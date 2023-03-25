النفط يرفع تخصيصات المنافع الإجتماعية إلى 10 ملايين دولار

العمل يرجّح شمول 600 ألف أسرة براتب الحماية

بغداد – إبتهال العربي

رجح وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، شمول نحو 600 ألف بالحماية الاجتماعية، ضمن دفعات جديدة تنطلق خلال العام الجاري. وقال الأسدي في تصريح امس (وضعنا في الموازنة تخصيصات مالية إضافية، ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني يدعم الحماية الاجتماعية بشكل خاص)، وتوقع (شمول ما لا يقل عن 600 ألف ضمن دفعات تنطلق خلال العام الجاري)، واستطرد بالقول ان (موازنة العمل قد تصل إلى 6 تريليونات دينار ما بين تخصيصات الحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة). كما التقى الاسدي على هامش اجتماعات مجلس ادارة منظمة العمل الدولية في جنيف ،نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان ندى الناشف .وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللقاء بحث جهود الوزارة ازاء ملف عمالة الاطفال ودورها في الحد منها ، و اتخاذها الاجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات الساندة لمحاسبة بعض ارباب العمل المخالفين لتعليمات عمالة الاطفال)، واضاف ان (الجانبين تطرقا الى اجراءات وزارة العمل بافتتاح مديرية خاصة بالناجيات الايزيديات والتركمانيات والمسيحيات والشبك لتوفير الرعاية لهن و ضمان حقوقهن من خلال تضمين المخصصات المالية اللازمة في الموازنة لصرف رواتب شهرية وتقديم الدعم النفسي والمعنوي والاعتناء بهن)، وقدم الاسدي (الاثباتات الكاملة بما ينفي تجنيد الاطفال في هيئة الحشد الشعبي ، بوصف الهيئة احدى مؤسسات الدولة الرسمية ولها ضوابط تمنع انخراط الاطفال في صفوف القوات الامنية)، واشار الى ان (اللقاء ناقش التعاون المشترك في مجال كتابة التقارير الخاصة بحقوق الانسان ورفع قدرات مفتشي العمل وبناء مراكز لايواء الاطفال).

منافع إجتماعية

كما رفعت وزارة النفط ، تخصيصات المنافع الاجتماعية الممنوحة من قبل الشركات المقاولة لجولات التراخيص الى 10 ملايين دولار. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزير حيان عبد الغني ،اجتمع بمسؤولي الوحدات الادارية في محافظة البصرة ،أكد سعي الوزارة الى زيادة تخصيصات المنافع الاجتماعية الى 10 ملايين دولار بدلاً من 5 ملايين دولار، تمنح من قبل الشركات المقاولة لجولات التراخيص النفطية)، وأضاف ان (زيادة تخصيصات المنافع الاجتماعية من 3 بالمئة الى 10 بالمئة التي تستقطع من ارباح الشركات النفطية الوطنية)، لافتا الى انه (يجب الارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة لمواطني المناطق القريبة من الحقول النفطية ودعم المبادرات المجتمعية والصحية وتنظيم الورش المختلفة لتدريب وتأهيل سكان المناطق المجاورة للحقول النفطية في التخصصات المختلفة)، وتابع ان (الوزارة أسهمت ببناء المدارس والمراكز الصحية وتعبيد الطرق للمناطق القريبة من الحقول النفطية، وتوفير المياه الصالحة للشرب ودعم مشاريع تصفية المياه)، واستطرد بالقول انه (سيتواصل مع مسؤولي الوحدات الادارية للمحافظة ،للاطلاع على الاحتياجات الضرورية لمواطني المناطق المحيطة بالحقول النفطية ، والعمل على تلبيتها خدمة للصالح العام). بدورها ،كشفت شركة غاز البصرة، عن خطط لدعم إنتاج الطاقة الكهربائية. وقال وكيل المدير المفوض للشركة مرفأ كاظم الأسدي في تصريح امس إن (شركة غاز البصرة وبحسب خطة الموازنة التي تعتمدها ،تستهدف تعظيم استثمار الغاز المصاحب من الحقول التي تقع ضمن مسؤوليتنا)، وتابع ان (عملية استثمار الغاز الجاف وزيادته تأتي لدعم إنتاج الطاقة الكهربائية ويقع ضمن خطة العام الجاري إنتاج ما يقرب من 950 مليون قدم مكعب قياسي)، ولفت الى ان (خطتنا لاستثمار الغاز المصاحب ينتج عنها نحو 800 مليون قدم مكعب قياسي، فقط من غاز البصرة الجاف والذي من الممكن ان يدعم ضغط الشبكة وإنتاج الطاقة الكهربائية)، مبينا ان (الشركة مستمرة في عملية تجميع المكثفات من محطاتها وحقولها ويتم خزنها في خزانين كبيرين في مجمع أم قصر سعة الواحد تقريبا 60 ألف متر مكعب)،واوضح الاسدي ان (عملية تصدير المكثفات مستمرة الى خارج البلد من خلال الموانئ المتخصصة لشركة غاز البصرة)، وشدد على القول ان (الشركة تصدر 3 شحنات في كل شهر بحدود 40 الى 45 ألف متر مكعب من مادة المكثفات وهي مستمرة بخططها لتنفيذ باقي المشاريع التي من شأنها زيادة حجم الاستثمار وتحقيق استقرارية بالإنتاج).