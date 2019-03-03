الإطلاع على الواقعين المعاشي والخدمي لبوب الشام

العمل تكمل مسح 616 ألف أسرة ضمن حملة البيان السنوي

بغداد – الزمان

اكملت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مسح 616 الف اسرة مشمولة براتب الاعانة الاجتماعية ضمن حملة البيان السنوي المستمرة. ونقل بيان تلقته (الزمان) عن مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية محسن طعمة محسن تأكيده ان (نسبة المسح الميداني الخاص بالبيان السنوي بلغت 75بالمئة منذ انطلاق عملية المسح الميداني في شهر حزيران من العام الماضي).

وبين طعمة ان (عدد الاسر التي تم بحثها بلغ (616) الف أسرة في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان، موضحا ان العمل مازال مستمرا لحين إنجاز البحث الميداني لكامل العوائل المستفيدة من راتب الإعانة الاجتماعية). وأضاف ان (عملية المسح الميداني أظهرت وجود العديد من حالات الوفاة والتجاوز على راتب الاعانة الاجتماعية، مشيرا الى ان تلك الحالات سيتم التعامل معها وفق القانون).

منح رواتب

وجدد مدير عام دائرة الحماية تاكيد (استمرارية منح راتب الاعانة الاجتماعية للاسر التي لم يزرها الباحث الاجتماعي كون عملية المسح تجري وفق جدول زمني).

واصدرت هيئة الحماية الاجتماعية اكثر من 115الف بطاقة ذكية (كي كارد) للاسر المشمولة براتب الاعانة الاجتماعية ضمن دفعتي الشمول الجديدتين (الثالثة والرابعة) التي اعلنتهما الوزارة وذلك بالتعاون مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد) ونقل البيان عن مدير عام دائرة تكنولوجيا المعلومات في هيئة الحماية الاجتماعية جمال عبد الرسول القول (ان اقسام الحماية الاجتماعية صعدت من وتيرة عملها في تدقيق وانجاز معاملات الاسر المشمولة براتب الاعانة ضمن وجبتي الشمول الجديدتين (الثالثة والرابعة)، منوها الى ان الشركة العالمية للبطاقة الذكية اكملت اصدار اكثر من 115الف بطاقة ذكية لتلك الاسر في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان).

وأضاف ان (ملاكات اقسام هيئة الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات تواصل عملها يوميا حتى في ايام العطل لاستكمال تدقيق كل معاملات الاسر التي تم شمولها ضمن الوجبتين الاخيرتين من اجل اصدار البطاقات الذكية تمهيدا لمنحهم الرواتب المستحقة وفق قانون الحماية رقم 11 لسنة 2014، مشيدا بجهود ملاكات اقسام الحماية وما يبذلونه من عمل خدمة لشريحة الفقراء). ويجري عمل الاقسام بإشراف ميداني من المديرين العامين في هيئة الحماية الاجتماعية ومدير مكتب رئيس الهيئة ضمن توجيه وزير العمل الدكتور باسم عبد الزمان القاضي بضرورة متابعة عمل الاقسام وتذليل اية عقبات تعمل على تأخير انجاز معاملات المراجعين. وتدعو وزارة العمل المواطنين الى الاتصال برقم الخط الساخن 1018 في حال وجود استفسار او شكوى ليتسنى لها القيام باللازم. وتفقد فريق العمل المشكل بتوجيه من وزير العمل باسم عبد الزمان الوضعين المعاشي والخدمي لاهالي بوب الشام وذلك اثر مناشدة من الاهالي.

ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن مدير قسم الخدمات الاجتماعية رئيس الفريق اسيل حسن لفتة القول (انه وفور تلقينا توجيه الوزير القاضي بزيارة منطقة بوب الشام الواقعة في اطراف بغداد، نظم الفريق جولة تفقدية للمنطقة للاطلاع على نوعية الخدمات المقدمة لها وجرت خلال الجولة عدة لقاءات مع اهالي منطقة بوب الشام للاستماع الى مطالبهم).

واضاف ان (المنطقة تفتقر الى العديد من الخدمات الاساسية مثل الصحة والتبليط والبنى التحتية، مشيرة الى ان الفريق اعد تقريراً مفصلاً عن مخرجات الجولة التفقدية ورفعه الى الوزير. يذكر ان وزير العمل يتابع شخصياً المناشدات الانسانية كافة التي ترد الى الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات وخطوط الشكاوى الخاصة بالوزارة).

وافتتحت مدير عام المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية ازهار فاضل ماجد الدورة الأساسية الأولى في مجال التحليلات المرضية للباحثين عن العمل من الخريجين. وبينت ماجد ان (هذه الدورات ستستمر لمدة شهر لافتة الى انها نظمت لغرض تطوير قدرات الشباب من الباحثين عن العمل و خاصة الخريجين لإكسابهم الخبرة والمهارة للمنافسة في سوق العمل).

واضافت إن (هذه الدورات يقدمها المركز بشـــــكل مجاني للخـــــريجين كــــــمبادرة في مساعدتهم في الحصول على فرص عمل).

وبحث عبد الزمان مع وزير الصحة علاء الدين العلوان نقل مراكز تأهيل العوق التابعة لوزارة الصحة الى هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل وذلك تنفيذا لما جاء في قانون رقم 38 لسنة 2013.

زيارة الصحة

وقال خلال زيارة اجراها لوزارة الصحة ولقائه العلوان ان (مراكز التأهيل والوقاية من العوق المنتشرة في عموم العراق هي ضمن ملاك هيئة رعاية ذوي الاعاقة اداريا وفنيا وفق قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة. واشار الى اهمية تشكيل لجنة مشتركة تتولى ترتيب الاجراءات الخاصة بفك ارتباط تلك المراكز لربطها بالهيئة)، لافتا الى ان (تلك المراكز ستكون بوابة التعاون بين وزارتي الصحة والعمل.

واوضح ان هيئة رعاية ذوي الاعاقة تتعامل مع شريحة كبيرة من المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفر لهم الخدمات حسبما ما اقره القانون من حقوق لهذه الشريحة)، مبينا ان (الوزارة تسعى لتفعيل القانون واضافة بعض التعديلات في سبيل تقديم خدمة فضلى وتفعيل الحقوق التي كفلها القانون لهذه الشريحة).