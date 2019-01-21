دورات تدريبية للطلبة في مجال الصحة والسلامة المهنية

العمل تصدر 59 ألف بطاقة ذكية للمشمولين برواتب الإعانة – بغداد – الزمان

اقام قسم التوعية والتدريب في المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية التابع لوزارة العمل والشؤون والاجتماعية دورات تدريبية لطلبة المعهد الطبي التقني للدراسات الصباحية والمسائية وطلبة الكليات الصحية والطبية في مجال التدريب النظري والعملي على مادة الصحة والسلامة المهنية اذ تعد هذه التدريبات التي يتلقونها على مدار العام الدراسي من قبل ملاكات المركز الوطني للصحة والسلامة الهنية من اهم متطلبات التخرج من المعاهد الطبية التقنية والكليات التقنية الصحية والطبية.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (قسم التوعية والتدريب باشر اجراء الامتحان للطلبة المتدربين الذين اجتازو التدريب للفصل الاول للعام الدراســــي بواقع 256 طالبا متدربا. من الجدير بالذكر ان المركز ياخذ على عاتقه تدريب الطلبة نظريا وعمليا لتعريفهم انواع المخاطر المهنية في بيئة العمل والتشريعات والانظمة والقوانين المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية . يذكر ان المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية يعد الجهة الرسمية الوحيدة في العراق المعنية بتدريب طلبة المعاهد الطبية التقنية والكليات التقنية الصحية والطبية على مادة الصحة والسلامة المهنية لاعداد جيل جديد من المعنيين في مجال الصحة وسلامة العاملين ملم بتدابير السلامة من المخاطر).

وتواصل اقسام الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان استقبالها يوميا للعشرات من الاسر المشمولة براتب الاعانة الاجتماعية ضمن الوجبتين (الثالثة والرابعة) وفق آلية ومنهج معد مسبقا يعتمد على ابجدية الحروف من اجل انسيابية العمل.

وتعمل ملاكات الاقسام على تدقيق معاملات المشولين براتب الاعانة من اجل استكمال خطوات اصدار البطاقات الذكية تمهيدا لإطلاق رواتبهم خلال المستقبل. وقال البيان ان (عمل الاقسام يجري بإشراف ميداني من المديرين العامين في هيئة الحماية الاجتماعية ومدير مكتب رئيس الهيئة وضمن توجيه وزير العمل الدكتور باسم عبد الزمان القاضي بضرورة متابعة عمل الاقسام وتذليل اية عقبات تعمل على تأخير انجاز معاملات المراجعين.

وبلغ عدد البطاقات الذكية المنجزة اكثر من ( 59) الف بطاقة والعمل يجري بوتيرة متصاعدة من اجل الوصول الى انجاز تام للشمول. وكانت وزارة العمل قد اطلقت وجبتي الشمول الجديد ( الثالثة والرابعة) مؤخرا لأكثر من (221) الف اسرة قدمت عام 2016 ضمن التقديم الالكتروني. وتدعو وزارة العمل المواطنين للاتصال على رقم الخط الساخن (1018) في حال وجود استفسار او سؤال او شكوى ليسنى القيام باللازم).

وطالبت الوزارة مجلس النواب بالاسراع في تشريع قانون مكافحة العنف الاسري لما له من اهمية في الحد من انتشار العنف ضد النساء والاطفال. وذكرت مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة في وزارة العمل الدكتورة عطور الموسوي ان الدعوة جاءت خلال المشاركة في الاجتماع الذي نظمه صندوق الامم المتحدة للسكان يوم الاثنين 14/1/ 2019 لبحث مشكلة ايواء النساء المعنفات الى الملاذ الامن الذي افتتحته وزارة العمل في اذار 2018 بدعم مباشر من صندوق الامم المتحدة للسكان . واضاف البيان ان (الاجتماع جرى برئاسة رئيس قسم الاشراف القضائي القاضي جاسم محمد عبود وحضور مدير عام دائرة تمكين المرأة الدكتورة ابتسام عزيز علي وعدد من القضاة وتم التـــــــباحث عن المعوق الاساســـــــي للايواء وهو عدم تشريع قانون مكافـــــــــحة الـــــــــعنف الاسري في مجلس النواب .

واستعرضت الموسوي ما تعانيه المرأة وخاصة الفاقدة للمعيل من انواع متعددة من العنف الاسري والمجتمعي وان الدائرة باقسامها تستقبل حالات عديدة من المعنفات عبر مراكز الدعم النفسي وتؤدي ماعليها من تقديم اليات تخفيف الضغوط النفسية والدعم النفسي وتعزيز الثقة. من جانبه تعهد رئيس الجلسة بايجاد الحل البديل وباسرع وقت الى حين اقرار القانون كي تتمكن الجهات المعنية بملف العنف الاسري من العمل).

وافتتحت دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة في وزارة العمل سوقها الخيري الثالث بالتعاون مع عدد من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني وبالتنسيق مع قسم الخدمات الاجتماعية في هيئة الحماية الاجتماعية لعرض منتوجات المنظمات المشاركة وخصص ريعه لليتامى والارامل ولمدة يومين. ونقل البيان عن مدير عام الدائرة عطور الموسوي القول ان (المعرض اقيم ليجسد اهتمام الوزارة بشريحة اليتامى والارامل والعمل على تأهيلها نفسيا واجتماعيا واقتصاديا اذ تم مشاركة عدد من المستفيدات ممن لديهن مهارة الخياطة وصناعة الاكسسورات والحرف اليدوية والتراثية لدعم اعمالهن التي يقمن بها وتشجيعا للنساء من اجل تمكينهن اقتصادياً واجتماعياً. وأضافت الموسوي ان هذا السوق يعد جزءاً من خطة وسياسة الوزارة لرعاية الارامل والمطلقات.

من جانبهم ابدى ممثلو المنظمات المشاركة استعدادهم التام للتعاون مع الدائرة وانجاح مثل هذه المشاريع لمساعدة هذه الفئة التي عانت ما عانته من الفقر والعوز شاكرين تعاون الدائرة في عرض منتجاتـــــــهم وتسويقها. من الجدير بالذكر ان هذا السوق الخيري هو الثالث الذي تقيمه الدائرة بالتعاون مع المنظمات والمستفيدات).