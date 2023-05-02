شمول المضمونين بقطع أراض وقروض وعلاج على نفقة الدولة

العمل يتابع 15 ألف يتيم ويعيد 50 ألف راتب محجوب

بغداد – ندى شوكت

وجهت الحكومة ،بشمول العمال المضمونين في القطاع الخاص والمسجلين لدى دائرة الضمان الاجتماعي ، بقطع اراض والقروض وعلاج على نفقة الدولة. وقال مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وكالة احسان ياسين العوادي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وكجزء من تنفيذ البرنامج الحكومي في رعاية ودعم كبار السن من الطبقة العاملة، التي أفنت العمر في الكسب المشروع وقدمت خدمة عمالية بمختلف القطاعات طيلة الفترات السابقة بأجراء اللازم أصوليا)، واشار الى ان (التوجيهات تضمنت شمول شريحة العمال المسجلين لدى دائرة الضمان من القطاع الخاص والمتقاعدين منهم، بتخصيص قطع الأراضي السكنية لغير المستفيدين سابقا اسوة بشريحة الموظفين ومتقاعدي القطاع العام)، مؤكدا (حسم موضوع المبالغ المالية المترتبة بذمة الشريحة أنفاً وتبسيط الإجراءات اللازمة لاستيفاءها، وخلال مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوما ،فضلا عن اعتماد وسائل الدفع الالكتروني في صرف رواتب ومستحقات الشريحة أنفاً ، وكذلك منحهم القروض الميسرة وإبداء التسهيلات القانونية والمالية اللازمة لذلك)، داعيا الى (شمول المتقاعدين المضمونين بنسبة تخفيض 25 بالمئة من تذاكر السفر على الناقل الوطني ذهابا وايابا مرة واحدة في العام، أسوة بشريحة متقاعدي القطاع العام، وأولوية العلاج والرعاية الصحية على نفقة الدولة للحالات الخاصة)، موجها (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتنظيم إحتفالية مركزية بمناسبة الاول من ايار في كل عام، بمناسبة عيد العمال العالمي، وتكريم العمال المتميزين اضافة الى مجموعة فعاليات للاحتفاء بالمناسبة، والتنسيق بين وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة وأمانة بغداد لتهيئة ساحات ملائمة في بغداد والمحافظات لإقامة النصب التذكارية التي تجسد دور العامل وتبرز أثره في المجتمع، وتسمية ساحات أو شوارع عامة بأسماء العمال المتميزين). من جانبه ، اكد الوزير احمد الاسدي، تشكيل مجلس تنسيقي بين النقابات العمالية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاسدي عقد اجتماعاً مع لجنة تقصي الحقائق من منظمة العمل الدولية،حيث جدد التزام العراق بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها)، وقال الاسدي أن (الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع الاتحادات والنقابات العمالية)، واشار الى ان (الوزارة ليس لديها اي علاقة بالخلاف بين النقابات العمالية ودورها يقتصر على معالجة الخلافات والتقليل من اثارها على العمال باعتبارها معنية في الدفاع عن حقوقهم واقرار التشريعات التي تتلاءم وتخدم هذه الشريحة)، واستطرد بالقول ان (علاقة الوزارة بالاتحادات علاقة متوازنة وهناك مادة قانونية تشير الى التعامل مع الاتحاد الاكثر تمثيلا). وفي تطور ، أعلن الأسدي، شمول 15 ألف يتيم الأبوين في حملة البحث عن الحماية الاجتماعية. وقال انه (تم إجراء البحث لمئات الآلاف وننتظر إقرار الموازنة لإطلاق رواتب الحماية الاجتماعية)، واضاف ان (عملية البحث استهدفت عشرات الأقضية والنواحي والأحياء السكنية وما زالت الحملة مستمرة للوصول الى الجميع)، واشار الى (شمول خمسة عشر ألف يتيم الأبوين ضمن الحملة، وموضوع فقدان المستمسكات يتعلق بوزارة الداخلية ونحن بصدد البحث عن معالجات قانونية لهم)، وتابع انه (تمت الموافقة خلال الشهر الماضي على إعادة نحو خمسين ألف من الرواتب المحجوبة بسبب المركبات).