تشكيل لجنة لحل مشكلات العمالة الأجنبية

العمل تصدر ألفاً و 500 هوية تقاعد للمضمونين خلال 2018

بغداد -الزمان

اصدرت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اكثر من الف و500 هوية تقاعدية للعمال المضمونين خلال العام المنصرم .وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (الدائرة منحت الف و 486 قيدا لمعاملات عمال ممن بلغوا السن القانونية للتقاعد خلال العام الماضي واحالتها الى قسمي التقاعد والتعويضات وشؤون المضمونين لاكمال الاجراءات القانونية حيث تم اصدار اكثر من الف و500 هوية تقاعدية وتحديث 10 الاف و 564 استمارة متغيرات خاصة بنقل الراتب التقاعدي فضلا عن ادخال وكالة او وصاية او تغيير درجة العجز او رمز الشرط للطلاب)،واضاف ان ( قسم صرف الرواتب التقاعدية تولى مهام احالة العمال المضمونين الذين لم يكملوا السن القانونية الى اللجان الطبية الابتدائية والاستئنافية لتحديد نسبة العجز لديهم وكذلك تسليم الرواتب الخاصة ببغداد والمحافظات الى مصرف الرافدين واستلام ايضا الرواتب المسترجعة للعمال الذين لم يستـــــــلموا رواتبهــــــــم والتي بلغ عددها 3 الاف و336 راتباً).

لافتا الى انه (تم تأشير 4 الاف و 650 شهادة حياة وتدقيق اضافة الى جرد معاملات 529 متقاعداً من الجنسيات المصرية والسودانية والسورية عبر الحاسبة و الاجابة على استفسارات بشأن احتساب راتب وتأييد دراسة وقطع حصة ورد احتساب ودفع رواتب او صرفها ووكالة وصاية على الابناء القاصرين).

على صعيد متصل بحث الوزير باسم عبد الزمان مع سفير بنغلاديش لدى بغداد ابو مكصود محمد فرهاد المشكلات التي تواجه العمالة البنغالية في العراق،واعلن عبد الزمان خلال اللقاء عن (تشكيل لجنة لمتابعة جميع المشكلات المتعلقة بالعمالة الاجنبية بالتنسق مع الجهات المعنية وزارتي الداخلية والخارجية).

اعداد كبيرة

واضاف ان (هناك اعدادا كبيرة من العمالة الاجنبية غير مسيطر عليها ومعظمها دخلت بطرق غير الشرعية الى البلاد)،مؤكدا ان (الوزارة بدأت بالعمل على هذا الموضوع وتدقيق العمالة الموجودة بغية السيطرة عليها).وتابع عبد الزمان ان (الوزارة لجأت الى تشكيل لجنة مختصة لتدقيق جميع العمالة الموجودة بدلا من ايقاف دخولها للحيلولة دون تأثير هذا الامر على بعض الشركات العاملة في العراق).مشيرا الى ان (مخرجات اللجنة ستعمم على جميع الجهات المعنية بما فيها السفارة). وعقدت هيئة ذوي الاعاقة في الوزارة اجتماعا لمناقشة تشريع قانون حماية الطفولة وفق بنود الاتفاقيات الدولية .

وقال البيان ان (مدير عام الدائرة الادارية والمالية والقانونية في الهيئة عادل حاشوش الركابي ترأس اجتماعا للجنة اعداد وتعديل القانون بما يتلاءم مع بنود وفقرات الاتفاقيات الدولية ويسهم في مصلحة هذه الفئة المهمة من المجتمع).مؤكداً (ضرورة إكمال مسودة القانون وتكييفها مع المعايير الدولية بهذا الخصوص ومراجعة القوانين العراقية النافذة التي تدعم حقوق الطفل التي تسهم في تعديلها ومنها التعليم الالزامي المجاني والرعاية الصحية وغيرها).

واتفق المجتمعون على (وضع جدولة زمنية لعمل اللجنة من خلال الترتيب لعقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة ومنها منظمات المجتمع المدني التي تعنى بشؤون حماية الطفل والتركيز على إعداد المراجعات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الخبراء الدوليين بالتنسيق مع مجلس شورى الدولة).

وحضر ممثلو المفوضية العليا لحقوق الإنسان وقسم حقوق الإنسان في وزارة التربية ورئيس جنايات الاحداث المركزية ومدير قسم التشريعات في الدائرة القانونية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء والمدير التنفيذي لجمعية الأمل العراقية فضلا عن مدير قسم التشريعات والقسم القانوني في الهيئة ذوي. فيما تمكنت شعبة المتابعة في قسم شؤون المواطنين بهيئة الحماية الاجتماعية من انجــــــاز نحـــــــو الف و 250 استفسارا وشكــــــوى للمواطنين .

وذكر مدير قسم شؤون المواطنين في الهيئة ياسين شريف عبد الله ان (الشعبة استقبلت المواطنين من بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان واستجابت لشكاواهم واستفساراتهم الـــــــتي توزعــــــت بين 98حالة طالبوا ببحث ميداني و93 حالة لتدقيق البيانات و39 حالة تم تدقيق بياناتهم و370 حالة لم يتم شمولهم و84 حالة بانتظــــــــار تحليل نــــــــتائج خط الفقر و736 حالة لمواطنين تم تاشير شمـــــــولهم ومئــــــة حالة لمستفيدين تم اصدار بطاقات ذكية لهم).