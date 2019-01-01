إنجاز إصدار أكثر من 36 ألف بطاقة ذكية للأسر المستفيدة ضمن الدفعة الجديدة

العمل تشكل لجاناً لمتابعة نقل ملكية مراكز تأهيل المعاقين إلى هيئة ذوي الإعاقة

بغداد – قصي منذر

وجهت رئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبير مهدي الجلبي بتشكيل لجان لفتح قنوات تواصل مع الجهات الحكومية المعنية بمراكز تأهيل المعاقين لإيجاد السبل الكفيلة بنقل ملكيتها وارجاعها الى الهيئة حسب ماجاء في القانون رقم (38) لسنة 2013. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الجلبي تأكيدها خلال لقائها مجموعة من أبطال جرحى الجيش العراقي (اهمية التعاون وتظافر الجهود بين الهيئة وجمعية المتقاعدين العسكريين ممثلة بخضير الكرعاوي ومحمد ضاري وكاظم خريبط لغرض تسريع استرجاع ملكية مراكز تأهيل المعاقين وفقاً لما جاء في المادة 24 ثانيا من القانون المذكور آنفا، إذ أكد أعضاء الجمعية وقوفهم ومساندتهم للهيئة في جميع مشاريعها الإنسانية وخاصة مراكز التأهيل).

واوضحت ان (الهيئة بصدد تشكيل لجان مختصة لمتابعة تحويل ملكية هذه المراكز إلى الهيئة حسب الضوابط والقوانين التي نقلت بموجبها أملاك هيئة قادسية صدام كافة إلى هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة استنادا إلى القانون رقم 38 لسنة 2013 وما تضمنه من امتيازات تعمل على النهوض بالواقع الصحي والاجتماعي لذوي الإعاقة في العراق). وفي سياق متصل التقت الجلبي الناشط المدني في مجال حقوق ذوي الإعاقة من جرحى الجيش العراقي محمد ضاري الذي نقل صورة عما يحدث في مركز السلام الطبي لتأهيل المعاقين، لافتا الى (وجود تحرك من مجموعة مجهولة تروم تحويل هذا المركز إلى (مول تجاري) بسبب موقعه الستراتيجي المهم في منطقة زيونة ببغداد). وعلى اثر ذلك وجهت رئيس الهيئة بتشكيل لجنة تضم مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الهيئة إسماعيل موسى جعفر ومدير قسم الاعلام والاتصال الحكومي وميض ناجي جميل لزيارة المركز والاطلاع على مجريات الأمور واللقاء بمدير المركز صالح حميد صالح ومجموعة من ملاكاته فضلا عن مجموعة من ذوي الإعاقة الذين نظموا وقفة احتجاجية بخصوص ذات الموضوع للقيام بالاجراءات اللازمة من زيارات ولقاءات مع الجهات ذات العلاقة لضم المركز المذكور آنفا إلى ملكية الهيئة بصورة رسمية.

وترأس وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان اجتماعاً للجنة الوطنية العليا للرصد والإبلاغ ومتابعة الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال وحرمانهم من حقوقهم نتيجة النزاع المسلح، بحضور ممثلي وزارات العمل، والعدل، والتربية، والخارجية، والداخلية ، والدفاع وممثلين عن هيئة الحشد الشعبي ومفوضية حقوق الانسان ودائرة المنظمات غير الحكومية ناقش فيه وضع الطفولة في العراق في ظل النزاعات المسلحة. وقال بيان ان عبد الزمان (اكد أهمية وضع الحلول والمعالجات للخروقات ان وجدت عن طريق التفاوض مع الفريق الأممي المعني بالرصد والإبلاغ التابع للممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح بعد الاطلاع على الحقائق وليس الاعتماد على تقارير مصورة وفيديوية بعيدة عن الحقائق).

وتمت مناقشة مسودة خطة العمل المقترحة من قبل بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق اليونامي بخصوص الاطفال والنزاعات المسلحة. والاستماع الى المداخلات والملاحظات التي ابداها اعضاء اللجنة الذين اكدوا متابعتهم ملف الطفولة بعد الحرب ضد عصابات داعش وتم الاتفاق على اعداد خطة واجابات بخصوص ما ورد في مسودة خطة العمل المقترحة لتوضيح الصورة للمجتمع الدولي عن وضع الاطفال في العراق. من جهته نفى ممثل هيئة الحشد الشعبي وجود تجنيد للاطفال في صفوف الحشد الشعبي بعد عدها مؤسسة رسمية وتم الاتفاق على توجيه كتاب رسمي الى تشكيلات الحشد كافة للابلاغ عن مثل تلك الحالات ان وجدت. وتعهدت الوزارات والجهات ذات العلاقة بتقديم خططها للعمل على تفنيد هذه الادعاءات تمهيدا لاعداد خطة شاملة لرفع اسم العراق من قائمة الدول المتهمة بتجنيد الاطفال خلال النزاعات المسلحة.

وذكر مدير عام دائرة تكنولوجيا المعلومات في هيئة الحماية الاجتماعية المهندس جمال عبد الرسول ان الشركة العالمية للبطاقة الذكية اصدرت اكثر من 36 الف بطاقة ذكية للاسر المشمولة براتب الاعانة الاجتماعية ضمن الدفعة الجديدة في بغداد والمحافظات بعد ان دققت الوزارة معاملاتها . وأضاف عبد الرسول ان (ملاكات اقسام هيئة الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات تواصل عملها يوميا حتى في ايام العطل لاستكمال تدقيق كل معاملات الاسر التي تم شمولها ضمن الوجبة الاخيرة من اجل اصدار البطاقات الذكية تمهيدا لمنحهم الرواتب المستحقة وفق قانون الحماية رقم 11 لسنة 2014)، مشيدا (بجهود ملاكات اقسام الحماية وما يبذلونه من عمل خدمة لشريحة الفقراء. يذكر ان وزارة العمل اعلنت خلال شهر تشرين الثاني المنصرم شمول اكثر من 83 الف اسرة جديدة براتب الاعانة الاجتماعية ممن هم دون مستوى خط الفقر).