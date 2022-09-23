عوائل ذوي الهمم تجدّد المطالبة بتسهيل منح إجازة التفرّغ وإنهاء المعاناة:

العمل لا يصغي لدعوات تغيير سكرتارية اللجنة وآلية فحص المعاقين

بغداد – قصي منذر

استغربت اسر ذوي الهمم ، من تجاهل لجنة العمل النيابية ،في مناشداتها تغيير الية الفحص الطبي السنوي ، واستبدال سكرتارية اللجنة بسبب اسلوب التعامل السيء ، مجددين الدعوة الى ايجاد حلول واقعية تتناسب مع اوضاع ذوي الهمم بمنح اجازة التفرغ دون معوقات مع جعل الفحص الطبي كل عامين او اكثر من خلال الزام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتطبيق ذلك. وقالوا في احاديث لـ (الزمان) امس انه (برغم المناشدات المستمرة ،الا ان لجنة العمل النيابية مشغولة بمناقشة ملفات لا تمت بصلة لذوي الهمم الذين بحاجة الى قرارات تنصف اوضاعهم ،ولاسيما خلال المراجعة السنوية لاجراء الفحص الطبي لغرض الحصول على اجازة التفرغ التي منحها القانون لرعايتهم وتلبية احتياجاتهم ،حيث تتعمد سكرتاية اللجنة تأخير انجاز قرارات الفحص الطبي ،مما يحول دون اتمام المعاملة ،وبالتالي فإن ذلك يتطلب جهدا وعناء حتى الحصول على قرار التفرغ من الوظيفة)، واقترحت الاسر بـ (الزام وزارة العمل بجعل موعد الفحص الطبي ،كل عامين او اكثر لتقليل معاناة ذوي الهمم خلال اصطحابهم مع ذويهم لانجاز معاملة اجازة التفرغ ،فضلا عن تغيير سكرتاية اللجنة بسبب تعاملها الذي وصفوه باللا انساني وتعمدها على تأخير التقارير الطبية دون مسوغ مقنع). فيما عقدت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة ،اجتماعا مع لجنة العمل النيابية ،للتباحث بموضوع شمول دفعة جديدة بالامتيازات. وقال بيان تابعته (الزمان) امس ان (رئيس الهيئة احمد هادي بنية ،استعرض خلال الاجتماع خطوات وآليات الهيئة المتعلقة بشمول الاشخاص ذوي الاعاقة بخدماتها وما تقدمه من امتيازات لهذه الفئة خاصة بعد اطلاق الشمول عبر نافذة الكترونية)،مشيرا الى ان (المبالغ المرصودة ضمن قانون الامن الغذائي للهيئة وصلت منها 50 بالمئة? و باشرنا باطلاق الماستر كارد للمستفيدين الذين انجزوا تقاريرهم الطبية كمرحلة اولى بعد ادخالهم ضمن النظام الالكتروني واطلاق ملحق براتب المعين المتفرغ لهم لشهر اب الماضي،والباقي سيتم تضمينهم في دفعة ايلول الجاري مع منحهم راتبا باثر رجعي لشهرين اسوة باقرانهم)، مؤكدا ان (الهيئة فتحت باب الشمول براتب المعين المتفرغ في تموز الماضي عبر نافذة الكترونية ضمن منصة اور التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء وبلغ عدد المتقدمين اكثر من 358 الفا ،وذلك بعد اجراء التدقيق والمقاطعة للأسماء)، ولفت الى (وجود تنسيق بين الهيئة ومنصة اور واللجان الطبية لتبليغ المتقدمين الكترونيا ضمن رسالة نصية تحدد بها تاريخ المراجعة للفحص الطبي، كما هناك قرار لمجلس ادارة الهيئة بفتح التقديم مرة اخرى لثلاثة اشهر لتحقيق مبدأ المساواة واتاحة الفرصة للذين لم يتمكنوا من التــــــسجيل)، بدورها ،اقترحت اللجنة (اجراء تدقيق ومتابعــــــة لعمل تلك اللجان للحد او منع حصول حالات تلاعب بالتقارير الطبية).

واكد بنية ان (الهيئة اتخذت اجراءات لتدقيق تلك التقارير واعتماد المشاهدة المباشرة للمعاق كجزء من الياتها وكشفت خلالها عن العديد من الحالات المتجاوزة وغير المستوفية لشروط الشمول)، وتطرق الاجتماع الى (تعديل قانون الهيئة ، إذ اوضح بنية ان هناك مسودة تعديل قانون وصلت الى البرلمان بدورته السابقة وما يزال الان في ادراج السلطة التشريعية، واقترح ان تكون هناك لجنة مشتركة من الهيئة ولجنة العمل واللجنة القانونية في مجلس النواب لدراسة مسودة تعديل القانون ،لانضاجها بما يتناسب مع الحقوق والامتيازات والخدمات المقدمة لفئة ذوي الاعاقة). الى ذلك ، شارك وكيل الوزارة علاء السكيني ،نيابة عن الوزير سالار عبد الستار ،في مؤتمر العمل العربي ،الذي ناقش الوثيقة الخاصة بالذكاء الاصطناعي في انماط العمل الجديد.