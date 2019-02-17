العمل ترصد 43 إصابة عمل خلال كانون الثاني

بغداد – الزمان

سجل قسم السلامة المهنية في المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية التابع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 43 إصابة عمل في القطاع العام خلال شهر كانون الثاني الماضي ويقوم القسم بتسجيل هذه الاصابات من خلال استمارات توزع مسبقاً بين العاملين في القطاع العام ، إذ يعد رصد إصابات العمل في المواقع المختلفة من أهداف المركز لتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر لحماية العاملين من الأمراض المهنية وإصابات العمل. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان القسم قام ايضا بتدقيق شهادتي فحص هندسي للرافعات والمراجل البخارية وأوعية الضغط والمصاعد الكهربائيــــــــــــة.

بطاقة ذكية

وانجزت هيئة الحماية الاجتماعية اصدار اكثر من 103الاف بطاقة ذكية (كي كارد) للاسر المشمولة براتب الاعانة الاجتماعية ضمن دفعتي الشمول الجديدتين (الثالثة والرابعة) اللتين اعلنتهما الوزارة في وقت سابق بالتعاون مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية. وقال مدير عام دائرة تكنولوجيا المعلومات في الهيئة جمال عبد الرسول في البيان ان (الشركة انجزت اصدار اكثر من (103) الاف بطاقة ذكية للاسر المشمولة براتب الاعانة الاجتماعية ضمن الوجبتين الجديدتين (الثالثة والرابعة) في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان بعد ان دققت الوزارة معاملاتها). وأضاف ان (ملاكات اقسام هيئة الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات تواصل عملها يوميا حتى في ايام العطل لاستكمال تدقيق كل معاملات الاسر التي تم شمولها ضمن الدفعتين الاخيرتين من اجل اصدار البطاقات الذكية تمهيدا لمنحهم الرواتب المستحقة وفق قانون الحماية رقم 11لسنة 2014، مشيدا بجهود ملاكات اقسام الحماية وما يبذلونه من عمل خدمة لشريحة الفقراء). ويجري عمل الاقسام بإشراف ميداني من المديرين العامين في الهيئة ومدير مكتب رئيس الهيئة وضمن توجيه وزير العمل عبد الزمان القاضي بمتابعة عمل الاقسام وتذليل اية عقبات تعمل على تأخير انجاز معاملات المراجعين. وتدعو وزارة العمل المواطنين الى الاتصال برقم الخط الساخن 1018 في حال وجود استفسار او شكوى ليتسنى لها القيام باللازم.