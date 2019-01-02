العمل يأسف لما حدث لطفل ليلة رأس السنة

بغداد – الزمان

اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انها تابعت بقلق ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع يظهر الاساءة الى طفل من خلال اظهاره بمظهر غير لائق في احد الاماكن العامة ليلة راس السنة . وقالت في بيان تلقته (الزمان) امس (اننا ومن موقع مسؤوليتنا في رئاسة هيئة رعاية الطفولة في العراق نبدي اسفنا لحدوث مثل هذه الانتهاكات الصارخة تجاه الطفولة ونستهجن الحادثة التي تعرض لها الطفل البريء . ولكونها تعد خرقا قانونيا منافيا للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل التي صادق عليها العراق ندعو رئاسة الادعاء العام لتحريك شكوى جزائية ضد المسؤول عن الحادثة من ذوي الطفل) وطالبت الوزارة في البيان (هيئة الاعلام والاتصالات بمنع ترويج مثل هكذا مقاطع. وان الوزارة ماضية في تشريع قانون حماية الطفولة بما يؤمن بيئة آمنة للطفولة وبما يتلاءم مع قيم مجتمعنا).