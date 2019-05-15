العمل تشارك في المؤتمر العلمي الدولي لإضطراب التوحّد

بغداد – الزمان

شارك المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المؤتمر العلمي الدولي التخصصي لاضطراب التوحد الذي اقامه المعهد الطبي التقني برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي . ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن مدير عام المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية ناضر الشمري القول ان (المركز يحرص على تطوير قدرات العاملين فيه ومواكبة التطورات في مجال السلامة المهنية من خلال المشاركة في المحافل والمؤتمرات المعنية بصحة الفرد والمجتمع سواء اكان المعنيون بتلك المؤتمرات عمالاً او غيرهم لافتا الى ان المركز شارك في المؤتمر العلمي الدولي لاضطراب التوحد الى جانب مشاركة العديد من الاساتذة الجامعيين والاكاديميين وذوي الاختصاص من داخل العراق وخارجه) .

واضاف ان (المؤتمر تناول مناقشة بحوث تخصصية عن موضوع الاضطرابات التي تصاحب المصابين بمرض التوحد ودراسة اسبابها الطبية والاجتماعية والسلوكية والنفسية .

اقامة مؤتمر

مشيرا الى ان المؤتمر تم عقده في ضوء المؤشرات التي تؤكد ارتفاع نسبة المصابين بهذا المرض على مستوى العراق والعالم) . وبين الشمري ان (من اهم التوصيات الناتجة عن اقامة المؤتمر هي ضرورة انشاء قاعدة بيانات وطنية للاهتمام بهذه الشريحة وسن قوانين وتشريعات تضمن ابداء العناية الخاصة بهم وايلائهم مزيدا من الاهتمام ومتابعة طرق الوقاية من الاصابة بهذا المرض).

واجرى المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية امتحان الفصل الثاني لـ 242 طالباً وطالبة من طلبة المعهد الطبي التقني للدراستين الصباحية والمسائية لمادة السلامة المهنية . وقال الشمري بحسب البيان ان (المركز يتولى تدريب طلبة المعهد الطبي التقني للدراستين الصباحية والمسائية على السلامة المهنية واساليبها وطرق التعامل مع الاصابات ونحوها ثم يتم اجراء امتحان (نظري) لمادة السلامة المهنية للطلبة المشاركين في تلك الدورات وفق تنسيق مشترك بين الوزارة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشيرا الى ان المركز اجرى امتحان الفصل الثاني للعام الدراسي 2018-2019 لـ 242 طالباً وطالبة) . واضاف ان (المركز يقوم باصطحاب الطلبة بزيارات ميدانية الى مواقع عمل مختلفة يتم اختيارها وفق تخصصاتهم للاطلاع بشكل عملي على طبيعة المخاطر المهنية التي قد يتعرض لها العاملون وطرق الوقاية منها فضلا عن الاطلاع على ما يمكن ان تخلفه بعض انواع الاعمال من امراض مهنية وطرق اجراء الفحوص المختبرية والطبية اللازمة للعاملين). وتابع ان (المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية يتولى تدريب طلبة الجامعات والمعاهد بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي كونه احد متطلبات تخرجهم) .