العمل يشارك في إطلاق الستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المراة

عبد الزمان يبحث أوضاع الجرحى ومعاناتهم

العمل تشارك في إطلاق الستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المراة

بغداد – قصي منذر

أبوظبي – الزمان

استقبلت مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة في هيئة الحماية الاجتماعية عطور حسين الموسوي عضو مجلس محافظة بغداد و رئيسة لجنة المرأة والطفل دهاء الراوي بحضور مديرتي قسمي البحث الاجتماعي والخدمة الاجتماعية. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الموسوي قولها (اهمية تقديم المساعدات العينية للاسر معدومة الدخل وضرورة تقديم الدعم والمساندة لتشجيع اولاد العوائل الفقيرة على عدم ترك الدراسة). وشاركت الموسوي في احتفال اعلان الستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتورعادل عبد المهدي وحضور ممثلي السفارة الكندية وصندوق الامم المتحدة للسكان. وكتبت الاستراتيجية بايد عراقية بعد تحرير المحافظات من عصابات داعش الارهابية وتهدف الى الحد من العنف ضد المرأة خلال النزاعات والظروف الطارئة.

ووجهت مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة الدكتورة عطور حسين الموسوي بتسهيل الاجراءات الادارية للمستفيدات من راتب الإعانة الإجتماعية واكمال معاملاتهن في اسرع وقت ممكن وحسب توجيهات وزير العمل الدكتور باسم عبد الزمان. وتابعت الموسوي خلال جولة تفقدية لقسم الرصافة التابع للدائرة سير عمل تدقيق معاملات الاسر المشمولة براتب الاعانة الاجتماعية للوجبة الجديدة، موجهة بانجازها باسرع وقت وخاصة لكبيرات السن والمعاقات.

كما اطلعت ايضا على آلية الاسترداد المعمول بها والايقافات الواردة من مكتب المفتش العام.. واستمعت الى المعوقات التي تؤخر سير العمل في شعب القسم متعهدة بحلها واجرت الموسوي خلال الجولة زيارة الى مركز اصدار البطاقة الذكية لمتابعة اصدار البطاقات الذكية للمشمولين الجدد باعانة الحماية الاجتماعية ضمن الوجبة الجديدة.

واستقبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان رابطة ابطال جرحى الجيش العراقي، وجرت مناقشة اوضاع الجرحى ومعاناتهم وامكانية تقديم المساعدة لهم حسب الضوابط والاجراءات. وناقش الوزير مع وفد الرابطة خلال اللقاء الذي عقد الاحد الماضي الخدمات التي من الممكن ان تقدمها الوزارة لهذه الشريحة من خلال شمول المستحقين منهم حسب الضوابط بفقرة المعين المتفرغ التي تقدمها هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، وكذلك منح تأييدات من قبل الهيئة للجرحى من ذوي الاعاقة لشمولهم بقطع الاراضي. وقال عبد الزمان بحسب البيان ان (هيئة رعاية ذوي الاعاقة تتابع بشكل مباشر مع وزارة الاعمار والبلديات موضوع تسهيل منح قطع الاراضي لذوي الاعاقة وذلك حسب موافقة مجلس الوزراء على كتاب هيئة رعاية ذوي الاعاقة باستثناء هذه الشريحة من الاجراءات الخاصة بموضوع قطع الاراضي).

وتطرق الوزير الى موضوع مركز تأهيل الجرحى التابع لوزارة الدفاع واهمية ان يتولى هذا المركز تقديم الرعاية اللازمة لهذه الشريحة من خلال تأهيله بالمستلزمات الاساسية والملاكات المتخصصة. كما شهد اللقاء مناقشة امكانية شمول الجرحى من ذوي الاعاقة بافتتاح الاكشاك مساواةً باقرانهم ضحايا الارهاب من خلال مفاتحة امانة بغداد بهذا الشأن، فضلا عن المساعدة في تسهيل حصول الجرحى الراغبين منهم في شراء سيارات بنظام الاقساط من الشركات الحكومية.

وعقدت مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة للدول العربية اجتماعها الأول يوم الثلاثاء 11 ديسمبر، بحضور ممثلين عن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ووزارات المالية، وهيئات أسواق المال، والبنوك التجارية، وشركات الخدمات المالية، إضافة إلى ممثلين عن مقدمي خدمات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، وخبراء من مختلف المؤسسات والأطر المالية الإقليمية والدولية، إلى جانب عدد من مؤسسات القطاع الخاص الرائدة في مجال التقنيات المالية الحديثة. تبنت المجموعة في الاجتماع خطة عمل إقليمية لتعزيز الاستفادة من التقنيات المالية في الدول العربية. تتناول الخطة عدة محاور للقضايا الرئيسية لدعم البيئة الحاضنة للتقنيات المالية الحديثة مثل الإطار التشريعي والرقابي لدعم الابتكارات المالية في إطار منظم ودعم التحالف والتعاون بين الدول العربية لتبادل الأفكار والخبرات والمعلومات في مجال تشريعات التقنيات المالية الحديثة. كما يستحوذ محور أمن المعلومات على جزء مهم محاور الخطة، على ضوء اهتمام الدول العربية بمكافحة التهديدات الإلكترونية في إطار التعاون ومواكبة المعايير الدولية. أشار المتحدثون من أعضاء المجموعة لأهمية إيلاء دعم وتمويل حاضنات الأعمال والخروج بحلول ومنتجات مالية مبتكرة. كذلك، جرى التأكيد على فرص تعزيز معدلات الشمول المالي من خلال دعم الخدمات والحلول المالية الرقمية، بما يخدم أغراض الاستدامة المالية للدول العربية.

تقنيات مالية

يذكر أن إنشاء المجموعة جاء استجابةً لتوجيهات أصحاب وزراء المالية العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في متابعة تطبيقات التقنيات المالية وتطورها، إدراكاً لتزايد أهمية استخدامات التقنيات المالية الحديثة في القطاع المالي والمصرفي، والنمو الكبير والمتسارع الذي تشهده صناعة هذه التقنيات والخدمات المرتبطة بها على مستوى العالم، والفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التقنيات والخدمات على صعيد تعزيز كفاءة العمليات المالية والمصرفية.