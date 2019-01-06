إستقبال سبعة ألاف مكالمة هاتفية من ذوي الإعاقة

العمل تسترد أكثر من 17 مليار دينار من المتجاوزين خلال 2018 – بغداد – قصي منذر

بلغ مجموع المبالغ المستردة من المتجاوزين على رواتب الاعانة الاجتماعية خلال عام 2018اكثر من17 مليار دينار.

وذكرت مدير عام دائرة صندوق الحماية الاجتماعية في الوزارة جاكلين صليوا في بيان تلقته (الزمان) امس ان المبالغ المستردة الى الصندوق بلغت أكثر من (17) مليار دينار للمدة من 1/1 ولــــــــــغاية 201/12/28 ، مضيفة ان المبالغ المستردة لشهر كانون الأول الحالي بلغت (1.774.952.364) دينارا، منوهة إلى أن المبالغ المستردة من المتجاوزين على رواتب الإعانة الاجتماعية شملت بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان. وبينت المدير العام ان دائرة الصندوق مستمرة في استرداد الاموال من المتجاوزين على الاعانة وبوتيرة متصاعدة تنفيذا لتوجيهات الوزير الدكتور باسم عبد الزمان القاضية بضرورة الاسراع في انهاء ملف استرداد الديون وحسم الايقافات للحفاظ على المال العام وايضا اعادة اطلاق رواتب الاعانة للمتوقفة رواتبهم. وكان مجلس الوزراء قد عدل القرار رقم (110) لسنة 2011 الخاص بمعالجة التجاوزات على رواتب الاعانة الاجتماعية ومدد بموجبه مدة تقسيط الدفع الى عشر سنوات بدلا من خمس.

مكالمة هاتفية

واستقبلت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سبعة الاف مكالمة هاتفية من قبل ذوي الاعاقة خلال عام 2018 تضمنت عدداً من الشكاوى والاستفسارات من خلال الخط الساخن الذي خصصته الهيئة للرد على المواطنين خلال أوقات الدوام الرسمي. وقال البيان ان (هذا النشاط يأتي ضمن ستراتيجية عمل الهيئة كجزء من الخطط المرسومة لعام 2018 حسب توجيهات رئيسها الدكتورة عبير مهدي الجلبي باتباع الية عمل تضمن التواصل المباشر مع الأشخاص من ذوي الاعاقة من باب حرص الوزارة على تقديم فضلى الخدمات الممكنة وتبسيط الاجراءات المتعلقة بالمعاملات المقدمة من قبلهم). واشارت الى ان (هاتف الشكاوى في الهيئة مخصص لاستقبال شكاوى المواطنين والاجابة عن استفساراتهم فيما يخص عمل الهيئة واقسامها والية العمل المتبعة فيها، فضلا عن الاجابة الاستفسارات الواردة سواءً اكانت متعلقة بموعد اطلاق الدفعات الجديدة من راتب المعين المتفرغ للمدنيين والعسكريين او الاستفسار عن اجراءات التفرغ الوظيفي او الية المراجعة لإصدار البطاقة الذكية حسب المصارف التي اختارها المستفيدون وقاموا بتوطين رواتبهم فيها او الاستفسار عن موضوع الاعفاءات الضريبية الخاصة بإستيراد السيارات لذوي الاعاقة ومن ينوب عنهم للذين لا يتمكنون من القيادة بأنفسهم، او موعد فتح الشمول الجديد وغيرها من الاسئلة التي تصب في جوهر قانون ذوي الاعاقة رقم 38 لسنة 2013). واوضحت ان (للهيئة صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بلغ عدد متابعيها (92427) متابعاً مخصصة لنشر أخبار الهيئة والاجابة على الاسئلة التي ترد اليها على مدار الساعة، لافتة الى تخصيص موقع خاص بالهيئة بإشراف قسم الاعلام والاتصال الحكومي التابع لمكتب الوزير حرصا من الوزارة على تقديم فضلى الخدمات لذوي الاعاقة، والسعي الى تفعيل برنامج حكومة المواطن الالكترونية لنفس لغرض بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس الوزراء).