المنافذ الخاصة بمنح تلك الأسر البطاقات الذكية بعد إقرار الموازنة وإتمام عملية مقاطعة البيانات في وزارة التخطيط)، مشيرا الى (توقع إكمال بحث مليون عائلة بعد 15 يوماً من عطلة العيد ، والعملية ستستمر طوال المدة المقبلة لإتمام بحث جميع العوائل المشمولة)، وكشف خلف عن (163 ألف متجاوز على شبكة الحماية خلال عمليات التدقيق المستمرة منذ شهرين)، مبيناً أن (المتجاوزين يتنوعون ما بين كونهم موظفين حكوميين أو متقاعدين ،حيث تم رفع بياناتهم وإيقاف إعانتهم تمهيداً لاتخاذ الإجراءات والعقوبات القانونية)، ولفت الى انه (يتم استرداد جميع المبالغ التي تسلمها المتجاوزون ، وهناك أوامر بإحالة هؤلاء للمحاكم المختصة)، وتابع ان (هذه العقوبات دفعت الآلاف من المتجاوزين إلى التبليغ طوعاً عن تجاوزاتهم والمطالبة بوقف رواتب الحماية التي يتسلمونها ،وبالمقابل يكون الإجراء القانوني تقسيط المبالغ التي تسلموها واستردادها).