الحكومة توجّه بزيادة أعداد اللجان الطبية إستجابة لدعوات ذوي الهمم

العمل يتكفّل رعاية أطفال معنّفين وإيواءهم مع والدتهم في دور الدولة

بغداد – ندى شوكت

استجابت الحكومة لدعوات ذوي الهمم بزيدادة اعداد اللجان الطبية الفاحصة لذوي الاعاقة في دوائر وةزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وقال المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد ان (السوداني، وجه وزارة العمل بزيادة عدد اللجان الطبية في بغداد والمحافظات ليتلاءم مع حجم المتقدمين على امتيازات قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ليكون عدد أيام إجراء الفحص الطبي 3 أيام بطاقة استيعابية لكل تتراوح بين مئة إلى 150 معاقاً لكل لجنة). وكانت (الزمان) قد طرحت دعوة ذوي الهمم بشأن اللجان الطبية. وقالوا في احاديث لـ (الزمان) ان (معالجة الموضوع يتطلب تعديلا شاملا سواء لمواد القانون او اللجان المختصة على اعتبار ان اغلب هؤلاء حصلوا على شمول سابق وعلى اعوام متعاقبة ،وبالتالي فإن حضورهم سنويا اصبح روتينا ممل يكرس اجراءات البيروقراطية التي طالما تؤكد الحكومة توجهها نحو الحوكمة الالكترونية لتقليل المعاناة عند انجاز المعاملات في دوائر الدولة)، مقترحين على (وزراتي العمل والشؤون الاجتماعية والصحة ، الغاء المشاهدة السنوية للذين مضى على شمولهم عامين متتاليين ، والاكتفاء فقط بترويج معاملة المعين المتفرغ بنفس اليوم من تسلم كتاب دائرته ،لتأييد الشمول بقانون رعاية ذوي الاعاقة). فيما تكفل الوزير أحمد الأسدي، رعاية الأطفال الذين جرى تعنيفهم من قبل والدهم.وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (الأسدي اعلن تكفله رعاية الأطفال ووالدتهم الذين ظهروا في مقطع فيديو يظهر تعنيفهم من قبل والدهم)، ووجه الأسدي (بايواء هذه الاسرة في احدى دور الدولة، وتوفير الحماية اللازمة لها، وشمولها بالخدمات التي تقدمها الوزارة). وكانت مفارز وزارة الداخلية قد إلقاء القبض على الشخص الذي ظهر في شريط مصور يعنف أطفاله في بغداد.وذكر بيان انه (بعد ساعات طويلة وبمتابعة شخصية من قبل الوزير عبد الامير الشمري، تم القاء القبض على والد الاطفال المعنفين). وفي تطور، وجه الاسدي، دعوة للمتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية. وقال في تصريح امس إنه (ستنطلق مع الموازنة أكثر من حزمة من المشاريع الداعمة للشباب وأهمها صندوق القروض المدرة للدخل والذي ستكون موازنته 400 مليار دينار ستتركز على الأعمال والقروض الكبيرة والقروض المدرة للدخل ،كذلك تحدثنا عن الحماية الاجتماعية وحملة البحث الكبرى التي انطلقت في 15 من الشهر الماضي وما زالت مستمرة)، وتابع ان (الشباب هم عماد الحاضر وأمل المستقبل بهم ومن خلالهم سيبنى هذا الوطن وستسد الثغرات التي يحاول من يريد بالعراق سوءا أن يفتح هذه الثغرات، بالتأكيد شبابنا واجبنا ومهمتنا دعمهم والوقوف معهم والحكومة عازمة على تمكين الشباب)، واشار الى ان (المتجاوزين على الشبكة كثيرون، ونحن في كل شهر نكتشف آلاف حالات التجاوز ووجهت دعوة من يتقدم طوعيا ليبلغ الوزارة بأنه غير محتاج لراتب الحماية الاجتماعية لن تفرض عليه أي غرامات و لكن من يكتشف بأنه متجاوز على الشبكة ستفرض عليه غرامات نستعيد فيها كل دينار أخذه من الشبكة وتجاوز فيه على حق الآخرين، ولدينا برنامج واضح وواسع، وأكثر المتجاوزين هم من العاملين في القطاع الخاص، أما الذين يعملون في القطاع الحكومي من السهولة تقاطع البيانات مع باقي الوزارات ،حيث تم استبعاد 900 ألف من الذين تقدموا سواء من الموظفين أو المتقاعدين أو بعض المتقدمين أساسا على الحماية الاجتماعية).