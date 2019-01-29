العمل تسترد مليار دينار من المتجاوزين على رواتب الإعانة

بغداد – الزمان

كشفت مديرية عام دائرة صندوق الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جاكلين صليوا عن ان المبالغ المستردة الى الصندوق بلغت نحو مليار دينار خلال شهر كانون الثاني الجاري. ونوهت الى أن (المبالغ المستردة من المتجاوزين على رواتب الإعانة الاجتماعية شملت بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان). وقالت صليوا ان (مجموع المبالغ المستردة من المتجاوزين بلغت اكثر من 900 مليون دينار مضافا اليها مبلغ اكثر من 422 مليون دينار من نسبة حساب 0.25) وبينت ان (دائرة الصندوق مستمرة في استرداد الاموال من المتجاوزين على الاعانة وبوتيرة متصاعدة تنفيذا لتوجيهات الوزير باسم عبد الزمان). وحددت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في الوزارة الثالث من شباط المقبل موعدا لصرف رواتب العمال المضمونين وخلفهم المستحق لفئتي ( الصرف اليدوي ، وحاملي البطاقة الذكية ) لشهري كانون الثاني وشباط لعام 2019 في بغداد والمحافظات مع المنحة الشهرية . ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن مدير عام الدائرة علي جعفر الحلو قوله (ان الدائرة حددت الثالث من شباط موعدا لصرف رواتب العمال المضمونين لفئتي ( الصرف اليدوي ، وحاملي البطاقة الذكية) بعد استكمال جميع الاجراءات اللازمة لتوزيع الرواتب بالتنسيق مع الادارة العامة لمصرف الرافدين) . واضاف ان (المتقاعد المضمون الذي لديه خدمة ثلاثون سنة فاكثر يستلم مبلغا قدرة 600 الف دينار لشهرين فقط ، فيما يستلم المتقاعد الذي لديه خدمة اقل من 30 سنة مبلغا قدره 540 الف دينار). واوضح الحلو ان عائلة المتوفى التي لديها اكثر من ثلاثة مستحقين تستلم راتبا قدره 500 الف دينار ، فيما تستلم العائلة التي لديها مستحقان راتبا مقداره 480 الف دينار ، اما عائلة المتقاعد المتوفى التي لديها مستحق واحد فتستلم راتبا مقداره 460 الف دينار).