شمول اكثر من 45 مشروعاً بالضمان الإجتماعي

العمل والبنك الدولي يتّفقان على تسخير الإمكانات لدعم الفقراء

بغداد – الزمان

اتفقت وزارة العمل والبنك الدولي على تفعيل التعاون المشترك من اجل استمرارية تنفيذ البرامج المتفق عليها والمشاريع المستقبلية لدعم الفقراء وذوي الاعاقة . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزير باسم عبد الزمان بحث مع المدير التنفيذي لمكتب البنك الدولي في بغداد يارا سالم تفعيل التعاون المشترك من اجل استمرارية تنفيذ البرامج المتفق عليها والمشاريع المستقبلية وفق الرؤية والقوانين العراقية النافذة)،ودعا عبد الزمان البنك الدولي الى (شراكة حقيقية في العمل من اجل الاستفادة من امكانيات الطرفين لتسخيرها من اجل دعم الفقراء وذوي الاعاقة وقطاع التدريب وايجاد فرص العمل للباحثين عنه)، مؤكدا ان (ذلك من اولويات الاهداف التي تسعى اليها الوزارة لايصال مبالغ النقد مقابل العمل ضمن المشروع الطارئ لدعم الاستقرار في المناطق المحررة الى مستحقيها الحقيقيين)،مشددا على (ضرورة ابعاد هذا الملف عن السياسة وتدخلاتها كونه ملفا انسانيا).

قروض الطوارئ

وبشأن قروض البرنامج الطارئ،اشار عبد الزمان الى (اخضاعها للقوانين العراقية المعمول بها النافذة حاليا وفي حال الوصول الى صيغة مشتركة ، فيجب ان لا تبتعد عن مضمون تلك القوانين)،موضحا ان (الوزارة بصدد تغيير معيار خط الفقر لانه احدث العديد من الاشكاليات لدى تنفيذ قانون الحماية رقم 11 لسنة 2014 ،وان لجنة شكلت لذلك ومن المؤمل ان تنهي اعمالها في الاول من آذار المقبل)،لافتا الى (ضرورة توافق الرؤى بين القدرة على العمل والحصول على راتب الاعانة الاجتماعية)،وتابع انه (من لديه القدرة على العمل سنعمل على توجيهه نحو استلام قرض ليؤسس ورشته الخاصة من خلال توظيف بعض الباحثين عن العمل).

الوزارة تحذر

وجددت الوزارة تحذيرها من التعامل مع ضعاف النفوس الذين يسعون الى ابتزاز المواطنين ويوهمونهم بوجود شمول براتب الاعانة الاجتماعية او المعين المتفرغ او بمنح قروض.

ونوهت الوزارة في بيان امس الى ان (اي اعلان يخص فتح الشمول براتبي الاعانة والمعين المتفرغ يتم عبر موقع الوزارة الالكتروني حصرا وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي المعتمدة والمعروفة لدى جمهور المتلقين)،.

مشيرة الى ان (التقديم للشمول براتب الاعانة الاجتماعية متوقف حاليا في بغداد والمحافظات كما ان الوزارة تنفي الانباء والمنشورات التي تتحدث عن اطلاق الوزارة مبالغ التراكم لراتب الاعانة الاجتماعية)،وبشأن راتب المعين المتفرغ ،اوضح البيان ان (الوزارة اطلقت عبر موقعها الالكتروني الرسمي استمارة خاصة يستطيع من يروم التقديم ملأها وانتظار المضي بالاجراءات القانونية)،داعيا المواطنين الى (التبليغ عن اي حالة تلاعب او ابتزاز او احتيال عن طريق الخط الساخن 1018 من اجل القيام بالإجراءات القانونية بحق المخالفين). وشملت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في محافظة الديوانية التابعة للوزارة 49 مشروعاً وفق احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

وقال البيان ان (الدائرة شملت 49 مشروعاً وفق احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ليكون عدد العمال المشمولين الجدد 304 لشهر كانون الثاني الماضي)،واضاف ان (العدد التراكمي للعمال المشمولين في المحافظة بلغ 3199 عاملاً في ما بلغ عدد المشاريع التراكمية 2013 مشروعاً).