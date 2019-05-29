إنجاز بحث 952970 أسرة ضمن حملة البيان السنوي

العمل: تبسيط إجراءات الشمول براتب المعين المتفرغ

بغداد – الزمان

عقدت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اجتماعها الدوري لمدراء أقسامها في المحافظات لمناقشة المواضيع المتعلقة بالمستفيدين من امتيازات القانون رقم 38 لسنة 2013 والخطوات الواجب اتباعها لتبسيط اجراءات الشمول براتب المعين المتفرغ.

ونقل بيان تلقته (الزمان) عن النائب الاداري لرئيس هيـــــــئة ذوي الاعاقة علي الحلو القول (ان من اهم المواضيع التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الذي جرى يوم الثلاثاء الموافق 21/5/2019 هي الاحصائيات والبيانات النهائية لإعداد المتقدمين للشمول بإمتيازات القانون رقم 38 لسنة 2013 واجراءات الإحالة للجان الطبية وآلية الفحص الطبي المعتمدة في المحافظات فضلا عن مناقشة الاستمارة الالكترونية بعد تطويرها وتحديث معلوماتها بما يخدم الفئات المشمولة من الأشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وفقا لنوع وطبيعة العوق بما يقابلها من مواد وفقرات القانون المذكور انفا).

واضاف انه ( تم مناقشة إمكانية توطيد أصر التعاون المشترك مع الحكومات المحلية ودوائر الصحة في المحافظات بغية زيادة عدد اللجان الطبية وتوزيعها على الاقضية والنواحي مع الإشارة إلى تنسيب أو تكليف عدد من الموظفين وتحديدا من العاملين في مجال البرمجة الاكترونية وإدخال البيانات من دوائر الوزارة في المحافظات وفي مقدمتها دائرة التقاعد والضمان والاستعانة بخبراتهم في هذا المجال إضافة إلى التنسيق الفاعل في تهيئة أماكن توزيع رواتب المعين المتفرغ وغيرها من الدعم اللوجستي لأقسام الهيئة في المحافظات).

اجتماع مشترك

وعقدت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة اجتماعا مشتركا مع اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة لمناقشة تطوير وتعديل ضوابط وزارة الصحة الخاصة بالفحص الطبي للمستفيدين من المادة 19 من القانون رقم 38 لسنة 2013 الخاصة بالمعين المتفرغ . وقال الحلو (ان الاجتماع الذي جرى يوم الاثنين الموافق 2052019 تضمن تضمن مناقشة الية تطوير وتعديل ضوابط وزارة الصحة فيما يتعلق بعمل اللجان الطبية والخاصة المكلفة بفحص المعاقين الراغبين بالحصول على راتب المعين المتفرغ بما يتلاءم مع الواقع الفعلي لهذه الفئة وتحقيق التمكين الإنساني والدمج الفاعل في المجتمع وكيفية تسهيل مراجعتهم الهيئة للتخفيف من العبء عن كاهلهم وتوفير جميع التخصصات الطبية التي تلائم نوع وطبيعة العوق من خلال تعاون جميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع للنهوض بواقع ذوي الإعاقة في العراق). كما تمت مناقشة تطوير وتحديث الاستمارة الالكترونية الخاصة بالشمول بإمتيازات القانون رقم 38 لسنة 2013 والتي من المؤمل اطلاقها مجددا بعد اكمال جميع الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة).

وقال مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية في هيئة الحماية بوزارة العمل محسن طعمة محسن أن نسبة الانجاز الكلي لعملية المسح الميداني الخاص بالبيان السنوي بلغت (952970) منذ بدء انطلاق الحملة بتاريخ 28 ايار الماضي لغاية يوم الاربعاء الموافق 15 ايار الجاري في بغداد والمحافظات عدا إقــــــليم كردستان . ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن محسن قوله (انه تم إكمال بحث 952970 أسرة ضمن حملة البيان السنوي بواقع 514691 من الرجال و203035 من النساء منها 717726 مدخل على الواجهة الالكترونية والعمل مستمر على إدخال الأعداد المتبقية مشيرا إلى انه تم الكشف عن 12938 حالة تجـــــــــاوز على إعانة الحماية الاجتماعية منها 3222 من الموظفين والمتقاعدين الذين يستلمون الاعانة و(4653) مـــــــتوفى و1260 حالة رفض زيارة الباحث الاجتـــــــماعي و1528 امرأة متزوجة و1399 ميسور حال و876 شخصاً مسافراً خارج البلد.

ودعت هيئة الحماية الاجتماعية المواطنين ممن لديهم شكوى أو استفسار أو تبليغ عن حالات تجاوز الى الاتصال بالرقم 1018 خلال أوقات الدوام الرسمي.

وزير العمل لجنة تعظيم موارد الوزارة تنهي اعمالها بمخرجات تحقق التنمية الاقتصادية وتسهم في تشغيل ايدي عاملة.

تعظيم موارد

واعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان عن انهاء اللجنة المشكلة لتعظيم موارد الوزارة اعمالها بمقترحات ومخرجات تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتشغيل اكبر عدد ممكن من الايدي العاملة . واضاف في البيان (شكلنا لجنة من داخل الوزارة تتولى اعداد جرد شامل للاملاك التابعة للوزارة في بغداد والمحافظات وكيفية استثمارها بشكل يهدف الى دعم الوزارة اقتصاديا ويسهم في تشغيل الباحثين عن العمل من خلال استقطاب الشركات الاستثمارية للعمل المشترك معها مشيرا الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تنمية اقتصادية واضحة تعود بالفائدة المالية للوزارة والتي ستنعكس ايجابا على خدمة الشرائح التي ترعاها الوزارة).